Od Pirátů k ODS? V české politice je už snad možné úplně všechno…

Když Jan Lipavský vloni v říjnu po téměř 10 letech členství ve straně zjistil, že se s Pirátskou stranou názorově rozchází, část lidí tomu možná věřila, většina však nejspíš byla toho názoru, že šlo od stávajícího ministra zahraničních věcí o chytrý politický kalkul. Jak si totiž mnozí jistě vzpomínají, premiér Petr Fiala tehdy po téměř třech letech společného vládnutí zjistil, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš není schopen digitalizaci stavebního řízení zvládnout (byť ještě před loňskými krajskými volbami několikrát ujišťoval veřejnost o opaku), a z vlády ho odvolal.

Přestože Piráti po vyhazovu jejich šéfa kabinet demonstrativně opustili, vystudovaný bakalář na pozici ministra zahraničí to udělal šalamounsky: podal demisi, ale zároveň oznámil, že ukončuje členství v Pirátské straně. Načež premiér šéfa Černínského paláce přesvědčil, aby demisi stáhnul a pokračoval ve vládě jako nestraník. Což Lipavský „po pečlivém zvážení“ učinil.

Nyní se však pomalu, ale jistě blíží podzimní sněmovní volby, a bylo by pro Českou republiku jistě velkou škodou, kdyby politik, o kterém mnozí příznivci současné vládní koalice mluví jakožto o nejlepším českém ministrovi zahraničí od dob Karla Schwarzenberga, se tak jako v roce 2021 do Poslanecké sněmovny nedostal (tehdy byl jako člen Pirátské strany překroužkován politiky ze STAN, a byť byl pětkou společné kandidátky Pirátů a Starostů, skončil až na šestém místě jako náhradník). Dlouho se přitom spekulovalo o tom, že Jana Lipavského zláká TOP 09 a nabídne mu některé z čelních míst na kandidátce SPOLU. Ještě před měsícem to ostatně potvrzoval i samotný Lipavský slovy, že „nějaké debaty běží“ (viz odkaz zde).

Proto bylo nejenom pro mě překvapením, když se dnes v médiích (například zde na iDnes) objevily zprávy o tom, že expirát Lipavský bude v podzimních volbách na pražské kandidátce SPOLU, ovšem nikoliv za TOP 09, ale za ODS. S ohledem na to, že si stávající ministr zahraničí často velmi dobře notuje s premiérem a předsedou ODS (který Lipavského rozhodnutí přivítal dojemnými slovy „Pane ministře, Honzo, vítej v našem týmu!“) to možná až tak překvapivou věcí není.

Ale opravdu moc nerozumím tomu, jak někdo, kdo byl 10 let členem Pirátské strany, náhle prozřeje a zjistí, že místo „moderní levicové strany“ (jak bývají Piráti často označováni) mu mnohem více sedí strana pravicová, která je naopak označována jako konzervativní (alespoň tedy o ní takto mluví její příznivci). Respektive, moc nerozumím tomu, že někdo přestoupí z partaje, označované jako „eurohujerská“, do partaje, označované jako „euroskeptická“ (alespoň tedy ještě před pár lety takto ODS označována byla). Nebo když vezmeme postoj obou stran ke Green Dealu, bude tedy zajímavé sledovat, jak se ze „zeleně levicového“ politika stane kritik Green Dealu, požadující (v souladu s nedávnými výroky předsedy ODS) jeho revizi.

Proč se tedy náš úspěšný ministr zahraničních věcí raději nerozhodl pro kandidatura za TOP 09, která má v řadě směrů k Pirátům mnohem blíže než ODS? Jak naznačuje dnešní článek na Novinkách, „jádro pudla“ může být v tom, že za TOP 09 by Lipavský nezískal dostatečně prestižní místo na společných kandidátkách (ve hře byl jen malý Liberecký kraj). Možná se tak opět potvrdilo známé přísloví, že o koryta jde v české politice až v první řadě.