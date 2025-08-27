Proč česká vláda mlčí i tehdy, když Izrael ostřeluje nemocnice a zabíjí novináře?
Nezpochybňuji a ani jsem nikdy nezpochybňoval, že již téměř dva roky trvající ozbrojený konflikt mezi Izraelci a Palestinci zapříčinilo teroristické hnutí Hamás, které v říjnu roku 2023 podniklo barbarský útok na izraelské území. Při něm, jak známo, zemřelo téměř 1200 lidí a dalších 251 jich bylo uneseno jakožto rukojmích do Pásma Gazy. Ale zároveň jsem toho názoru, že ani napadené straně by nemělo být dovolováno či tolerováno úplně vše.
Je samozřejmě zcela logické, že židovský stát nenechal smrt svých 1200 občanů bez odezvy a zároveň usiluje o osvobození všech rukojmích, odvlečených do Pásma Gazy. Jenže ačkoliv stále nejsou všichni rukojmí zpět doma v Izraeli (někteří z nich už možná ani nežijí), počet zabitých Palestinců již podle dat, akceptovaných OSN, přesáhl 60 tisíc. Určitě ne všichni z nich přitom byli bojovníci či podporovatelé Hamásu, zvlášť, když šlo z více než poloviny o ženy a děti.
Situace v Pásmu Gazy se navíc v posledních týdnech ještě víc vyhrotila poté, co izraelský kabinet schválil invazi či okupaci města Gazy a následně i výstavbu židovských osad nedaleko Jeruzaléma na palestinském Západním břehu (viz odkaz zde). Což má mimo jiné za následek to, že při snaze vytlačit z území Gazy teroristy z Hamásu zároveň umírají i další nevinní lidé.
Zvlášť politováníhodná událost se stala předevčírem, kdy při vojenském útoku na Násirovu nemocnici zemřelo přes 20 osob, mezi nimiž bylo i pět novinářů. Jak je psáno například v článku zde na iDNES, útok odsoudilo britské i německé ministerstvo zahraničí, francouzský prezident Macron prohlásil, že takové útoky nelze tolerovat, a i Izrael musí respektovat mezinárodní právo. Kancelář tureckého prezidenta dokonce označila útok za válečný zločin. Čekal jsem proto, jaká bude reakce českého ministra zahraničí Jana Lipavského, případně někoho jiného ze členů Fialova kabinetu.
Reakce však byla taková, jak asi většina lidí, aspoň občas sledujících politiku, očekávala: žádná. Ostatně, u současné české vlády jsem nezaznamenal žádnou kritiku ani když při květnových útocích izraelských vojáků poblíž nemocnice v Chán Júnisu zemřelo 28 lidí, nebo když Izrael prováděl několikaměsíční blokaci dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy.
Někteří čtenáři jistě budou argumentovat tím, že i pondělní izraelský útok cílil na členy teroristického hnutí Hamás, a novináři i další civilisté byli zabiti neúmyslně. Jenže tenhle útok na nemocnici nebyl prvním případem, kdy byli izraelskými vojáky nějací novináři zabiti, a jak jsem si navíc přečetl zde, téměř 300 českých novinářů nyní sepsalo petici, ve které žádají vládu i prezidenta republiky, aby novinářům v Gaze pomohli. Podle otevřeného dopisu tam totiž novináři v současné době čelí „trýznění hladem a cílenému zabíjení“.
Překvapí tentokrát Fialův kabinet a aspoň nějaké odsuzující reakce směrem k izraelskému premiérovi Netanjahuovi se od něj dočkáme? Nebo se přikloní například k názoru šéfredaktora nechvalně známého deníku FORUM 24 Pavla Šafra, který petici českých novinářů označil za „zavánějící propagandu pro Hamás“? Bohužel se obávám, že druhá varianta je pravděpodobnější...
Josef Nožička
|Další články autora
- Počet článků 1720
- Celková karma 34,28
- Průměrná čtenost 3175x