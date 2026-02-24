O setkání vyznavačů jediné správné politiky
Až do loňského října prožívali vyznavači té jediné správné politiky to nejšťastnějí životní období. Vždyť na Pražský hrad po letech ostudy konečně zasedl prezident s jasnými a pevnými názory, který Klausem a Zemanem rozhádaný národ nerozděluje, ale naopak spojuje. A i v čele české vlády stanul politik, kterého bez jakékoliv nadsázky bylo možno označit za světového lídra, který nás ochrání před tím, aby se na Václaváku brzy objevily ruské tanky.
Pak však přišel říjen 2025 a s nimi volby do Poslanecké sněmovny, v nichž bohužel lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou. Vyznavači té jediné správné politiky na iFČIL se nejdříve utěšovali tím, že pan prezident a jeho špičkový poradní tým nedopustí, aby do premiérského křesla zasedl bývalý komunista a podvodník s evropskými dotacemi, ale v prosinci museli zkousnout hořké zklamání z toho, že se tak stalo. Určitou energii do žil jim nalil až začátek letošního roku, kdy se náměstí mnoha českých i moravských obcí zaplnila velkým množstvím lidí, kterým jde o skutečnou demokracii v duchu evropských hodnot.
Ožili i členové a sympatizanti někdejšího „Kádrovacího výboru iFČIL“, který po nástupu populistické vlády, založené na totalitních principech, odešel z bezpečnostních důvodů do ilegality. Inženýr Lahváč nadšeně vyrazil o první únorové neděli na přeplněné Staroměstské náměstí, kde nejenom podpořil pana prezidenta jakožto hlavního ochránce demokracie v naší zemi, ale navíc zde pořídil skvělou fotoreportáž. Demonstrovat za to, aby občané, kteří v říjnových volbách naletěli na populistické sliby a dezinformační kampaň z Ruska, brzy dostali možnost své mylné rozhodnutí napravit, rovněž vyrazili pan Nezdvořák v Turnově, doktor Přetvářka v Ostravě nebo Jan Mléčka v Opavě.
O tom, že by přijel ze Slovenska podpořit své české příznivce, uvažoval i vystudovaný zemědělský inženýr Chrčálek. Ale cesty na rodné Valašsko se trochu bál z důvodů, že by tam mohl potkat strýce Burčáka, kterému stále dlužil za slivovici, kterou si u něj těsně před přestěhováním na Slovensko koupil. Navíc se před českými přáteli trochu styděl za ostudnou nominaci některých hráčů z ruské KHL do slovenského olympijského týmu, které nedokázal přes veškeré úsilí zabránit.
Jak jste se jistě dočetli ve všech českých necenzurovaných a nezávislých médiích, únorové akce na podporu pana prezidenta měly obrovský úspěch. Není proto se důvod obávat, že v březnu se na pražské Letné sejdou statisíce (a možná i miliony) vyznavačů opravdových demokratických hodnot a tentokrát se nebudou ostýchat přijet i jejich podporovatelé ze Slovenska. Ta jediná správná politika v naší zemi se totiž aktuálně nedělá v Poslanecké sněmovně nebo na internetových diskusích (z těchto důvodů diskusi ani dnes neotvírám), ale na demonstracích, organizovaných Milionem chvilek pro pravou a proevropskou demokracii.
Josef Nožička
Podle četnosti zpráv jsem se domníval, že Rusové byli na olympiádě nejpočetnější výpravou
Byť nejpočetnější výpravu měly na dnes končící zimní olympiádě USA, dle četnosti zpráv v některých českých médiích mohl někdo nabýt dojmu, že největší zastoupení měli v Miláně a Cortině d’Ampezzo Rusové.
Josef Nožička
Navštíví Donald Trump olympijské hokejové finále?
Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě.
Josef Nožička
Vyloučení ukrajinského sportovce: má pravdu Petr Pavel, nebo Martin Doktor?
Případ vyloučeného ukrajinského skeletonisty včera zastínil na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině veškerá sportovní dění.
Josef Nožička
Sport je krásný (a krutý zároveň)
Na rozdíl od toho, když jdete do divadla na Shakespeara, ve sportu nikdy nevíte, jak to dopadne, a ani sebevětší favorit nikdy nemá dopředu nic jistého.
Josef Nožička
Vláda chystá audit výdajů na obranu a opozice je z toho nervózní
Zatímco předchozí vláda premiéra Fialy plánovala pro letošní rok výdaje na obranu ve výši 2,35 % HDP, nový vládní kabinet takto „hujerský“ vůči NATO být neplánuje.
- Počet článků 1775
- Celková karma 33,06
- Průměrná čtenost 3135x