Ohledně poučování Slováků Čechy o demokracii

Jako Češi sice můžeme mít tisíce výhrad k některým krokům současné slovenské vlády, ať už v domácí či v zahraniční politice, ale měli bychom vždy respektovat, koho si slovenští voliči v posledních volbách zvolili.

Mnozí z vás asi zaregistrovali ze sdělovacích prostředků informaci o tom, že se kardinál Dominik Duka při sobotním kázání na cyrilo-metodějské pouti v Nitře omluvil Slovákům za to, že je někteří Češi poučují o demokracii a svobodě. Řadu lidí těmito slovy pobouřil, zdejší kolega bloger Ondřej Flégl kvůli tomu dokonce označil ve svém blogu českého kardinála a emeritního pražského arcibiskupa za „klerofašistu“.

Kardinál Duka, který v éře komunismu absolvoval v 50. letech nedobrovolný pobyt v táboře nucených prací na Mírově a v 80. letech ve vězení na Borech, bývá částí veřejnosti často kritizován za některé své politické postoje, například za blízké vztahy k bývalým prezidentům Klausovi i Zemanovi, nebo za své postoje k LGBT komunitě. Co se týká jeho omluvy či prosby o odpuštění za poučování Slováků některými českými politiky ohledně demokracie, i zde asi bude postoj české veřejnosti různý.

Na jedné straně by se asi nikdo neměl omlouvat jménem celého národa, neboť s jeho omluvou určitě ne všichni Češi a Moraváci souhlasí, na druhou stranu je však faktem, že po návratu Roberta Fica do premiérského křesla a nástupu Petera Pellegriniho do prezidentského úřadu někteří čeští vládní politici takové poučování s oblibou provádějí, čímž zbytečně zhoršují sousedské vztahy i dlouholetou vzájemnou spolupráci zemí Visegrádské čtyřky. Vztahy mezi obyčejnými lidmi jsou přitom mezi Čechy a Slováky stále velmi přátelské, o čemž jsem se mohl nedávno přesvědčit například při návštěvě fotbalového mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Dunajské Stredě, kde jsme s kamarády jeli fandit mladým českým reprezentantům.

Jako Češi sice můžeme mít tisíce výhrad k některým krokům současné slovenské vlády, ať už v domácí či v zahraniční politice, ale měli bychom vždy respektovat, že vítězem parlamentních voleb na Slovensku se v roce 2023 stala strana Smer, a v demokratických prezidentských volbách byl v roce 2024 zvolen hlavou státu Peter Pellegrini. A i když by si Petr Fiala, Jan Lipavský nebo Jana Černochová nejspíš raději přáli, aby byl slovenským premiérem Michal Šimečka a prezidentem Ivan Korčok, slovenští voliči rozhodli jinak, a je čistě jejich věcí, jak politiku své současné vlády i prezidenta zhodnotí v příštích volbách.

Mimochodem, stále mám v paměti slova českého premiéra Petra Fialy, která pronesl zhruba před pěti měsíci v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kdy na dálku sdělil svému slovenskému protějšku, že on ani nikdo z ministrů jeho vlády do vnitřních záležitostí Slovenska nezasahuje, nicméně má právo vyjádřit se k jeho zahraniční politice, pokud se týká českých zájmů. A jestliže někdo například kritizuje častěji Brusel než Moskvu, tak to dle našeho pana premiéra českým zájmům neodpovídá...