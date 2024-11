Nevěřil jsem tomu, že bych mohl někdy souhlasit s Markétou Pekarovou Adamovou...

Kdo čte mé blogy již delší dobu, tak nejspíš ví, že současná předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 k mým oblíbeným politikům zrovna nepatří.

Kdo čte mé blogy již delší dobu, tak nejspíš ví, že současná předsedkyně TOP 09 k mým oblíbeným politikům (respektive političkám) zrovna nepatří. Ohledně jejích často ne úplně povedených výroků jsem již napsal několik kritických či ironizujících článků. A příliš jsem nevěřil tomu, že bych se s Markétou Pekarovou Adamovou mohl i někdy v něčem shodnout (myšleno v otázkách, souvisejících s politikou).

Včerejší dušičkový den se však děly docela zvláštní věci... Fotbalový Baník Ostrava zvítětil po 10 letech na Letné nad fotbalovou Spartou a navíc dva ze tří gólů vstřelil z penalt. Že je v naší fotbalové lize možné, aby rozhodčí nařídil v jednom zápase dvě penalty proti Spartě (a zároveň to nekompenzoval žádnou penaltou ve prospěch letenského týmu), tomu jsem až do včerejška rovněž nevěřil. Podobné to pak včera bylo i s předsedkyní Poslanecké sněmovny a strany TOP 09.

V hlavním zpravodajském pořadu Události na ČT1 se mimo jiné probírala otázka zvyšování platů soudců a ústavních činitelů v příštím roce. Ty chtěl Fialův kabinet nejprve nayvšovat téměř o 14 % oproti letošnímu stavu, čímž by si výrazně polepšili i samotní politici. Po velké vlně kritice však nakonec kabinet přišel s umírněnějším návrhem, podle kterého si jak politici, tak i soudci či státní zástupci polepší v příštím roce o 6,95 %. Jejich platová základna tak bude v roce 2025 činit 2,822násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok.

Soudcům se však navýšení jejich mezd „jenom“ o 6,95 % nelíbí a tak se již záhy po rozhodnutí Fialovy vlády ozvali s kritickými hlasy. Například předseda Soudcovské unie Libor Vávra na adresu vlády prohlásil, že svým návrhem nerespektuje nález Ústavního soudu. Ten letos v květnu mimo jiné rozhodl, že zmrazení platů soudců pro rok 2024 bylo neústavní a dříve používaný koeficient pro výpočet jejich platů od příštího roku zrušil (viz odkaz zde). V podobném duchu hovořili ve včerejším pořadu Události i jiní oslovení soudci, přičemž někteří z nich České televizi sdělili, že v případě schválení vládního zákona jsou připraveni podat ústavní stížnost.

S ohledem na to, že když se v minulosti rozhodovalo o platech soudců, tak se Ústavní soud prakticky vždy postavil na jejich stranu, je velmi pravděpodobné, že by se tak stalo i nyní. A i když by to příslušní soudci nepochybně zdůvodnili z právního hlediska, otázkou je, nakolik je tahle věc správná z morálního hlediska. Navíc je něco takového v určitém kontrastu s tím, že když současná vládní koalice vloni upravila v souvislosti s rostoucími státními výdaji a špatně odhadnutým vývojem inflace pravidla pro valorizaci důchodů (a navíc k tomu ve Sněmovně zneužila stav legislativní nouze), tak Ústavní soud letos v lednu její rozhodnutí posvětil.

Proto ve včerejší reportáži pořadu Události zazněla slova některých politiků o tom, že i platy soudců musí vždy odpovídat možnostem ekonomiky. Přičemž předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na tohle konto konkrétně řekla: „I soudci by měli vnímat, že nemohou být jedinou privilegovanou skupinou, která má takové nadstandardní možnosti.“ S čímž samozřejmě nemohu jinak, než souhlasit. Tak uvidíme, zda se takový malý zázrak bude ještě někdy v budoucnu opakovat...