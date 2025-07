Páteční blackout v Česku. Opravdu za něj nemůže Rusko?

Pokud někteří lidé straší Ruskem i tam, kde jeho vliv každý racionální člověk vyloučí nebo ho minimálně považuje za silně nepravděpodobný, pak se nemohou divit tomu, že tuhle jejich určitou paranoiu někdo ironizuje.

I když pražský primátor Bohuslav Svoboda ujišťoval před zhruba dvěma měsíci občany hlavního města, že Praze na rozdíl od Pyrenejského poloostrova rozsáhlý blackout nehrozí (viz odkaz zde), nyní již všichni víme, že opak je pravdou. V pátek totiž postihl masivní výpadek elektřiny nejenom velkou část našeho hlavního města, ale i další čtyři české kraje. Naštěstí blackout v České republice netrval tak dlouho, jako tomu bylo na konci dubna ve Španělsku a Portugalsku, a za několik hodin byla velká část dodávek energie obnovena.

Na téma pátečního kolapsu elektrické soustavy se nicméně na internetu ihned objevila spousta laických a poloprofesionálních analýz. Řada lidí, včetně některých nevládních politiků, za primární příčinu označila příklon naší země ke Green Dealu a obnovitelným zdrojům energie. Předsedkyně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná pak šla ještě dál, a na sociální síť napsala ironický příspěvek, začínající větou: „Také čekáte, kdy asociální Fialova vláda, milující Green Deal, označí za viníka blackoutu Rusko?“

Asi není třeba dodávat, že tímto příspěvkem Konečná některé lidi pobouřila a například europoslanec Tomáš Zdechovský ho označil za zoufalou snahu vytěžit z blackoutu politické body. Ještě víc pak předsedkyni hnutí Stačilo! spílali novináři z internetového deníku Forum 24. Například jeho redaktor Pavel Šmejkal ve svém včerejším komentáři na adresu Konečné a některých dalších politiků z nevládních stran (například Tomia Okamury, Filipa Turka nebo Jindřicha Rajchla), kteří se k blackoutu vyjádřili, napsal: „Někteří politici samozřejmě neodolali a hned přispěchali se svým názorem. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že jde o stále stejnou skvadru lidí, v jejichž čele mává rudým praporem Kateřina Konečná. Za ní se pak sešikovala celá řada obskurních postaviček, které rovněž pocítily puzení něco vypustit.“

Podotýkám, že nikdo z výše jmenovaných nepatří k mým oblíbeným politikům, a Stačilo! ani SPD v letošních sněmovních volbách volit nehodlám. Také je mi samozřejmě jasné, že těm obyvatelům Česka, které blackout postihl, v pátek odpoledne určitě do smíchu nebylo. Přesto mi však přijde trochu „dojemné“, že zrovna redaktory z média Forum 24 tak rozpálil ironický příspěvek ohledně toho, že za viníka blackoutu bude nejspíš označeno Rusko.

Pro ty, co tohle médium nikdy nečtou, nebo tak činí jen zcela výjimečně, zde na ukázku ocituji, co například nedávno napsal jeho šéfredaktor Pavel Šafr ohledně bitcoinové aféry v komentáři zde:

„Kdyby chtěl Kreml důkladně zničit českou vládu za to, že podporuje Ukrajinu, mohl by se domluvit s internetovým překupníkem Tomášem Jiřikovským, aby navrhl ministru Pavlu Blažkovi, že mu pošle dar státu v hodnotě jedné miliardy. Dosavadní ministr spravedlnosti za ODS by měl radost, že jeho resort vydělá miliardu, a vůbec by si nekladl otázku, proč má stát tu miliardu dostat. A pak už stačí jenom zavolat do Deníku N a máme na krku politickou krizi, která nahrává v naší současné opozici všem, co by Ukrajinu nechali klidně prohrát válku a koneckonců by stejně tak předali Putinovi i vlastní zemi.“

Pravda, i já jsem ohledně bitcoinové kauzy kroutil hlavou ohledně toho, co všechno je v české vrcholné politice možné, a kladl si otázku, co za spoluprací dnes už bývalého ministra spravedlnosti Blažka s někdejším provozovatelem darknetového tržiště skutečně stojí. Ale ani na vteřinu by mě například nenapadlo, že by novináři z Deníku N (tedy média, které rozhodně nelze označit jako protivládní či dokonce proruské) rozpoutali tuto kauzu ve službách Ruska.

Pokud tedy někteří lidé straší Ruskem i tam, kde jeho vliv každý racionální člověk vyloučí nebo ho minimálně považuje za silně nepravděpodobný, pak se nemohou divit tomu, že tuhle jejich určitou paranoiu někdo ironizuje.