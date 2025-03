Proč není možné v České televizi zrušit zábavní pořady

Pokud by měla naše veřejnoprávní televize zakázané vysílat zábavní pořady, pak by politici jako Nerudová, Schillerová, Babiš či Fiala nesměli být zváni do žádných jejích pořadů včetně například Otázek Václava Moravce.

V některých českých médiích (viz například zde) se objevily zprávy o tom, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš má v plánu po letošních sněmovních volbách (v případě, že je ANO vyhraje a následně sestaví vládu) zrušit veškeré zábavní pořady. Novináři to zřejmě odvodili z jeho slov, která pronesl na únorovém jednání Sněmovny v diskusi, věnované koncesionářským poplatkům. Doslovně tehdy řekl: „Třetím bodem je ukončení konkurence veřejnoprávních médií se soukromými stanicemi v oblasti zábavy. Veřejnoprávní média mají poskytovat objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah, ne produkovat nekonečné seriály a komerční formáty a soutěžit s ostatními. Musíme vrátit veřejnoprávním médiím jejich skutečné poslání.“

Zpráva vyvolala vášnivé debaty o tom, zda v rámci úsporných opatření nebude přece jen škoda, když diváci ČT přijdou o některé kriminální seriály, několikáté reprízy oblíbeného pořadu Karla Šípa Všechnopárty, ale i o taneční soutěž Stardance, kterou generální ředitel ČT Jan Souček nedávno označil za „rodinné stříbro“ naší veřejnoprávní televize. Někteří politologové začali dokonce rozebírat, zda zrušení tohoto pořadu, mezi jehož diváky patří spíše starší generace, nemůže Babišovu ANO způsobit odliv významné části potenciálních voličů.

Zda by konec Stardance nebo Případů prvního oddělení mohly významně ovlivnit výsledky podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, si odhadnout netroufnu. Andrej Babiš si však v první řadě neuvědomil jinou důležitou věc: pokud by Česká televize měla přestat vysílat jakékoliv zábavní pořady, pak by musela zrušit i veškeré politické debaty, včetně například oblíbeného pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaného již více než 20 let. Mnozí lidé na internetových diskusích sice tvrdí, že ho už dávno sledovat přestali a kroutí hlavou nad těmi, kteří tak ještě neučinili, já si ale myslím, že tito lidé dělají chybu, neboť při jeho sledování často není o zábavu nouze. Doložím to některými konkrétními příklady.

Právě v Otázkách Václava Moravce totiž pronesl premiér Fiala vloni 17. listopadu památný výrok o tom, že Češi budou mít do několika let platy, srovnatelné s Německem (v případě, že jeho vláda bude i po letošních volbách pokračovat). Jsem si jist, že nejenom mě takový výrok velmi pobavil, ostatně lidová tvořivost se na sociálních sítích záhy po něm projevila v plném proudu. Někteří začali spekulovat o tom, že si Petr Fiala neuvědomil, že NDR už 35 let neexistuje, případně, že zřejmě má v plánu stát se spolkovým kancléřem.

Kdo pak sledoval pořad OVM minulou neděli, tomu jistě neunikl výrok europoslankyně a prezidentské kandidátky ve volbách v roce 2023 Danuše Nerudové o tom, že naši zemi osvobodili na konci druhé světové války Američané. Pro upřesnění: každý, kdo nepropadl z dějepisu, samozřejmě ví, že západní část našeho území americká armáda skutečně osvobodila, nicméně výrok paní europoslankyně a bývalé rektorky Mendelovy univerzity vyzněl v kontextu debaty tak, že snad americká vojska osvobodila celé území Československa od Aše až po Čiernou nad Tisou.

Samozřejmě, že i u samotného expremiéra a předesedy hnutí ANO bychom našli spoustu výroků, pronesených za přítomnosti televizních kamer, kterými spolehlivě pobavil velkou část národa. Ať už šlo o takřka legendární „sorry jako“, „motýle“ či některé další. Je tak dosti možné, že si Andrej Babiš dodatečně uvědomil, že by v České televizi nemohl vystupovat ani on, a ve videoklipu na svém facebookovém profilu záměr zrušit na veřejnoprávní televizi zábavní pořady popřel.