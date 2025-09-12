Piráti to nakopnou. Už zase...
Těm, kdo sledují předvolební průzkumy, jistě neuniklo, že v nich v posledních měsících mírně stoupá Pirátská strana. Preference této strany, které byly ještě docela nedávno na 5% hranici volitelnosti, se nyní podle většiny průzkumů pohybují v rozmezí 9 až 10 %. Piráti se tak pomalu přibližují SPD nebo STAN, a dle slov některých jejich lídrů je dokonce jejich cílem skončit v říjnových sněmovních volbách na třetím místě.
Jelikož jsem si kladl otázku, co stojí za opětovným růstem popularity této původně rebelské strany, kterou již mnozí odepisovali (zejména poté, co zhruba před rokem opustila za známých okolností vládní koalici), otevřel jsem si webové stránky Pirátské strany a rozkliknul odkaz na její volební program. Načež se objevil výrazný nadpis „Jak to nakopneme“ a následně výpis jakýchsi pěti pilířů jejich programu pro letošní volby. Z něho jsem se dozvěděl, že Piráti chtějí konkrétně nakopnout podporu rodin snížením daní, dostupnější bydlení, boj s korupcí, modernizaci státu i bezpečné Česko v silné Evropě.
Což o to, všechno jsou to cíle ušlechtilé, které by nejspíš uvítala převážná většina voličů napříč politickým spektrem. Jenže když člověk vezme třeba tu zmíněnou modernizaci státu a vzpomene si, jak katastrofálně dopadla takřka tříletá snaha jejich bývalého předsedy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ohledně digitalizace stavebního řízení... A to úderné heslo „Nakopneme to!“ mi navíc připomenulo někdejší úderné heslo „Pusťte nás na ně!“, se kterým Pirátská strana šla do sněmovních voleb v roce 2017 (viz odkaz zde).
Před osmi lety vyneslo tohle heslo Pirátům třetí místo se ziskem zhruba 11 % hlasů, před čtyřmi lety pak vstoupili do předvolební koalice s hnutím STAN, která získala 15,6 % hlasů a stala se součástí vládní koalice. Smůlou pro Ivana Bartoše a spol. však bylo, že z 37 získaných poslaneckých mandátů připadla (díky preferenčním hlasům pro kandidáty za STAN) na pirátské politiky pouhá čtyři křesla v Poslanecké sněmovně. Zbytek vládní koalice jim to nicméně kompenzoval třemi křesly ve vládě a jako bonus navíc i postem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny pro jejich tehdejší první místopředsedkyni Olgu Richterovou.
Tento „úplatek“ a velmi slabá pozice v rámci pětičlenné vládní koalice následně způsobily, že někdejší rázné heslo „Pusťte nás na ně!“, které mělo symbolizovat především boj proti korupci, vzalo rychle u Pirátů za své. Ministři či poslanci z Pirátské strany zavírali v době svého působení ve vládě oči nad kauzou Dozimetr, Jurečkovým bujarým večírkem po střelbě na filozofické fakultě, nedodržovám řady bodů z vládního prohlašování i dalšími vládními průšvihy. Snad jediným projevem jejich „rebelství“ bylo, když v červnu 2023 odhlasovali ve vnitrostranickém referendu, že setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve vládě ohrožuje důvěru v právní stát (viz odkaz zde), ovšem ani jeho neodstoupení nepřimělo Piráty k odchodu z vládní koalice.
Tu, jak známo, opustili až vloni v září poté, co premiér Fiala odvolal dosti nedůstojným způsobem z postu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Od té doby jsou Piráti výraznými kritiky Fialovy vlády, zejména pak v otázce bitcoinové kauzy. Jenže pokračoval by jejich kritický postoj i poté, co by čistě teoreticky získali po říjnových volbách nadpoloviční většinu Spolu, STAN a Pirátská strana, a Piráti by se rozhodli jít s těmito uskupeními do koalice i po předchozích ne zrovna pozitivních zkušenostech? Obávám se, že jejich odhodlání ohledně nakopnutí boje s korupcí i dalších věcí by vzalo velmi rychle za své...
Josef Nožička
