Otazníky kolem vražedných útoků v Magdeburgu i na filozofické fakultě v Praze

Pokud šlo u útočníka z Magdeburgu o islamofoba, proč si pro svůj hrůzný čin vybral zrovna vánoční trhy, kde se asi těžko dalo předpokládat, že mezi jejich návštěvníky bude významné procento muslimů?

Byť Česká republika žila o uplynulém víkendu předvánoční atmosférou, čehož důkazem bylo velké množství lidí na vánočních trzích i v obchodních centrech mnoha českých měst, nebylo možné v médiích nezaregistrovat i dvě velmi smutné události. Obě byly spojené s úmrtím většího množství nevinných osob, které měly tu smůlu, že byly ve špatný čas na špatném místě.

V pátek večer došlo na vánočních trzích v německém Magdeburgu k úmrtí pěti osob, které se staly obětí atentátníka původem ze Saúdské Arábie, který do návštěvníků předvánoční akce najel ve vysoké rychlosti autem. V sobotu se pak v Praze konaly pietní akce při příležitosti rok staré události, kdy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity zastřelil její tehdejší student 14 nevinných osob. Byť o obou tragických událostech toho bylo v médiích řečeno a napsáno spoustu, v obou případech dle mého názoru stále zůstávají dosus nezodpovězené otázky, kterým jsem se rozhodl věnovat můj dnešní blog.

Když se v pátek večer objevily v médiích první zprávy o útoku na vánočních trzích ve východoněmeckém městě, řada lidí si dost možná vybavila osm let starou událost v německém hlavním městě Berlíně, kdy čtyřiadvacetiletý muž původem z Tuniska najel nákladním autem do návštěvníků vánočních trhů, přičemž 12 osob jeho útok tehdy nepřežilo. A když se následně objevily informace, že pachatelem útoku v Magdeburgu je padesátiletý lékař původem ze Saúdské Arábie, spousta lidí se nejspíš domnívala, že i letos šlo v Německu o útok islámského radikála.

Během následujícího dne se však na mnoha zpravodajských serverech (viz například zde) objevily zprávy, že útočník byl naopak k islámské víře kritický a varoval před islamizací Německa. Podle některých zdrojů chtěl dokonce spolupracovat s protiimigrační stranou Alternativa pro Německo. V souvislosti s těmito informaci mě nicméně napadla otázka: pokud šlo o islamofoba, proč si pro svůj hrůzný čin vybral zrovna vánoční trhy, kde se asi těžko dalo předpokládat, že mezi jejich návštěvníky bude významné procento muslimů? A pokud tedy byl kritický vůči německým politikům v souvislosti s příliš tolerantním přístupem vůči muslimským přistěhovalcům, proč spíše nazaútočil například na předvolebním mítinku některé politické strany?

Proto mě zaujal včerejší článek na serveru Novinky.cz, kde jeho autorka Magdalena Žohová píše například o tom, že pachatel, označovaný za islamofoba a bývalého muslima, se sám v minulosti na sociálních sítích vymezoval proti jiným bývalým muslimům. A přichází zde s teorií, že útočníkovy veřejné nenávistné praktiky vůči muslimům mohly být v souladu s šíitskou praxí zvanou takíja, která ospravedlňuje lhaní, podvody i zapření víry k prosazování islámských cílů. Pachatelův údajný boj proti islámu by tak teoreticky mohl být jen hranou zástěrkou.

Zatímco na otázku, jak to bylo se skutečným motivem útočníka původem ze Saúdské Arábie, odpoví možná až čas, při loňském útoku na filozofické fakultě v Praze bylo de facto od začátku jasné, že nešlo o čin, který by byl politicky či nábožensky motivovaný. Co však ani po roce není stále jasné, je to, jak to bylo s postupem policistů, kteří zásah proti útočníkovi řídili. Byť totiž sněmovní vyšetřovací komise ukončila své šetření ke konci listopadu, veřejnost ani příbuzní obětí s jejími závěry stále seznámeni nebyli.

Otázníků či pochybností je přitom v souvislosti s postupem policistů stále dost. Konkrétně například: proč policejní špičky i ministr vnitra tvrdí, že policie pracovala od začátku s verzí, že David K. chce „pouze“ spáchat sebevraždu, když v době, kdy po něm bylo vyhlášeno celostátní patrání, se již vědělo o zavražděném otci v jeho rodinném domě i nastraženém výbušném systému? Proč policejní hlídka, vyslaná do budovy filozofické fakulty na Palachově náměstí, budovu neprohledala a nevyžádala si zde kamerové záznamy? Případně pak to, zda policisté nepochybili při žádosti o lokalizaci mobilního telefonu pozdějšího střelce u telefonního operátora (viz odkaz zde). Dozví se někdy veřejnost či pozůstalí po obětech odpovědi na tyto otázky?