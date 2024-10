O znovuzvolení hejtmanky Peckové a kvalifikovaném fotbalovém rozboru premiéra Fialy

O dvou událostech, týkajících se nejenom politiky, ale i fotbalu a přerušené dovolené na Kanárských ostrovech.

Na domácí politické scéně se během posledního týdne nic zvláštního neudálo a tak nejvíce mediální pozornosti vcelku logicky upoutalo předávání státních vyznamenání na Pražském hradě při příležitosti svátku 28. října. Nicméně dvě jiné události, byť tedy politicky ne až tak významné, si z jistých důvodů zaslouží pozornost zrovna tak.

První z nich byla volba nové krajské rady ve Středočeském kraji, která proběhla 29. října. Kdo sleduje domácí politiku, tak nejspíš ví, že právě v tomto kraji trvala letošní povolební vyjednávání nejdéle. Karty po krajských volbách totiž byly rozdány tak, že vítězné ANO získalo 25 mandátů, druhé hnutí STAN 20 a třetí SPOLU 13. Při celkovém počtu 65 zastupitelů tak bylo jasné, že koalici musí sestavit nejméně dvě z těchto tří politických uskupení.

Nejpravděpodobněji se tak jevila koalice STAN a SPOLU, nicméně vítězné ANO se pokoušelo o námluvy se třetím SPOLU a nabízelo mu přitom post hejtmana (kterým by se nejspíš stal místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček). Středočeské SPOLU však nakonec z této nabídky couvlo (dost možná na nátlak celostátního vedení ODS) a utvořilo koalici se STAN. V křesle hejtmanky tak zůstala i na další čtyřleté období Petra Pecková ze STAN, nicméně v důsledku vyjednávacích kompromisů bude mít těsnou většinu v krajské radě uskupení SPOLU, přestože při volbách skončilo až třetí na pásce. Aneb, jak to nedávno vtipně okomentoval jeden karikaturista: krása svobodných voleb spočívá v tvrdých povolebních vyjednáváních...

Vítězná koalice STAN a SPOLU však bude velmi křehká, neboť má při 33 mandátech v 65 členném zastupitelstvu nejtěsnější možnou většinu jediného hlasu. A jak velký problém to nejspíš bude, ukázala už ustavující schůze zastupitelstva, při níž se volila nová krajská rada. Aby mohli být krajští radní v čele s hejtmankou Peckovou zvoleni, muselo se hned 6 zastupitelů z vítězné koalice vrátit z dovolenkových či prázdninových pobytů. A například Markéta Balková ze STAN musela takto přerušit rodinnou dovolenou na Kanárských ostrovech a na otočku přicestovat do Prahy (viz odkaz zde). Jsem docela zvědavý na to, jak dlouho bude krajské politiky ze STAN nebo SPOLU bavit takovéto bizarnosti podstupovat...

Další zpráva, která mě v uplynulých dnech zaujala, se týká premiéra Petra Fialy. Nesouvisí však s úspěchy jeho vládní politiky, ale, světe div se, s fotbalem. I když se pan premiér na to nezdá, dle všeho je náruživým fotbalovým fanouškem. Nejprve někdy na jaře letošního roku porovnal svůj vládní tým se slavným fotbalovým klubem FC Liverpool a sám sebe s jeho tehdejším úspěšným trenérem Jürgenem Kloppem (který však po letošní sezóně v Liverpoolu skončil).

Před několika dny pak pan premiér dokonce přišel na síti X s kvalifikovaným fotbalovým rozborem, který se týkal pondělního vyhlášení ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa. Premiér a předseda ODS totiž napsal na adresu letošního vítěze, kterým se stal španělský reprezentant a klubový hráč Manchesteru City Rodri, tato pochvalná slova: „Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci.“ (viz odkaz zde)

Byť jsem asi nejenom já v letošní anketě spíše očekával vítězství některého z hráčů Realu Madrid, kvality vítězného Rodriho uznávám i já. A byť je to trochu s podivem, Fialův expertní fotbalový rozbor mi přišel mnohem smysluplnější, než když tento politik mluví například o Green Dealu, příčinách inflace nebo o důchodové reformě.