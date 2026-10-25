O špatné paměti některých opozičních politiků
Schválení zákona o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním kole, ke kterému došlo v noci z pátka na sobotu, vyvolalo silnou nevoli v řadách opozičních politiků. Těm se nelíbilo, že vládní koalice tento bod nečekaně zařadila na páteční jednání Sněmovny, že při jeho projednávání řídili schůzi pouze zástupci koaličních stran a především to, že čas hlasování byl nakonec pevně stanoven na 4:36 ráno.
Například předseda ODS Martin Kupka to okomentoval slovy: „Všichni víme, že potmě chodí krást zloději, vládní většina dnes ukradla Česku svobodná média. Uděláme vše pro to, aby tento krok nedotáhli,“ (viz odkaz zde). V podobném duchu se na svém facebookovém profilu vyjádřil i poslanec za hnutí STAN Josef Flek, když ve svém příspěvku konkrétně napsal: „Sobota ve 4:36, krádež veřejnoprávních médií pod rouškou tmy. Uděláme vše, aby se jim to nepodařilo!“. Jeho stranický šéf Vít Rakušan dokonce přirovnal jednání vládní koalice k jednání teroristů.
Ten, kdo aspoň občas sleduje politiku, přitom nejspíš dobře ví, že noční jednání, spojená s hlasováním v pozdních nočních nebo občas i v časných ranních hodinách, není v české Poslanecké sněmovně nic až tak mimořádného. Namátkou pro připomenutí pár příkladů z minulosti. Například známý zákon o církevních restitucích, provázený často až vášnivými debatami v médiích i při samotném sněmovním jednání, byl při svém druhém schvalování v roce 2012 odhlasován v nočních hodinách (viz odkaz zde).
A když vezmeme některé novější příklady z vládního období 2021-2025, tak například poněkud kontroverzní zákon o snížení valorizace penzí v roce 2023 provázela dlouhá noční jednání, jeho schválení pak odhlasovala tehdejší koalice Spolu a PirSTAN v sobotu dopoledne (viz odkaz zde). A také například k hlasování o důvěře Fialovy vlády v lednu téhož roku došlo v nočních hodinách (viz odkaz zde). Jak se tedy zdá, politikům ze současné parlamentní opozice jednání „pod rouškou tmy“ až tolik nevadí, mají-li zrovna ve Sněmovně většinu...
Co se týká rychlého zařazení zákona o zrušení koncesionářských poplatků na sněmovní program, jak už jsem napsal v jednom mém nedávném blogu zde: domnívám, že by se současná vládní koalice měla přednostně věnovat věcem, které jsou pro většinu obyvatel naší země určitě důležitější než rušení koncesionářských poplatků. Na druhou stranu mně přijde trochu přehnané, pokud se v souvislosti se změnou způsobu financování veřejnoprávních médií mluví o „krádeži veřejnoprávních médií“ či o tom, že v budoucnu si již ČT nebo ČRo nedovolí žádnou kritiku vládních politiků. A především mi přijde přehnané, když se někteří demonstranti kvůli tomu snaží proniknout do budovy parlamentu a někdo dokonce hází dlažební kostkou (tak, jak se tomu stalo v noci z pátka na sobotu).
Josef Nožička
Chtějí zaměstnanci ČT rozhodovat o tom, kdo v „jejich“ televizi může vystoupit?
Pořad Rozpleteno, který byl na prvním programu České televize odvysílán 20. 10., vyvolal mezi zaměstnanci veřejnoprávního média velkou bouři.
Josef Nožička
Už je to tady: na nepokojích ve Francii se podílejí ruští trollové
Za násilnými protesty ve francouzských městech stojí velmi pravděpodobně zcela jiné věci než působení ruských internetových trollů.
Josef Nožička
Tři příčiny volebního výprasku hnutí ANO
Jaké jsou hlavní příčiny volebního debaklu či výprasku naší nejsilnější politické strany, která vloni na podzim suverénně zvítězila ve sněmovních volbách? Na to se pokusím odpovědět v mém dnešním blogu.
Josef Nožička
Kdo je největším poraženým letošních voleb? Já mám jasno...
Velikost každého politika se pozná i podle toho, jak dokáže svou případnou volební porážku přijmout.
Josef Nožička
Čeští žáci se netěší do školy, ve Francii někteří studenti školy zapalují
Hodnocení francouzských žáků ohledně sounáležitosti se školou (v rámci testování PISA) mi příliš nejde dohromady s tím, co se v zemi galského kohouta v posledním týdnu odehrávalo.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Rondo.cz slaví osm let a spouští soutěž o Škodu Fabii za téměř 400 tisíc korun
Archeopark Všestary nabídne poslední akce sezony pro děti i noční prohlídky
Archeopark pravěku ve Všestarech na Královéhradecku chystá dvě poslední akce sezony. Ve středu 28....
Neviditelné odbavení v dopravě se bude testovat ve Frankfurtu a Zlínském kraji
Cestující veřejnou dopravou ve Zlínském kraji by se měli dočkat toho, že budou nastupovat do...
Pražané jsou na špici v lékové recyklaci, vytřídí jich tuny
Je to zdarma, ale ne každý to dělá. V Česku lidé podle nejnovějších dat odevzdali rekordní množství...
Prodej rodinného domu s velkou zahradou Holešín, Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Rájec-Jestřebí, okres Blansko
2 995 000 Kč
- Počet článků 1844
- Celková karma 31,10
- Průměrná čtenost 3067x