Premiér Fiala určitě není „parchant“, ovšem jeho svolání schůzky s opozicí bylo účelové

Pokud premiér Fiala obviňuje opozici z toho, že jí vzhledem k neúčasti na svolané schůzce nezáleží na obranyschopnosti naší země, pak jde z jeho strany o účelovou manipulaci.

Asi každý, kdo sleduje politické dění, zaregistroval během včerejška ohlasy na hanlivé vyjádření místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové na adresu premiéra Fialy. Pokud někdo náhodou ne, tak vězte, že bývalá ministryně financí ve videopříspěvku, který zveřejnila na síti TikTok, směrem k českému premiérovi a předsedovi ODS pronesla: „Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu a pak nás zve na schůzku, kde se chce jakože bavit o financování obrany. Neuvěřitelnej manipulátor.“

Vyjádření vyvolalo ostrou kritiku jak samotného premiéra, který ho označil za posouvání politické kultury na nové dno, tak i některých jiných politiků ze stran současné vládní koalice. Místopředseda ODS Martin Kupka prohlásil směrem k Schillerové, že ztratila jakýkoliv glanc, a například europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová jí mimo jiné vzkázala: „Tato vaše slovní agrese je nepřijatelná, odpudivá a vypovídá především o vás,“ (viz odkaz zde).

Místopředsedkyně hnutí ANO to se svým výrazivem skutečně silně přehnala a měla by se za něj co nejdříve omluvit. I když lze pochopit, že vzhledem k častému vyhrocování sporů na naší politické scéně může někdo občas ztratit nervy, výrazů typu „parchant“ by se měl ve veřejném prostoru za jakýchkoliv okolností vyvarovat. Nicméně mi přijde trochu paradoxní, pokud se mezi jejími nejostřejšími kritiky objeví zrovna Danuše Nerudová. Tato europoslankyně a někdejší rektrorka Mendelovy univerzity v Brně totiž sama také často nechodí při televizních debatách či komunikacích na sociálních sítích pro vulgární slova daleko. A nejspíš si někteří lidé v souvislosti s ní například pamatují, jak před necelým rokem hájila nechutné vyjádření řeporyjského starosty Pavla Novotného na adresu Felixe Slováčka a jeho nemocné dcery slovy, že „komunisté jsou košťata a zločinci“ (viz odkaz zde).

Když bych se pak měl vyjádřit k jádru sporu mezi premiérem Fialou a politiky z ANO a SPD, kteří se rozhodli nepřijít na jím svolanou schůzku koalice s opozicí kvůli bezpečnosti a obranyschopnosti naší země, řekl bych, že to byl od premiéra a předsedy ODS účelový tah, který měl nepřímo posvětit nedávné rozhodnutí vlády postupně navyšovat výdaje na obranu až na 3 % HDP v roce 2030, což však vláda udělala bez jakékoliv předchozí konzulatce s opozicí.

Jeho krok tak lze přirovnat k situaci, kdy manželka rozhodne o tom, že si rodina koupí Mercedes. Manžel na to namítne, že nové auto skutečně potřebují, neboť to jejich staré již dosluhuje, ovšem vzhledem k stávajícím rodinným financím si mohou dovolit maximálně Octavii. Manželka nicméně Mercedes koupí s tím, že s prodejcem dohodne mnohaletou půjčku, a pak pozve manžela na večeři do restaurace, kde se s ním chce o koupi auta pobavit.

Zástupcům ANO a SPD se tak nelze příliš divit, že pozvánku k účasti na takovou schůzku odmítli, a pokud premiér Fiala i někteří další koaliční politici kvůli tomu obviňuje opozici z toho, že jí nezáleží na obranyschopnosti naší země, případně že jedná v zájmu Kremlu, pak jde z jeho strany o účelovou manipulaci. Znovu nicméně opakuji, že „parchant“ pan premiér Fiala rozhodně není. Manipulátor však ano.