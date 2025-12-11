O mimořádně vydařené návštěvě českých opozičních poslanců na Slovensku

Dnešní neoficiální návštěva české parlamentní opozice, vedené sněmovním nestorem Markem Bendou, měla dle všeho velký úspěch.

Zatímco Tomiem Okamurou vedená oficiální návštěva české poslanecké delegace na Slovensku, uskutečněná v minulém týdnu, vyvolala v médiích velké rozpaky, dnešní neoficiální návštěva parlamentní opozice, vedené sněmovním nestorem Markem Bendou, měla mimořádný úspěch (viz například odkaz zde).

Zatímco Okamurova delegace, kterou tvořili zástupci vesměs nedemokratických stran, byla přijata politiky, kterými většina zemí EU již dlouhou dobu pohrdá (ať už jde o slovenského premiéra Fica, prezidenta Pellegriniho nebo šéfa slovenského parlamentu Rašiho), předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, doprovázený poslanci z demokratických a progresivních stran (konkrétně Michaelou Šebelovou ze STAN, Janem Jakobem z TOP 09, Tomem Philippem z KDU-ČSL a Katerinou Demetrashvilli z Pirátské strany) byli vřele přijati slovenskou opozicí, jejímž lídrem je strana Progresivní Slovensko.

A co víc, čeští opoziční politici jasně ukázali, jak se mají šetřit státní výdaje. Zatímco politici s papalášskými manýry jako Okamura, Macinka či Turek se nechali do Bratislavy dopravit vládním speciálem, Benda a spol. vyrazili na Slovensko vlakem, přičemž si lístek s místenkou koupili z vlastních peněz. A aby šetřili své nepříliš vysoké poslanecké náhrady, tak si na cestu přibalili řízky s chlebem, které večer předtím usmažila poslankyně Šebelová (pro poslankyni Demetrashvilli připravila jejich vegetariánskou verzi). Aby jim cesta do Bratislavy rychleji utekla, zakoupili si v trafice na nádraží poslední vydání Deníku N a měsíčníku Forum 24+.

Představitele české parlamentní opozice neodradilo ani to, že nabídku na setkání s nimi odmítli jak slovenský prezident Pellegrini, tak i předseda Národní rady Slovenska Raši. To naopak naštvalo na Slovensku žijícího skladníka Karla, původem z Valašska. Když si tuto informaci přečetl na internetu při relaxaci v tiché čajovně, velmi hlasitě se rozčílil (což téměř vyděsilo zbylé dva hosty v čajovně i obsluhující servírku). Rozhodl se, že zkusí v práci požádat šéfa o den volna, aby mohl jet do Bratislavy delegaci českých skutečně demokratických politiků osobně uvítat.

Šéf vyslechl Karla s porozuměním, ovšem následně mu sdělil, že mu volno dát nemůže. Sklady na Slovensku se totiž aktuálně potýkají s nedostatkem kříd, které skupují ve velkém především slovenští studenti. Jak ti, co sledují politiku, jistě vědí, kupují je kvůli tomu, aby s jejich pomocí mohli napsat na chodník či zeď proruskému kolaborantovi a zrádci slovenského národa Ficovi, co si o něm myslí.

Karel byl sice trochu zklamán, že mu šéf dovolenou nedal, ale na druhou stranu chápal, že zajištění dostatečného množství kříd pro studenty i další slovenské pokrokové občany je životně důležitou věcí nejen pro budoucnost Slovenska, ale i celé Evropské unie. A až si po dnešní náročné šichtě přečte v čajovně, jaký úspěch návštěva české parlamentní delegace na Slovensku měla, tak mu to jistě udělá radost.

Autor: Josef Nožička | čtvrtek 11.12.2025 17:10 | karma článku: 13,84 | přečteno: 94x

