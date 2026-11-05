O hrozivém snu spisovatele Karla
Ačkoliv Karel žil na Slovensku již několik let, na některé věci si stále těžko zvykal. Halušky s brynzou, pravidelně servírované k nedělnímu obědu jeho manželkou, mu nechutnaly tolik jako vepřo knedlo zelo, k občasnému řízku by si místo rýže mnohem raději dal bramborový salát, místní pálenka z řepy se nemohla vyrovnat pravé valašské slivovici. Hlavně však neměl rád slovenského premiéra Fica i některé další politiky za jejich příklonnost k Rusku.
Proto velmi těžce nesl, že Slovensko bylo jednou z mála zemí, která se nepřidala k bojkotu zápasů s Ruskem poté, co sportovní arbitráž CAS v říjnu roku 2026 naprosto skandálně rozhodla o návratu ruských hokejových týmů do mezinárodních soutěží. Sice to vypadalo, že díky postoji věšiny demokratických zemí a počáteční odhodlanosti německých pořadatelů neudělit jim víza si Rusáci na mistrovství světa v roce 2027 stejně nezahrají, ale realita byla nakonec jiná...
Kvůli tomu, že proti Rusům odmítly všechny týmy nastoupit, vyhrálo Rusko všechny zápasy ve skupině A kontumačně a stalo se tak jejím vítězem. Ve skupině B pro změnu odmítly všechny týmy s výjimkou Švýcarska nastoupit proti Slovensku kvůli tomu, že v jeho kádru bylo několik hráčů z ruské KHL. Jelikož Slováci porazili Švýcary v prodloužení a všechny ostatní zápasy vyhráli kontumačně, stali se vítězem skupiny B. A jelikož morální zásadovost zůstala všem týmům i pro zápasy play off, vyhrály Rusko a Slovensko kontumačně i svůj čtvrtfinálový a semifinálový zápas (Švýcarsko vypadlo ve čtvrtfinále s Finskem), a logicky se tak střetly ve finále šampionátu.
Jelikož Karel byl v některých věcech zásadový rovněž, zařekl se, že kvůli účasti Rusáků se na hokejové mistrovství světa v Německu dívat nebude a ani nebude na internetu sledovat jeho výsledky. V den nedělního finále však televizi zřejmě z nudy zapnul a vyvalil oči, když na obrazovce spatřil, jak týmy Slovenska a Ruska nastupují k finálovému utkání. Co to má znamenat? Není to snad ze strany Ficem ovládané televize nějaký podvrh? Proto Karel pro jistotu přepnul na Českou televizi, za kterou sice poplatky neplatil, ale sledoval ji často a rád, ale i tam program ČT Sport vysílal finálový zápas ruských a slovenských hokejistů.
I když Karel slovenské hokejové reprezentaci kvůli hráčům z KHL zpravidla nefandil, v zápase proti Rusům udělal výjimku. Pokud ty namyšlené Rusáky porazí a zachrání tak celý svět od největšího skandálu v historii světového sportu, klidně jim odpustí a po skončení vítězného zápasu si u televize hlasitě zapívá „Nad Tatrou sa blýska!“ Dlouho byl zápas vyrovnaný a vypadalo to nadějně, jenže ve třetí třetině rozhodly posily Ruska z NHL Kučerov a Kaprizov o vítězství svého týmu. Karel byl rozčilený víc, než když Fialou vedená koalice Spolu nevyhrála v roce 2025 sněmovní volby, a jeho hněv ještě umocnila Ficova slova po zápase o tom, že slovenští hokejisté dosáhli významného historického úspěchu a jejich finálová prohra od přítele není ostudou. Začal proto vzteky bušit do všeho, co bylo kolem něho po ruce...
„Karolko, vstávaj, za hodinu máš byť v robotě v skladě,“ ozval se odkudsi ustaraný hlas Karlovy manželky. „A do téj tichej čajovně by si mal prestať chodiť! Máš potom vždy akési divoké sny.“
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