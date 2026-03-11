Otázky (bez) Václava Moravce: já tam toho Okamuru prostě nechci!
Rozhodnutí Václava Moravce skončit po 21 letech v České televizi vyvolalo v českých médiích velký ohlas. Známý moderátor ho nečekaně oznámil v neděli na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, který byl na hlavním programu naší veřejnoprávní televize pravidelně vysílán od roku 2004 (s krátkou několikaměsíční pauzou v roce 2005). Od roku 2015 byl Moravec navíc moderátorem pořadu s názvem Fokus Václava Moravce na programu ČT24.
Velkému mediálnímu ohlasu na Moravcův konec v České televizi se přitom nelze divit. Václav Moravec je totiž uznávanou osobností v oblasti publicistiky, a už to, že v televizi moderoval nejsledovanější diskusní pořad více než 21 let, hovoří za mnohé. V posledních letech však neměl Moravec ve veřejnoprávní televizi úplně na růžích ustláno. Začátkem loňského roku například čelil obvinění z porušení Kodexu České televize kvůli tomu, že v jedné diskusi slovenského premiéra Roberta Fica přirovnal k Adolfu Hitlerovi. V březnu loňského roku pak oznámil tehdejší generální ředitel ČT Jan Souček zrušení pořadu Fokus Václava Moravce z finančních důvodů, zhruba po měsíci však vzal po kritice veřejnosti své rozhodnutí zpět.
Několikanásobný držitel Ceny Týtý byl navíc několikrát terčem kritiky ze strany Rady České televize kvůli tomu, že do svého disksusního pořadu spoustu let opakovaně odmítal pozvat Tomia Okamuru. Jak je popisováno například v článku zde na iDNES, současný předseda Poslanecké sněmovny byl v pořadu Otázky Václava Moravce naposledy v roce 2014 a pozvání se nyní dočkal až po téměř 12 letech. Přestože je předsedou parlamentní strany již od roku 2013 a v období 2017-2021 zastával v Poslanecké sněmovně post místopředsedy.
Moravec na tohle téma často opakoval, že na pozvání do jeho diskusního pořadu nemá automaticky nárok žádný politik a že v některých jiných pořadech na veřejnoprávní televizi Okamura prostor dostával. Nakonec však po předchozím odvolání dlouholeté dramaturgyně pořadu OVM Hany Andělové současný šéf Poslanecké sněmovny pozvání dostal a v neděli 8. března na Kavčí hory skutečně dorazil. Spolu s ním přijali pozvání i tři jeho předchůdci na postu předsedy Sněmovny: Miroslava Němcová, Radek Vondráček a Markéta Pekarová Adamová.
Především kvůli Okamurově účasti jsem si uplynulou neděli pořad Otázky Václava Moravce na ČT 1 po delší době pustil (možno zhlédnout zde). A jaký byl můj dojem? Okamura v někerých svých prohlášeních dostál své pověsti populistického politika, nicméně k ostatním účastníkům diskuse i k samotnému moderátorovi se nechoval nijak neuctivě či neslušně. A co se týká skákání do řeči, tak v této „disciplíně“ mu jak Miroslava Němcová, tak i Markéta Pekarová Adamová zdatně konkurovaly.
Lze tedy říci, že Tomio Okamura svou účastí v pořadu Otázky Václava Moravce jeho obvyklou úroveň nevylepšil, ale zároveň ani nezhoršil. Proto mi dlouholeté Moravcovo odmítání zvát Okamuru do svého diskusního pořadu přišlo jako trochu dětinské či zbytečně tvrdohlavé. Jestli ovšem tahle záležitost byla hlavním důvodem jeho konce v České televizi, to s jistotou ví jenom on sám...
