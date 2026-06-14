Proč je největším poraženým fotbalového zápasu s Jižní Koreou Andrej Babiš
Jak jistě sportovní příznivci zaregistrovali, v USA, Kanadě a Mexiku bylo zahájeno fotbalové mistrovství světa. Česká fotbalová reprezentace do něj bohužel nevstoupila úspěšně, když ve svém úvodním zápase podlehla týmu Jižní Korei v poměru 1:2.
V médiích se obsáhle rozebírá, co bylo hlavní příčinou naší jednogólové porážky. Někteří experti vidí hlavní vinu v trenéru Koubkovi, neboť dle nich naordinoval hráčům příliš defenzivní taktiku. Další experti vidí problém v naší propustné obraně, jiní naopak v tom, že zklamaly očekávané ofenzivní opory jako Šulc nebo Schick. Naše reprezentanty nicméně čekají ve skupině A ještě další dva zápasy a postup do play off tak určitě ještě není ztracen. Hlavním poraženým pátečního zápasu navíc není trenér Koubek ani samotní hráči, ale současný český premiér Andrej Babiš!
Asi se ptáte, proč by měl být Andrej Babiš hlavním poraženým, když není ani reprezentačním trenérem, ani předsedou fotbalového svazu. Ale přece i to, jak jsou čeští sportovci na mezinárodních kláních úspěšní, je vizitkou vlády. A že pobyt Andreje Babiše v premiérském křesle českým sportovcům neprospívá, je známou věcí, a lze to doložit třeba příkladem z hokeje. Zatímco v éře Babišova kabinetu 2017-2021 nezískala česká hokejová reprezentace (ať už šlo o mužské či ženské reprezentace dospělých nebo juniory) žádnou medaili, po nástupu Petra Fialy koncem roku 2021 měla již počátkem roku 2023 Česká republika na kontě 3 hokejové medaile (viz tweet tehdejšího mluvčího Fialovy vlády Václava Smolky z ledna 2023).
A jak sportovní příznivci jistě vědí, české hokejové úspěchy pokračovaly i v dalších letech naší historicky jasně nejúspěšnější vlády, přičemž vrcholem bylo zlato na světovém šampionátu v Praze v roce 2024. Zatímco nástup současné populistické vlády, táhnoucí naši zemi na východ, se logicky odrazil i ve sportu - jak na letošní olympiádě v Miláně, tak i na mistrovství světa ve Švýcarsku vypadla česká hokejová reprezentace již ve čtvrtfinále. Příznivci ANO sice budou argumetovat tím, za vlády jejich „guru“ jsme se letos po dlouhých 20 letech probojovali na mistrovství světa fotbale, ale nejenom příznivci ODS budou jistě oponovat tím, že pokud by na předchozím šampionátu hrálo tak jako letos 48 týmů, určitě bychom se tam probojovali i my a čeští fanoušci by tak na televizních záběrech z Kataru mohli vidět spokojeného premiéra Fialu či ministra zahraničí Lipavského.
Andrej Babiš si naopak v souvislosti s úvodním zápasem české reprezentace uřízl i další velký kus ostudy. Jak totiž zjistil redaktor Forum 24 Marek Wollner (bývalý úspěšný a nejenom mezi svými podřízenými velmi oblíbený šéfredaktor reportážní publicistiky na ČT) v článku zde, český premiér místo toho, aby makal pro blaho nás všech, sledoval v pátek ráno v televizi zápas české fotbalové reprezentace! A ještě k tomu na programu ČT Sport, přestože utkání souběžně vysílala i stanice Nova Action...
Jelikož Andrej Babiš v minulosti tvrdil, že se na naši veřejnoprávní televizi nikdy nedívá, je to další důkaz toho, že český premiér a předseda hnutí ANO je permanentní lhář. Proto by zaměstnanci České televize měli v den příštího zápasu naší reprezentace vyhlásit výstražnou stávku, Milion chvilek pro demokracii by neměl otálet s organizováním další protivládní demonstrace a uvědomělí občané nejenom v našem hlavním městě by měli v co nejmasovějším počtu vyrazit do ulic.
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