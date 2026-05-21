Perný den skladníka Karla
Ne, že by zdejší nadaný humorista a satirik Karel měl málo námětů pro svou tvorbu. Jeho blogy již pár minut po publikování nadšeně hltali nejenom ti, kteří stáli na správné straně (a byli svými názorovými oponenty občas hanlivě označováni za „uliční výbor“), ale i ti méně vzdělaní a inteligentní čtenáři, kteří dosud nepochopili, jaké zlo pro naši zemi představuje současná vládní koalice. Ta ostudná koalice, kterou kromě populistické strany bývalého komunisty a soudem usvědčeného podvodníka s evropskými dotacemi tvořily dvě extremistické strany, které nejenom podle předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselta nepatří do dnešní Evropy.
Když se však v českém mediálním prostoru naplno rozvinulo diskuse o chystaném Sudetoněmeckém sjezdu v Brně, přibylo na Slovensku žijícímu skladníkovi Karlovi práce ještě mnohem víc. Kromě kolegů blogerů, kteří tuto akci nadšeně uvítali jakožto možnost definitivního usmíření mezi českým a německým národem, se totiž našli i zpátečníci, kteří tuto nejvýznamější událost od zvolení Petra Pavla českým prezidentem kritizovali nebo minimálně zpochybňovali její význam. Jako by těm různým Jaklům, Hornerům, Pokorným či Nožičkům nezáleželo na tom, že se díky tomuto gestu usmíření konečně staneme plnohodnotým členem civilizované Evropy, která nás jako jediná může ochránit před stále rostoucí ruskou hrozbou.
Karel se tak věnoval literární činnosti, kde se dalo. Psal blogy za brzkých ranních hodin před odchodem do práce, v tiché čajovně, kam chodil relaxovat po náročné šichtě, i doma po večerech. Už mu i manželka začala občas vyčítat, že nedodržuje svůj slib ohledně toho, že se díky Babišově vládě dočkají kvalitního manželského sexu (viz odkaz zde). Navíc ho v práci jeho spolupracovník Fero Kotlár začal upomínat, že mu stále nepřivezl z rodného Valašska slibovanou slivovici. Karel však s návštěvou Valašska otálel, neboť nestíhal kvůli své publikační činnosti, a navíc stále dlužil strýcovi Burčákovi, od kterého slivovici pravidelně brával, od poslední návštěvy peníze. A výplaty ve skladě přitom nebyly kvůli neutěšené ekonomické situaci na Slovensku, způsobené proruskou Ficovou vládou, nijak extra vysoké.
Když se ovšem Karel po publikování nového článku pokaždé dočkal zasloužené, vtipné i trefné karmy, tak si řekl, že to určité sebeobětování za tu námohu stojí. A když mu jistá Frau Fischerová, která byla jeho články nejenom o Sudetoněmeckém sjezdu nadšená vůbec nejvíc, napsala zvláštní poděkování a dokonce mu slíbila, že ho navrhne na udělení medaile Za zásluhy o sblížení Čechů a sudetských Němců, tak mu to do jeho publikační činnosti dodalo ještě mnohem více elánu, který je na jeho publikovaných textech takřka každodenně vidět.
Josef Nožička
Sudetoněmecký sjezd: proč usnesení Poslanecké sněmovny některé lidi tolik rozhořčilo?
Sněmovna samozřejmě nemá pravomoce akci, pořádanou soukromým sdružením, zakázat. Na druhou stranu se však domnívám, že by zrovna tak nikdo neměl českému parlamentu přikazovat, čím se může či nemůže zabývat.
Josef Nožička
Nejenom Jan Hrušínský se domnívá, že řádění Slávistů je důsledkem chování Babišovy vlády
Počet „fanoušků“, kteří se chodí na fotbal vyřvat či případně porvat, opravdu nesouvisí s tím, kdo momentálně sedí na Pražském hradě nebo ve Strakově akademii.
Josef Nožička
Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského
Někteří lidé opět neodolali a i včerejší ostudné počínání slavistických „ultras“ dali účelově do spojení s politiky vládní koalice, kterou nemají příliš v lásce.
Josef Nožička
Nehoráznost premiéra Babiše
Na Pražském hradě se včera uskutečnila schůzka prezidenta Pavla s premiérem Babišem. Bohužel skončila úplně jinak, než jak si všichni demokraticky smýšlející občané v naší zemi přáli.
Josef Nožička
Komu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na pochod k Českému rozhlasu
Poněkud dřímající opozice toho zatím udělala pro záchranu demokracie v naší zemi poměrně málo, ale naštěstí tu máme spolek Milion chvilek pro demokracii.
