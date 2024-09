Piráti se obětovali a v rámci neodevzdání naší země levici ve vládě zůstali

Kromě věčně nespokojených úředníků na stavebních úřadech by měli zpytovat svědomí i někteří koaliční partneři Pirátské strany ve Fialově vládě, kteří během letních prázdnin dávali ministru Bartošovi nesmyslná ultimáta.

Po dnešním jednání místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše s premiérem Petrem Fialou si jistě všichni demokraticky smýšlející lidé, kterým záleží na budoucnosti naší země, hluboce oddechli. Byť Ivan Bartoš po ne úplně nejlepších výsledcích v krajských volbách v neděli večer rezignoval na post předsedy Pirátské strany, tato progresivní a nepopulistická strana ve vládní koalici zůstává!

Ono každému aspoň trochu empatickému člověku muselo být Ivana Bartoše v poslední době lidsky líto. Vždyť kolik úsilí a energie věnoval zavedení digitalizace stavebního řízení, což byla věc, kterou měla dávno předtím udělat neschopná Babišova vláda. A místo chvály za to, že se do ní odvážně pustil, naopak schytal vlnu kritiky. Jako by snad jakýkoliv IT systém fungoval napoprvé správně! A dnes jsou to ještě ani ne 3 měsíce od doby, kdy byl systém digitalizace stavebního řízení, na jehož vývoji jistě pracovali ti nejlepší IT odborníci u nás, spuštěný.

Kromě věčně nespokojených úředníků na městských a stavebních úřadech by měli zpytovat svědomí i někteří koaliční partneři Pirátské strany ve Fialově vládě, kteří během letních prázdnin dávali ministru Bartošovi nesmyslná ultimáta ohledně toho, aby byl takto složitý systém plně funkční již do konce srpna. Nelze se potom divit Ivanu Bartošovi a některým jeho spolupracovníkům, že zvažovali odchod z vlády, přestože i díky jejich nemalému přispění jde o jednoznačně nejlepší kabinet v historii České republiky.

Naštěstí jsou jak Ivan Bartoš, tak i další dva ministři za Pirátskou stranu (v celém světě uznávaný ministr zahraničí Lipavský či sice méně mediálně viditelný, ale o to více pracovitý ministr pro legislativu Šalamoun) zodpovědní politici. Když si totiž včera vyslechli rázná slova premiéra Petra Fialy o tom, že nehodlá naši zemi odevzdat levici a populistům, tak oni coby členové progresivní a pravicově orientované strany, kterou Piráti nepochybně jsou, potlačili určitou svou rozmrzelost a ve vládní koalici, která teď schytává od některých nespokojených příznivců kritiku za neúspěch v krajských volbách (ve skutečnosti přitom šlo o jenom trochu horší remízu), zůstali.

Ostatně, Ivan Bartoš dnes po schůzce s premiérem všem těmto pochybovačům jasně vzkázal: „Myslím, že jsme našli shodu. Bavili jsme se o postupu v digitalizaci a o tom, že musíme pořádně zabrat, protože to riziko, že by v naší zemi v budoucnu mohli vládnout hnutí ANO s podporou SPD a komunistů, to skutečně není budoucnost pro Českou republiku,“ (viz odkaz zde).

A s jeho slovy zcela jistě musí každý občan této země, kterému se příčí populismus a totalitní praktiky, a naopak je příznivcem moderních trendů v souladu s ideami Evropských hodnot, navýsost souhlasit.

P. S. Doufám, že Pirátská strana své uvědomělé rozhodnutí zůstat ve Fialově kabinetu nezmění ani poté, co pan premiér oznámil svůj záměr Ivana Bartoše z vlády odvolat.