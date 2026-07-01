Neměl by se pan prezident obrátit na Ústavní soud znovu?
Když přesně před týdnem nařídil Ústavní soud Babišově vládě, aby součástí delegace na červencový summit NATO byl prezident Petr Pavel, velká část obyvatel naší země si hluboce oddechla, že náš nejvyšší justiční orgán jakožto pojistka opravdové demokracie funguje. A je navíc zárukou toho, že naši zemi bude v turecké Ankaře zastupovat politik, který nedopustí, aby se Česká republika stala v rámci NATO jakýmsi potížistou či „vyčůránkem“, který se bude snažit vycouvat z nanejvýš potřebného navyšování výdajů na obranu minimálně na 5 % HDP.
Pravda, našli se i takoví, kteří rozhodnutí ústavních soudců v čele s panem Josefem Baxou kritizovali, případně ho ironizovali například tvrzením, že „jeden komunista nařídil druhému komunistovi, aby vzal třetího komunistu do Turecka na výlet“. Což je samozřejmě vtip politicky naprosto nekorektní, neboť každý inteligentní člověk přece ví, že není komunista jako komunista, a je potřeba rozlišovat mezi těmi, co nerespektují vůli většiny národa a nechodí na demonstrace Milionu chvilek, a těmi, kteří si svůj prohřešek z minulosti již dávno odpracovali.
Proto nejspíš byli všichni pokrokově myslící čeští občané poněkud rozladěni, když si v médiích (například zde) přečetli zprávu o tom, že prezident Petr Pavel sice bude součástí naší delegace, ale nepovede ji on, nýbrž Andrej Babiš. Taková nehorázná drzost, umocněná navíc tím, že permanentní lhář a usvědčený podvodník s evropskými dotacemi odmítl pozvání pana prezidenta na schůzku, kde by si oba politici své odlišné názory vysvětlili, přesněji řečeno, kde by hlava státu vysvětlila premiérovi, že s ohledem na usnesení Ústavního soudu je povinen akceptovat, že v čele naší národní delegace na summitu NATO bude prezident, a nikoliv premiér.
Pan prezident by proto neměl otálet a na Ústavní soud se obrátit znovu. Sice do 7. července již moc času nezbývá, ale když naši ústavní soudci dovedli rychle a kvalifikovaně (s výjimkou dvou svých zpátečníků, dost možná podplacených Ruskem) rozhodnout v minulém týdnu, určitě by to stejně rychle a kvalifikovaně zvládli i nyní. S tím, že by měli nejenom jednoznačně říci, že vedoucím naší delegace bude prezident Petr Pavel, ale v rámci pojištění demokracie by měli ústavní soudci Babišovi, Macinkovi i Zůnovi účast na summitu NATO rovnou zakázat.
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