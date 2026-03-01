Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Ačkoliv se na internetových diskusích i v některých nesvobodných médiích rozšiřuje názor, že Petr Pavel je prezidentem opozice, není to pravda a nejspíš jde o další z celé řady lží, šířených proruskou propagandou. Současný český prezident je totiž naopak prezidentem vládní koalice. Pokud o tom má někdo pochybnosti, věřím tomu, že po přečtení mého dnešního blogu mně dá jednoznačně za pravdu.
Příkladů, že současná hlava státu zcela respektuje výsledky podzimních voleb (byť jejich výsledky nedopadly v souladu s přáním většiny demokraticky smýšlejících občanů v naší zemi), by se našla celá řada. Tak například Andreje Babiše jmenoval premiérem, byť ne úplně spolehlivě vyřešil svůj střet zájmů (proto je nanejvýš dobře, že se kvůli tomu pirátská europoslankyně Gregorová obrátila na Evropskou komisi), při jmenování ministra obrany Zůny velkoryse přivřel oko nad jeho komunistickou minulostí a až podezřele rychle jmenoval posledního člena Babišova kabinetu, ministra životního prostředí Červeného, který na rozdíl od svého předchůdce Hladíka není v této oblasti odborníkem.
A že pan prezident po celou dosavadní dobu vykonávání svého mandátu v rámci ekonomické prosperity naší země pomáhá vládní koalici i tehdy, když se to nelíbí mnohým renomovaným odborníkům, nejlépe svědčí jeho postoje k zákonům o státním rozpočtu. Když pan prezident v prosinci loňského roku sdělil, že by měl problém podepsat vyšší deficit, než jaký umožňuje zákon o fiskální odpovědnosti (viz odkaz zde), ihned toho využila dezinformační scéna a v jejím žoldu píšící novináři k tomu, aby připomenuli, že současná hlava státu na konci roku 2024 podepsala Fialově vládě rozpočet, který počítal s deficitem 240 miliard korun a někteří ekonomové (včetně tehdejšího prezidentova ekonomického poradce Davida Marka) ho navíc označovali za netransparentní (viz odkaz zde).
A byť se nakonec ukázalo, že přes ujišťování tehdejšího premiéra Fialy i ministra financí Stanjury byl skutečný schodek rozpočtu na konci roku 2025 oproti plánu o 50 miliard vyšší, pan prezident se prostě zachoval velmi lidsky, neboť pokud by na konci roku 2024 rozpočet vetoval, museli by dost možná tehdejší poslanci jít do práce záhy po vánočních svátcích, aby jeho veto přehlasovali (místo toho, aby po náročné a obětavé celoroční práci zaslouženě odpočívali). Ostatně, co je to vzhledem k nynější výši našeho státního dluhu nějakých 50 miliard navíc...
A byť se ti, kteří současnému panu prezidentovi nefandí, již škodolibě těšili na to, že koalice, složená z nedemokratických stran, ve Sněmovně prezidentovo veto přehlasuje, Petr Pavel se opět ukázal jako velký státník. Před několika dny totiž oznámil, že rozpočet, předložený Babišovou vládou, vetovat nebude (viz odkaz zde). Byť „koalice trestně stíhaných“ (jak ji zcela výstižně označují politici z opozičních stran) v něm oproti předchozí verzi rozpočtu, předložené světově uznávaným ekonomickým odborníkem Stanjurou, ostudně škrtla výdaje nejenom armádě, ale i samotné prezidentské kanceláři...
Má snad někdo s ohledem na výše uvedené skutečnosti pochybnosti o tom, že je Petr Pavel ve skutečnosti prezidentem vládní koalice? Otázkou tedy je, zda by na první jarní den svolanou demonstraci na jeho podporu neměli na pražskou Letnou dorazit především voliči současné vlády, a voliči opozičních stran naopak svou účast na ní bedlivě zvážit.
Josef Nožička
O setkání vyznavačů jediné správné politiky
Určitou energii do žil nalil vyznavačům jediné správné politiky až začátek letošního roku, kdy se náměstí mnoha českých i moravských obcí zaplnila velkým množstvím pokrokově smýšlejících lidí, kterým jde o skutečnou demokracii.
Josef Nožička
Podle četnosti zpráv jsem se domníval, že Rusové byli na olympiádě nejpočetnější výpravou
Byť nejpočetnější výpravu měly na dnes končící zimní olympiádě USA, dle četnosti zpráv v některých českých médiích mohl někdo nabýt dojmu, že největší zastoupení měli v Miláně a Cortině d’Ampezzo Rusové.
Josef Nožička
Navštíví Donald Trump olympijské hokejové finále?
Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě.
Josef Nožička
Vyloučení ukrajinského sportovce: má pravdu Petr Pavel, nebo Martin Doktor?
Případ vyloučeného ukrajinského skeletonisty včera zastínil na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině veškerá sportovní dění.
Josef Nožička
Sport je krásný (a krutý zároveň)
Na rozdíl od toho, když jdete do divadla na Shakespeara, ve sportu nikdy nevíte, jak to dopadne, a ani sebevětší favorit nikdy nemá dopředu nic jistého.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil
První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly...
Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou
Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině...
V CHKO Soutok připravují plán péče, na co se při ochraně přírody zaměřit
Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok připravuje plán péče, který určuje, na co se při...
Letos v únoru na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli tři lidé, loni dva
Při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji v únoru zemřeli tři lidé. Ve druhém měsíci...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 1776
- Celková karma 33,20
- Průměrná čtenost 3134x