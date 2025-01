Platy na úrovni Německa? Vládní koalice udělala v tomto směru první důležitý krok

Všichni občané, kterým jde o správné směřování naší země, by měli ocenit, že poslanci z vládní koalice rázně zametli s populistickou snahou ANO a SPD ohledně zmrazení platů politiků až do roku 2029.

Byť premiér Fiala vzbudil svým listopadovým prohlášením ohledně toho, že do pěti let budou v naší zemi platy na úrovni Německa (samozřejmě za předpokladu, že většina z nás bude v letošních sněmovních volbách volit uvědoměle a zodpovědně), vlnu kritiky a občas dokonce i posměchu, vládní koalice v tomto týdnu názorně ukázala, že tento slib je myšlen naprosto vážně.

Poslanci za vládní koalici totiž i přes obzvlášť zákeřné obstruování opozice dokázali na mimořádné sněmovní schůzi protlačit navýšení platů nejenom soudců či státních zástupců, ale i vrcholných politiků o 6,95 %. Díky tomu bude nyní základní měsíční plat poslance či senátora činit 109 tisíc korun, plat poslance, který je předsedou parlamentního výboru pak 154 tisíc korun. Premiér, předseda Senátu i předsedkyně Poslanecké sněmovny budou od letoška pobírat 294 tisíc korun a prezident republiky 365 tisíc korun (viz odkaz zde).

Tedy za předpokladu, že příslušnou novelu ještě schválí Senát a podepíše ji prezident Petr Pavel. Ten jistě bude jako vždy příslušný právní předpis pečlivě prostudovávat a konzultovat se svými poradci, nicméně pevně věřím tomu, že se na rozdíl od svých předchůdců na Hradě ani tentokrát neuchýlí k lacinému a populistickému gestu, aby novelu vetoval. Že někteří dezoláti či závistivci snad říkají, že by politici s ohledem na výši státního dluhu a pomalý růst ekonomiky měli šetřit i na sobě?

Jednak tyhle problémy kromě války na Ukrajině způsobila především předchozí Babišova vláda, a také je důležité, aby občané v současných těžkých časech viděli naději, že nás nyní již čekají jen lepší zítřky a že pan premiér Fiala myslel svůj slib ohledně platů na úrovni Německa vážně. A u koho jiného by se s přibližováním platů našemu západnímu sousedovi mělo začít dříve než právě u našich politiků, obětavě pracujících pro blaho nás všech?

Vždyť plat německých poslaneckých kolegů činil v loňském roce v přepočtu na koruny 280 tisíc, takže je nanejvýš dobře, když našim zákonodárcům bude ze současných 102 tisíc navýšen aspoň na 109 tisíc. Někdo možná namítne, že si v rámci přiblížení se Německu naši politici měli přidat více, a je to samozřejmě naprostá pravda. Na druhou stranu, všechno nejde až tak rychle a jak je psáno v článku zde, zatímco v Německu vzrostl za posledních 10 let plat poslanců jen zhruba o třetinu, v České republice to bylo o plných 75 %. Na tomto příkladě je tak názorně vidět, že k přibližování našich mezd k německým aspoň u někoho dochází a slib pana premiéra tak není nereálný.

Všichni uvědomělí občané, kterým jde o správné směřování naší země, by proto měli ocenit, že poslanci z vládní koalice rázně zametli s populistickou snahou ANO a SPD ohledně zmrazení platů politiků až do roku 2029. A také se zrovna tak populistickou snahou odpadlíků z Pirátské strany, kteří v době nejistého vývoje cen ropy nemoudře požadovali, aby byli našim zákonodárcům sníženy náhrady na dopravu.