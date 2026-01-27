O vypnutých mobilech Babiše a Macinky
Na Pražském hradě měla včera proběhnout schůzka nejvyšších ústavních činitelů, na níž měla být probírána aktuální zahraničně-politická témata nebo zavázky České republiky vůči NATO. Jak však již asi všichni vědí, schůzka nakonec neproběhla a není ani jisté, zda se uskuteční v nějakém náhradním termínu...
Setkání na Hradě bylo původně naplánované na 15. hodinu, kvůli jednání vlády o státním rozpočtu pak byl její čas o hodinu posunut. Když však i v 16 hodin byli na místě kromě prezidenta přítomni jen předsedové obou parlamentních komor (Miloš Vystrčil a Tomio Okamura), a premiér s ministrem zahraničí nikoliv, rozhodl se prezident Pavel schůzku zrušit (viz například odkaz zde).
Proč se Andrej Babiš a Petr Macinka nedostavili na Pražský hrad ani v posunutém čase? Dle slov Andreje Babiše vláda projednávala body, které podléhají utajení, a tudíž přítomní členové vlády neměli u sebe mobily. „Takže jsme nebyli na příjmu. Jakmile jsme skončili s projednáváním režimového bodu, tak jsme volali, že jsme na cestě, ale bohužel už bylo pozdě a Hrad to zrušil,“ doplnil premiér (viz odkaz zde). Na tiskové konferenci po jednání vlády se pak prezidentovi za neúčast na schůzce omluvil.
Včerejšímu jednání Babišova kabinetu jsem samozřejmě přítomen nebyl, netuším, jak dlouho jednání o věcech, podléhajících režimu utajení, trvalo. Ale příliš se mi nechce věřit tomu, že by premiér ani přítomní ministři kromě mobilů neměli u sebe ani hodinky... Nebo byli tak zaujati svou debatou, že se na ty hodinky zapomněli podívat?
Spíše si myslím, že premiér i ministr zahraničí chtěli dát prezidentovi najevo, že koordinace vládní zahraniční politiky s Hradem pro ně není tou úplně nejdůležitěší věcí. Případně, že v oblasti zahraniční politiky nechtějí příliš ustupovat všemu, co by si Petr Pavel přál. Což se již projevilo například tím, že vláda nevyhověla prezidentovu přání zahrnout do svého programového prohlášení postoj k ruské agresi na Ukrajině a závazek vůči NATO, měla s prezidentem odlišný názor na ručení za půjčku EU Ukrajině a naposledy i na to, zda Ukrajině prodat či darovat letouny L-159.
Josef Nožička
Tak hroznou vládu jsme tu ještě neměli!
Když člověk letmo prolétne zpravodajské servery, tak má často dojem, že Babišova vláda stihla za krátkou dobu spáchat spoustu katastrofických věcí a způsobit u části národa zcela negativní a depresivní náladu.
Josef Nožička
Nevím, zda vím, co je zázrak...
Skutečnost, že se někdejší člen KSČ dnes srdečně vítá s nejvyšším představitelem katolické církve, považuji za malý zázrak.
Josef Nožička
Volební kongres ODS přinesl i několik pozitivních signálů
Co zajímavého přinesl z mého pohledu volební kongres ODS, konaný o tomto víkendu v pražském hotelu Clarion?
Josef Nožička
Jak přežít Babišovu vládu? Nápad Pirátů ukazuje, že to bude opravdu těžké...
Kam náš stát bude následující čtyři roky směřovat, názorně ukázali při včerejším sněmovním jednání poslanci, zvolení za Pirátskou stranu.
Josef Nožička
Kontroverzní slavení Sabalenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDnes viděl jiný přenos
Po finálovém zápase mezi Běloruskou Sabalenkovou a Ukrajinkou Kosťukovou řešili mnozí čeští novináři místo sportovní stránky více to, co se dělo při skončení zápasu a při následném slavnostním ceremoniálu.
