O české mistryni světa v atletice a primitivismu některých internetových diskutérů
O minulém víkendu se v polské Toruni konalo halové mistrovství světa v atletice. Česká výprava na něm získala dvě medaile, přičemž tu nejcennější, zlatou, vybojovala v běhu na 400 metrů atletka Lurdes Gloria Manuel. Byť na halovém šampionátu nestartovaly všechny aktuálně nejlepší čtvrtkařské hvězdy (někteří atleti kvůli velké celoroční zátěži či doléčení zranění halovou sezónu vynechávají), je vítězství teprve dvacetileté české atletky velkým úspěchem.
Lurdes se narodila v roce 2005 v Ostravě, atleticky nicméně vyrůstala v Táboře, kam se její rodina (otec je původem Angolan a matka Ruska) později přestěhovala. Během své kariéry již stihla vybojovat pro Českou republiku zlato na juniorském mistrovství Evropy v roce 2023 i juniorském mistrovství světa v roce 2024, v témže roce obsadila i čtvrté místo na evropském šampionátu dospělých a na letních olympijských hrách v Paříži postoupila ve své disciplíně do semifinále.
V loňském roce s bohužel potýkala se zdravotními problémy a na podzim pak překvapila sportovní veřejnost svým rozhodnutím odejít z jihočeského Tábora do holandského Apeldoornu, kde se stala součástí mezinárodní tréninkové skupiny, vedené švýcarským trenérem Meuwlym. Což samozřejmě neznamená, že by Lurdes Gloria Manuel přestala reprezentovat Českou republiku, a její triumf na šampionátu v Toruni ukazuje, že přesun do tréninkové skupiny v Holandsku se pozitivně projevuje na jejím dalším výkonnostním růstu.
Je proto pro mě nepochopitelné, že se na sociálních sítích stále objevují primitivové, kteří naši nadějnou atletku urážejí kvůli její barvě pleti, případně píší komentáře v duchu, že pro ně Češkou není a nikdy nebude (viz článek redaktorky Markéty Plíškové z tohoto týdne na iDNES). Byť je na internetových diskusích či na instagramovém účtu Lurdes Gloria Manuel takových příspěvků výrazná menšina, a převážná většina komentářů naopak vyslovuje obdiv k výkonům této talentované atletky a případně i k tomu, že mluví pěti jazyky a přes dosažené úspěchy vystupuje stále skromně, je smutné, když se najdou lidé, mající problém s tím, že naši zemi reprezentuje sportovkyně tmavé pleti. Copak tihle „fanoušci“ například nezaregistrovali, kolik fotbalistů tmavé pleti v dnešní době nastupuje za národní týmy Anglie, Francie, Belgie či Německa?
Primitivní mi ovšem připadají i komentáře těch, kteří vynikající českou atletku chválí a mají zároveň „jasno“ v tom, že urážlivé příspěvky vůči ní mají na svědomí voliči SPD, případně zbylých dvou stran, tvořících současnou vládní koalici. Opravdu mi není jasné, jak tito „jasnovidci“ vědí, voliči kterých stran rasisticky či xenofobně vyznívající příspěvky v diskusích píší. Přijde mi to stejně primitivní, jako kdyby někdo tvrdil, že Lurdes nemají kvůli její ruské matce v oblibě především voliči TOP 09 nebo STAN. Mimochodem, po příletu z polské Toruně zlaté české čtvrtkařce (i bronzové skokance o tyči Amálii Švábíkové) osobně pogratulovali jak současný ministr pro sport Boris Šťastný, tak i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (viz odkaz zde).
Pevně věřím, že se nadějná česká atletka nenechá projevy některých diskusních primitivů otrávit a skutečným českým fanouškům bude i nadále dělat svými sportovními výkony co nejvíce radosti.
Josef Nožička
Výsledky svobodných voleb sice respektujeme, ale...
Při včerejší demonstraci na Letné Mikuláš Minář opět prokázal, že je velmi dobrý organizátor, a Ivan Trojan i Zdeněk Svěrák prokázali, že jsou výbornými herci.
Josef Nožička
Český lev byl opět doprovázený politickou agitkou
Je škoda, když se k politické agitaci zneužívá i pořad, který by měl být především oslavou české kinematografie.
Josef Nožička
Otázky (bez) Václava Moravce: já tam toho Okamuru prostě nechci!
Tomio Okamura svou účastí v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce jeho obvyklou úroveň nevylepšil, ale zároveň ani nezhoršil.
Josef Nožička
Kdyby Babiš a Okamura nebyli vlivní politici, nejspíš by jim žádné stíhání nehrozilo
V případech premiéra i předsedy Poslanecké sněmovny jde i o to, že jejich kauzy se staly předmětem politického boje.
Josef Nožička
Patří přestávky kvůli ramadánu k „modernímu světu"?
Aktuálně probíhající muslimský svátek ramadán zasahuje v některých západoevropských zemích nejenom do výuky na školách, práce v některých firmách, ale i do dění na fotbalových trávnících.
|Další články autora
- Počet článků 1783
- Celková karma 32,94
- Průměrná čtenost 3128x