Pět důvodů, proč by na summit NATO měl jet prezident Petr Pavel
Tomu, kdo sleduje aspoň okrajově politické dění, jistě neunikl spor o to, kdo bude Českou republiku reprezentovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Představitelé vlády nejprve oznámili, že naši delegaci budou tvořit premiér Babiš, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zůna, přičemž dodali, že prezident Petr Pavel do Ankary nepojede (viz odkaz zde). Na to však včera kontroval pan prezident dopisem premiéru Babišovi (viz odkaz zde), ve kterém mu s odkazem na článek 63 Ústavy ČR oznámil, že to bude prezident, kdo bude na summitu stát v čele české delegace.
Petr Pavel přitom předsedovi vlády v dopise sdělil, že uvítá, pokud se Andrej Babiš zúčastní této vrcholné schůzky společně s ním. Místo slov vděku za tuto velkorysou nabídku se však pan prezident opět dočkal od ministra zahraničí Macinky kritiky, že se chová nedůstojně. Má snad kontroverzní ministr zahraničí pravdu, že by prezident České republiky na summit NATO jet neměl, a naši zemi by tam měli zastupovat výhradně členové vlády? Předpokládám, že něco takového si nikdo ze vzdělaných lidí se správně nastavenými hodnotami nemyslí, nicméně pro ty, co snad mají eventuálně pochybnosti, jsem se rozhodl napsat pět pádných důvodů, proč by měl do Ankary jet právě pan prezident.
1. Jak pan prezident v dopise premiérovi výslovně píše, patří k dlouhodobým zvyklostem, že se hlava státu významně podílí na zahraniční a bezpečnostní politice naší země. Byť by se našly výjimky, hodné zřetele, kdy tomu tak z objektivních důvodů být nemohlo. Například v období, kdy byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Petr Fiala.
2. Prezident v dopise své tvrzení opřel o konkrétní článek Ústavy ČR, a byť přímo není ústavním právníkem, jeho vysokoškolské vzdělání, dosažené na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, je jistě zárukou toho, že výklad Ústavy chápe vždy správně.
3. Pan prezident jakožto někdejší elitní voják, ať už jakožto předlistopadový důstojník ČSLA v rámci Varšavské smlouvy, tak i pozdější předseda vojenského výboru NATO, je zárukou toho, že na rozdíl od mnohých členů současné vlády problematice armády rozumí.
4. Pan prezident je na rozdíl od představitelů současné populistické vlády zárukou toho, že Česká republika se postaví čelem k předběžnému závazku, aby členské zemé NATO dávaly v budoucnu na obranu až 5 % HDP, a nebude usilovat o jakoukoliv jeho revizi. Jedině snad, že by navrhla číslo ještě o něco vyšší.
5. To, že by delegaci České republiky na summitu NATO měl vést právě prezident Pavel, včera podpořilo na sociálních sítích mnoho významných osobností, jako například bývalý premiér Petr Fiala, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, místopředseda této strany Marek Žerníšek nebo předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
I já proto plně podporuji, aby v červenci zastupoval naši zemi v Ankaře pan prezident. Byť by se tentokrát neměl z bezpečnostních důvodů do turecké metropole vydat na motorce, ale odletět vládním airbusem.
Josef Nožička
