Petr Fiala je naopak nejlepším premiérem na světě

Každý slušný občan, který nepatří k příznivcům ANO či SPD, nebo není rovnou proruský dezolát, musí uznat vysoké kvality českého premiéra a předsedy ODS.

Předpokládám, že jste již také zaregistrovali zprávu o tom, jaké nehoráznosti se dopustilo hnutí ANO vůči oblíbenému a v celém demokratickém světě uznávanému českému premiérovi. Pokud snad náhodou ne, tak vězte, že tohle uskupení, vedené soudně uznaným lhářem a podvodníkem s evropskými dotacemi, nechalo vystavit po celém Česku billboardy, na nichž je zobrazen výše zmíněný Petr Fiala a nad jeho hlavou je pak napsán mimořádné lživý text: „Nejhorší premiér na světě“.

Je proto zcela logické, že taková nehorázná lež nenechala některé uvědomělé občany klidnými a někdejší člen Rady České televize a politický komentátor Zdeněk Šarapatka podal kvůli tomu stížnost k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který se bude jeho podnětem v nejbližší možné době zabývat (viz odkaz zde). Za svůj počin nepochybně zaslouží pan Šarapatka velkou pochvalu, jenom je trochu smutné, že tak musel učinil až on, který byl v nedávné době nucen věnovat spoustu času a energie soudním tahanicím s expremiérem a exprezidentem Milošem Zemanem, kterému kdysi dávno (zřejmě z mladické nerozvážnosti) dělal poradce. Vždyť proti lživým tvrzením na adresu pana premiéra by se měl ohradit každý slušný občan této země.

Každý slušný Čech či Moravák, který nepatří k příznivcům populistického ANO nebo není rovnou proruský dezolát, naopak musí uznat vysoké politické i lidské kvality českého premiéra a předsedy ODS. O nich nejvíce vypovídají výsledky práce Petrem Fialou řízené vlády. Vždyť současná vládní koalice dokázala již rok před skončením svého čtyřletého mandátu splnit plných 93 procent bodů ze svého programového prohlášení a nebýt války na Ukrajině, určitě by v tomhle směru byla výrazně nad 100 procenty. A něco takového by sotva dokázal nějaký jiný premiér na světě.

Buďme proto rádi, že při současné složité mezinárodní situaci máme na postu premiéra takto schopného politika, pro kterého jsou navíc bezpečnostní zájmy Česka i celé Evropy na prvním místě. To se ostatně ukázalo i v tomto týdnu, kdy velkoryse nabídl účast na schůzce k bezpečnosti naší země i populistům z ANO a SPD, byl však jimi odmítnut! Dodatečně se tak ukázalo, že dřívější volební billboardy koalice Spolu, poukazující na to, že Babiš a jeho hnutí ANO dělají všechno v zájmu Ruska nebo že Andrej Babiš je pro naši zemi bezpečnostní hrozbou (viz odkaz zde), byly naprosto pravdivé.

Koalice Spolu by proto měla vyslat směrem k českým voličům jasný vzkaz, že lži a podpásové praktiky do volební kampaně nepatří, a jako reakci na lživé billboardy „anoistů“ vystavit co nejvíce vlastních billboardů, na kterých by stálo: „Petr Fiala - nejlepší premiér na světě“.

Pevně přitom doufám, že takto jasný signál přesvědčí i dosud váhající voliče, aby na podzim dali stranám současné vládní koalice hlas znovu. Je přece v zájmu nás všech, abychom do čtyř let měli špičkově vyzbrojenou armádu a k tomu navíc platy na úrovni Německa.