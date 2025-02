Podle pana Rozumka jsou média vůči prohřeškům uprchlíků přehnaně přísná

Že zejména v zemích jako Německo, Švédsko či Francie se na zvýšené kriminalitě výraznou měrou podílejí cizinci, je fakt, který je doložený i mnohými statistikami.

Organizace pro pomoc uprchlíků v České republice přišla v důsledku rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa pozastavit na tři měsíce veškeré programy americké zahraniční pomoci nejméně o 700 tisíc korun. V rozhovoru pro TV iDnes to potvrdil její předseda Martin Rozumek. Více mě však v pořadu Rozstřel, kde byl pan Rozumek hostem redaktora Vladimíra Vokála, zaujala jiná jeho slova.

Předseda Organizace pro pomoc uprchlíků si v něm totiž postěžoval na to, že média u nás i ve světě příliš zveličují kriminální delikty, kterých se dopuštějí uprchlíci či migranti v evropských zemích. Konkrétně na tohle téma sdělil: „Když Alžířan podrazí ve Francii babičce nohy, okamžitě je z toho velká zpráva. Pokud se ale podobného činu dopustí místní občan, málokdo si toho všimne. To vytváří zkreslený obraz migrantů jako primárního zdroje kriminality.“ (viz odkaz zde)

Přiznám se, že na článek, pojednávající o takovém incidentu, jsem nikde v mediálním prostoru nenarazil (čímž netvrdím, že se někde objevit nemohl, ovšem o „velkou zprávu“ v tomhle případě nejspíš nešlo). Zato jsem v uplynulém týdnu zaregistroval například zprávu o tom, jak v Mnichově mladý Afghánec najel autem do účastníků odborářské demonstrace. Jeho útok nepřežila 37letá matka s dvouletou dcerou, řada dalších účastníků demonstrace byla zraněna (viz odkaz zde). Včera pak pro změnu mladý Syřan pobodal v rakouském Villachu skupinu kolemjdoucích osob, přičemž jeho útok nepřežil 14letý chlapec (viz odkaz zde).

V živé paměti má řada lidí nejspíš i incident, ke kterému došlo minulý měsíc v bavorském městě Aschaffenburg. Při útoku 28letého Afghánce tehdy zahynuli dospělý muž a dvouleté dítě. Jak posléze vyšlo najevo, proti tomuto útočníkovi bylo v minulosti v Bavorsku vedeno 22 trestních řízení, přičemž pět měsíců před vražedným útokem byl policií zadržen kvůli agresivnímu chování na ubytovně pro uprchlíky (viz odkaz zde). Ani to však nestačilo k tomu, aby byl tento migrant z Německa vyhoštěn...

Ve výčtu obdobných případů, které měly mnohem tragičtější následky než bylo panem Rozumkem zmiňované podražení nohou staré ženy (byť samozřejmě i něco takového by bylo odsouzeníhodné) a které měli na svědomí migranti ze severní Afriky či střední Asie, bych přitom mohl pokračovat. Samozřejmě to neznamená, že vražd či násliných trestných činů se v Evropě dopouštějí jenom imigranti. Jsem si nicméně jist, že například zprávě o úmyslném najetí autem do davu lidí by média věnovala pozornost úplně stejnou, i kdyby se ho dopustil rodilý Evropan. A že zejména v zemích jako Německo, Švédsko či Francie se na zvýšené kriminalitě výraznou měrou podílejí cizinci, je fakt, který je doložený i mnohými statistikami (viz například odkaz zde).

Bylo by určitě špatně házet v tomhle směru všechny do Evropy přicházející osoby do jednoho pytle. Ovšem zrovna tak špatně je i to, když se v rámci jakési politické korektnosti úmyslně zatajuje původ osob, majících na svědomí vraždy či násilné trestné činy. Případně dochází k jejich bagatelizaci například tvrzením, že šlo o člověka s psychickými problémy, při jehož činu nehrála žádnou roli víra. To by si měl uvědomit i pan Rozumek.