Pozoruhodné názorové obraty premiéra Fialy

Český premiér předvádí v poslední době poměrně zajímavé názorové obraty nejenom v otázce svých postojů ke Green Dealu.

Evropská komise představila včera návrh strategie Clean Industrial Deal, tedy Dohody o čistém průmyslu. Jejím hlavním cílem má být vytvořit podmínky pro dekarbonizaci evropského průmyslu a posílení jeho konkurenceschopnosti. Zatímco například od představitelů klimatické kampaně Greenpeace ČR nebo Hnutí Duha se dostalo Evropské komisi slova chvály, český premiér dohodu naopak poměrně tvrdě zkritizoval.

V příspěvku na platformě X totiž Petr Fiala mimo jiné napsal: „Dohoda o čistém průmyslu, představená Evropskou komisí, nepovede k posílení konkurenceschopnosti Evropy. Není možné stále lpět na tom, že musíme do roku 2040 snížit emise o 90 %, a zároveň tvrdit, že prioritou je konkurenceschopný průmysl, protože oba cíle nelze současně splnit. Představený dokument mluví o snižování energií, ale nenabízí konkrétní řešení. Nereflektuje zkrátka změny, kterými svět v posledních dnech a týdnech prochází.“

Kritiku ohledně lpění některých vrcholných představitelů Evropské unie na Green Dealu lze ostatně v poslední době slyšet z úst českého premiéra a předsedy ODS poměrně často. O nutnosti revidovat Green Deal ve prospěch posílení konkurenceschopnosti mluvil například minulý týden v kritické reakci na francouzským prezidentem Macronem narychlo svolený summit kvůli Ukrajině nebo ve svém mimořádném projevu v počátku tohoto týdne.

I když premiéra Fialu a jím vedenou současnou vládu chválím poměrně zřídka, v těchto názorech s panem premiérem rozhodně souhlasím (a nejspíš nejsem v tomhle sám). Jen mi přijde trochu škoda, že k nim první jmenovaný profesor politologie v historii České republiky dospěl tak pozdě. Ještě v roce 2021 totiž tentýž Petr Fiala na adresu Green Dealu tvrdil: „Green Deal je realita. Nemá cenu už spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak. Teď musíme využít příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života.“ (možno dohledat například zde). V podobném duchu ostatně premiér Fiala mluvil i na konferenci o Green Dealu, kterou Česká republika pořádala za přítomnosti šéfky Evropské komise Ursuly von Leyenové v září 2023.

Vcelku pozoruhodné názorové obraty, na které jsme ovšem u současného českého premiéra již zvyklí i jinde než u jeho postojů k „zelené politice“. Například i v otázce migrační politiky byl Petr Fiala v dobách, kdy jeho ODS byla v opozici, jedním z nejhlasitějších kritiků povinných migračních kvót, aby pak místopředseda jeho vlády Vít Rakušan s Fialovým požehnáním podepsal v roce 2023 migrační pakt. Ostatně, i když se vrátíme k výše zmíněnému summitu v Paříži, tak ho Fiala poté, co na první termín pozván nebyl, označil za „další neformální diskusi, která nikam nevede.“ Když však Emmanuel Macron dva dny poté pořádal obdobný summit formou videokonference a tentokrát si vzpomenul i na českého premiéra, tak už Petr Fiala o zbytečné diskusi evropských státníků nemluvil...

Petr Fiala samotřejmě není jediným českým politikem, který své názory mění, ostatně, jeden z jeho předchůdců v premiérském křesle kdysi prohlásil, že „jenom idiot nemění názory“. Když však takto některý politik činí příliš často, tak se pak vystavuje podezření, že tak činí účelově a v souladu s tím, jak aktuálně rostou nebo naopak klesají jeho volební preference.