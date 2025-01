Nemáme věřit prodavačům strachu? Premiérovi Fialovi já opravdu nevěřím...

Premiér a předseda ODS se rozhodl přijít hned na Nový rok s politickou agitkou, jejíž součástí bylo i strašení tím, kdo všechno fandí Rusku a záměrně šíří pesimismus a špatnou náladu.

Přestože byl premiér Fiala v souvislosti s jeho vánočním projevem některými lidmi kritizován za slova o tom, že nemáme věřit různým prodavačům strachu, kteří schválně šíří blbou náladu (viz odkaz zde), neodpustil si fráze tohoto typu ani v novoročním videu, které zveřejnil na sociálních sítích již v ranních hodinách prvního dne letošního roku.

V dvouapůlminutovém klipu v tak trochu holywoodském stylu (možno zhlédnout například zde) totiž premiér a předseda ODS mimo jiné říká: „Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem. Také u nás se objevili lidé hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu s jediným cílem. Vyděsit a otrávit co nejvíce lidí.“ Přičemž tato slova jsou doprovázena záběry na tři současné opoziční politiky, konkrétně na předsedu ANO Andreje Babiše, předsedu SPD Tomia Okamuru a předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou.

Že europoslankyně Konečná není při svých mediálních výstupech k současnému ruskému prezidentovi Putinovi příliš kritická, s tím by se nejspíš dalo souhlasit. Ale co se týká bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO? Andrej Babiš sice není s vymezováním se vůči Rusku až takovým „Hujerem“ jako například současný český ministr zahraničí Lipavský či ministryně obrany Černochová, ale nikdy přece nezpochybňoval to, že Rusko je ve válce na Ukrajině jednoznačným agresorem. A když byl Andrej Babiš premiérem, tak to přece byla jeho vláda, která v roce 2021 vyloučila ruskou společnost Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan.

Tahle poněkud primitivní snaha vylíčit hnutí ANO coby největšího politického konkurenta koalice SPOLU jakožto proruské uskupení není ostatně u Fialy spol. ničím novým. Možná si někteří ještě vzpomínají na antikampaň v podání SPOLU před loňskými volbami do Evropského parlamentu, kdy nechala mediálním prostorem šířit koláž, kde měli Andrej Babiš a europoslankyně Klára Dostálová na tvářích přimalovanou ruskou trikolóru a nad nimi pak byl volební slogan ANO „Česko, pro tebe všecko“ upraven na „Rusko, pro tebe všecko“ (viz odkaz zde). Pro připomenutí uvádím, že vítězem loňských eurovoleb se stalo ANO se ziskem 26,14 %, koalice SPOLU pak skončila druhá s 22,27 %.

Pokud už se premiér a předseda ODS rozhodl přijít hned na Nový rok s politickou agitkou, je otázkou, jestli neměl své potenciální voliče raději informovat například o tom, nakolik se zvýšilo procento splněných slibů z programového prohlášení jeho vlády (na konci listopadu to bylo dle Fialových slov 93 %) a případně i sdělit, jak k tomu číslu dospěl. Případně zopakovat či ještě nějak vyšperkovat svůj nedávný slib ohledně toho, že do 4 let u nás budou platy na úrovni Německa (pokud tedy voliči dají v letošních sněmovních volbách hlas některé ze současných vládních stran). Sice by tomu nejspíš skoro nikdo nevěřil, ale pořád by to bylo přijatelnější než strašení tím, kdo všechno fandí Rusku a záměrně šíří pesimismus a špatnou náladu.