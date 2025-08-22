Premiér Fiala se nebojí velkých cílů, proto i fotbalové Euro v Česku bude brzy realitou
Byť ještě před pár dny někteří lidé kritizovali premiéra a předsedu ODS Petra Fialu kvůli tomu, že si dopřává dovolenou u moře, místo toho, aby tak jako Andrej Babiš objížděl v rámci předvolební kampaně jedno české či moravské město za druhým, nebo případně řešil dávno vyřešenou bitcoinovou kauzu, nyní tento přední světový lídr všem škarohlídům rázně zavřel ústa. Stejně jako těm, kteří sice koalici Spolu fandí, ale začínali mít pochybnosti o tom, zda toto uskupení dokáže do říjnových voleb stáhnout zhruba desetiprocentní náskok populistického Babišova ANO.
Když však v tomto týdnu koalice Spolu představila svůj letošní volební program, určitě ihned zmizely pochybnosti těch, kteří se obávali výhry politických subjektů, které by táhly naši zemi směrem na Východ do náruče putinovského Ruska. Když totiž uslyšeli, že v případě pokračování současné vládní koalice se kromě již dříve avizovaných mezd či platů na úrovni Německa dočkáme i zdravotnictví bez front, zachování výroby aut se spalovacími motory či úspěšného dokončení digitalizace stavebního řízení, tak si všichni zastánci demokracie a svobody v naší zemi hluboce oddechli.
Kromě výše zmíněného přišel navíc pan premiér s dalším odvážným, ale nepochybně realistickým cílem, který jistě vzbudil nadšení nejenom u všech sportovních příznivců v naší zemi - uspořádání fotbalového Eura neboli mistrovství Evropy ve fotbale. Naše současná vláda už tak dala sportovním fanouškům řadu hezkých dárků - jedině díky ní se na brněnský okruh vrátila Velká cena silničních motocyklů a v loňském roce se v Praze a Ostravě konalo hokejové mistrovství, které navíc čeští hokejisté dokázali vyhrát (na rozdíl od dob, kdy byla u moci neschopná Sobotkova či Babišova vláda, a obvykle jsme vypadli hned ve čtvrtfinále). Ale evropský šampionát ve vůbec nejpopulárnějším sportu, to jsme přece jen v historii ČSSR ani České republiky dosud nikdy nezažili (odvážnější než premiér Fiala byl v tomto směru snad jen někdejší pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém, který neúspěšně usiloval o uspořádání olympijských her v Praze).
Pravda, získat pro Českou republiku právo uspořádat fotbalové Euro úplně jednoduché nebude. Jak je psáno například ve včerejším článku na iDNES, podmínkou je, aby pořadatelská země disponovala aspoň 10 stadiony s minimální kapacitou 30 tisíc diváků. Přičemž v současné době nemáme v ČR takový ani jeden, a aktuálně největší stadion, což je slavistický Eden, má kapacitu necelých 20 tisíc... Ale o Petru Fialovi je přece známo, že má rád velké výzvy. A když bývalý premiér Babiš mohl slibovat rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou, která hodlá po olympiádě v příštím roce ukončit sportovní kariéru, tak proč raději nepostavit 10 či více fotbalových arén?
Že by pak zůstaly nevyužity a při ligových zápasech by zely prázdnotou? Já myslím, že ani toho se obávat nemusíme. Pokud současná vládní koalice zopakuje své volební vítězství z roku 2021 a díky tomu budou brzy mít čeští občané mzdy či platy na úrovni Německa a poroste i naše životní úroveň, bude mnohem více lidí chodit i na fotbalovou ligu. Vždyť jen se podívejte, jak zaplněné jsou stadiony v Německu při takřka kterémkoliv zápase tamní bundesligy... Navíc má současný a s vysokou pravděpodobností i budoucí premiér k nejpopulárnější míčové hře silné pouto: v jednom podcastu se kdysi skromně pochlubil, že když hrával fotbal na amatérské úrovni, tak dával coby střední útočník i pět gólů za zápas! A když budou mít mladí fotbalisté u nás takový vzor, tak lze eventuálně věřit i tomu, že se v české reprezentaci brzy objeví hráč na úrovni Ronalda, Yamala nebo i Messiho.
Josef Nožička
75 tisíc pro učitele? Já jakožto kantor bych více uvítal jiné věci...
Byť se v médiích v souvislosti se školstvím nejčastěji mluví o platech pedagogických i nepedagogických pracovníků, řadu učitelů trápí i mnohé jiné věci.
Josef Nožička
ČT odvysílá celou ženskou fotbalovou ligu. To má být slibované zlepšení kvality?
Je částečné pokrytí programové nabídky sportovních kanálů České televize přenosy z ženské fotbalové ligy tím „pravým ořechovým“, co většina sportovních diváků ocení?
Josef Nožička
Možná to Jan Hrušínský skutečně dělá z přesvědčení...
Herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský se k politice vyjadřuje velmi často, přičemž obvykle nešetří ostrými slovy na adresu téměř všech opozičních subjektů.
Josef Nožička
A není to trochu málo, pane Rakušane?
Hnutí STAN dělá od začátku bitcoinové kauzy na svého koaličního partnera „bububu“, ale jen tak trochu...
Josef Nožička
Být bitcoinovým koordinátorem není v Česku vůbec jednoduché
Po dlouhém rozmýšlení jsem se přece jen rozhodl ještě jednou se k bitcoinové kauze vrátit, neboť chci v souvislosti s ní vyslovit uznání jedné osobě.
