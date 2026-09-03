Podle prezidenta máme nadbytek nemocnic. Co by se dělo, kdyby něco takového řekl Babiš?
Prezident Petr Pavel byl v neděli 30. 8. hostem první části diskusního pořadu Partie na TV Prima. Rozhovor moderátorky Terezie Tománkové s hlavou státu se uskutečnil v prostorách Pražského hradu a prezident během něho odpovídal na spoustu dotazů, souvisejících se státním rozpočtem i s jeho spory s Babišovou vládou (viz odkaz zde). Nejvíce pozornosti by nicméně zasluhovaly jeho výroky na téma zdravotnictví.
Jak je totiž popisováno zde na stránkách webu Zdravotnický deník, pan prezident během rozhovoru například prohlásil, že naše země má příliš hustou síť nemocnic, která neodpovídá evropským standardům. V této souvislosti také prohlásil, že případná restrukturalizace, která může zahrnovat i rušení některých okresních nemocnic, vyžaduje citlivé vysvětlování veřejnosti a zajištění kompenzačních opatření, například v podobě dostupné dopravy pro seniory do vzdálenějších zařízení.
Když jsem si tyhle věty přečetl, tak se mi skoro nechtělo věřit, že je Petr Pavel myslel vážně. Když to třeba vezmu podle okresu, ve kterém žiju já, tak z některých jeho obcí je do krajského města vzdálenost až 50 kilometrů. A vážně si pan prezident dovede představit, že lidé z těchto obcí budou například na rentgen, sonografické vyšetření nebo na vyšetření při poranění oka pokaždé dojíždět takovou vzdálenost? A vážně podle něho bude v silách a finančních možnostech každého kraje, aby v případě seniorů dokázal jejich přepravu do nemocnice zabezpečit? Uvědomuje si pan prezident, že ne každý žije v Praze, Brně či jiném velkém městě?
Někdo možná může namítnout, že pro ne všechny výše uvedené úkony je třeba jezdit do nemocnice a v téměř každém okresním městě je zajišťují i specializování privátní lékaři. To je sice pravda, ovšem realita je často taková, že mnozí z nich nechtějí v současné době přijímat nové pacienty vůbec, a pokud ano, tak se na odborné vyšetření obvykle čeká i několik měsíců po objednání.
Co mě nicméně překvapilo snad ještě víc než samotná prezidentova slova, bylo to, že vyjma kritiky ze strany některých politiků na sociálních sítích nevyvolaly jeho výroky takřka žádný mediální ohlas. Kromě výše odkazovaného článku na stránkách Zdravotnického deníku jsem téměř na žádném zpravodajském serveru ani v tištěných médiích dosud nezaznamenal komentář k názorům na prezidentem nastíněnou reformu zdravotnictví. Řící něco takového Andrej Babiš nebo některý ze členů jeho vlády, tak jsem přesvědčen, že by to náležitě schytal nejenom na stránkách Forum 24, Seznam Zprávy nebo ve veřejnoprávní televizi či rozhlase...
P. S. Jelikož mám opět ban a trollingu Vochosků, Valičků, Kopeckých či dalších zdejších skutečných mistrů tohoto oboru bych se nemohl jakkoliv bránit, tak mi nezbývá, než diskusi zavřít.
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