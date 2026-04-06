O trochu nedomyšleném rozhodnutí ministra školství
Ministr školství Robert Plaga rozhodl 31. března o zkrácení školního roku. Žáci základních škol i studenti středních škol dostanou vysvědčení místo původně plánovaného termínu úterý 30. června již v pátek 26. června (viz odkaz zde). Rozhodnutí pana ministra vyvolalo v médiích i na internetových diskusích jak kladné, tak i záporné ohlasy.
Začnu těmi kladnými. Ze zkrácení školního roku mají v první řadě radost samotní žáci, což je naprosto logické a přirozené. Asi téměř každý z nás by měl coby žák či student radost z toho, že bude mít jakékoliv prázdniny o čtyři dny delší. Radost nejpsíš mají i ti rodiče, kteří plánovali se svými dětmi odjet na dovolenou již kolem 26. června s tím, že dětem ve škole omluví na poslední dva dny absenci z rodinných důvodů. Ti nyní žádné omluvenky psát nemusí (byť by to byla de facto formalita, na většině škol totiž v závěru školního roku s omluvenkami tohoto typu problém nedělají). Mnohem hůř jsou na tom naopak někteří rodiče malých dětí, navštěvujících první stupeň základní školy, kteří nemají možnost vzít si v práci dva dny volny navíc a musí tak pro své ratolesti zajistit hlídání.
Část veřejnosti má „jasno“ i v tom, že se zkrácení školního roku bude líbit především učitelům, kteří tak dostanou ke „spoustě volna“ ještě další dva dny navíc. Což ale není tak úplně pravda. Učitelé mají totiž dle zákona nárok na 40 dnů dovolené za rok, některé volné dny během školního roku (například podzimní nebo jarní prázdniny) pak vyplňují samostudiem (i počet dnů, určených k samostudiu, je však omezený). Je proto dosti možné, že na některých školách učitelé do práce půjdou i 29. a 30. června, na jiných naopak dostanou volno, ale v srpnu pak nastoupí do školy o dva dny dříve oproti původně předpokládanému termínu. Tímto si nestěžuji, že by čeští pedagogové měli volna málo, nicméně rozhodnutí ministra Plagy o zkrácení škoního roku mně vadí z jiných důvodů.
Pro třídu, kde jsem třídním učitelem, jsem měl na termín od 22. do 26. června již zařízený vodácký kurz, přičemž žáci již za něj platili i zálohu. Obdobně na tom jsou i ostatní třídní druhých ročníků - všichni totiž dostali pevně stanovený termín pro sportovně vzdělávací kurz na předposlední týden v červnu. Mnozí třídní jiných ročníků pak mají pro změnu zařízené školní výlety se zaplaceným ubytováním. A dle ohlasů v tisku není naše škola s tímto vzniklým problémem zdaleka jediná. V článku zde na Seznam Zprávy zmiňuje například kantor z jednoho pražského gymnázia, že již má na daný termín zařízený a zaplacený zájezd do zahraničí, některé základní školy měly zase na předposlední červnový týden zařízenou školu v přírodě apod.
Jak tedy budou postupovat školy, kde se nepodaří s organizátorem akce či příslušným ubytovacím zařízením domluvit zkrácení původně domluveného termínu aspoň o jeden den? Půjdou tedy žáci některých tříd 26. června ihned po příjezdu z výletu, vodáckého kurzu či školy v přírodě do školy, aby si tam kvapně převzali vysvědčení? Jak je psáno i v článku na Seznam Zprávy, školy, kterým by zkrácení školního roku z organizačních důvodů způsobilo komplikace, mohou ministerstvo školství individuálně požádat o prodloužení školního roku. Otázkou ovšem je, dokdy se vedení takových škol dozví, zda jejich žádosti bylo vyhověno. Navíc je dosti pravděpodobně bude čekat kritika ze strany některých žáků i jejich rodičů, proč se na jejich škole končí až 30. června, zatímco na ostatních školách v okolí již o 4 dny dříve.
Samozřejmě, že ředitelé základních i středních škol si se vzniklým problémem nakonec nějak poradí - ono jim totiž nic jiného ani nezbude. Něco jiného by nicméně bylo, pokud by o zkrácení aktuálního školního roku bylo rozhodnuto již na jeho začátku loni v září (podotýkám, že tehdy byl ještě ministrem školství Mikuláš Bek) nebo nejpozději někdy v lednu letošního roku. Ale rozhodnutí ministra Plagy o zkrácení školního roku pouhé tři měsíce před jeho koncem považuji za poněkud nedomyšlené.
Josef Nožička
