Nejenom Tomáš Klus zpívá falešně
Při dnešním pročítání blogů na iDnes mě zaujal článek Tomáše Vodvářky s titulkem „Když zpěvák zpívá falešně“. Pan Vodvářka v něm kritizuje známého českého zpěváka Tomáše Kluse za jeho protiizraelské postoje. Těmi je dvojnásobný laureát Ceny Anděl skutečně známý a dost často kvůli nim v mediálním mainstreamu čelí ostré kritice.
Také kolega bloger Vodvářka Tomáše Kluse ve svém článku nešetří a kritizuje ho například za to, že v souvislosti s izraelskými nálety na Pásmo Gazy, probíhajícími od roku 2023 jakožto odvetu za teroristický útok Hamásu na Izrael, používá termín genocida. Dále se do zpěváka trefuje ohledně toho, že ve svých vyjádřeních často se smutkem popisuje smrt nevinných palestinských dětí, přičemž podle následného vyjádření pana Vodvářky „kdekoliv na světě stát při konfliktech evakuuje děti mimo bojovou zónu, mimo místa, kde je možné očekávat násilné akce.“
Jaký je můj postoj k těmto názorům? Souhlasím s panem Vodvářkou v tom, že používání termínu „genocida“ v souvislosti se stále pokračujícími izraelskými nálety na Pásmo Gazy je přehnané. Také nikterak nezpochybňuji, že tenhle konflikt začalo v říjnu 2023 teroristické hnutí Hamás svým barbarským útokem na území Izraele, při kterém bylo zabito kolem 1200 lidí a další stovky Izraelců byly uneseny do Pásma Gazy jako rukojmí. Je ale těmito fakty možné ospravedlňovat úplně všechno včetně zabíjení žen a dětí, které s Hamásem neměly ve velké většině nic společného?
Fakta jsou totiž i taková, že od roku 2023 již bylo při izraelských útocích zabito v Gaze přes 70 000 Palestinců (viz odkaz zde), přičemž i dle údajů izraelské vojenské databáze je mezi obětmi přes 80 procent civilistů. A že je vina Palestinců, když tisíce dětí, které při izraelských náletech zemřely, nebyly včas evakuovány? Ať se na mě pan Vodvářka nezlobí, ale to je stejně nesmyslný argument, jako by někdo například za zemřelé civilisty na Ukrajině, umírající při ruských náletech, vinil ukrajinský stát, neboť tyto lidi však neevakuoval do bezpečných zón.
Co se pak týká českých umělců a jejich vyjadřování ve veřejném prostoru, mně mnohem více než příspěvky Tomáše Kluse vadí například příspěvky známého režiséra Jana Hřebejka. Ten je svými vulgárními příspěvky, namířenými proti osobám, které projevují odlišné politické sympatie, znám již dlouhou dobu. Pan režisér „nezklamal“ ani v tomto týdnu, kdy ve svém příspěvku na síti X konkrétně napsal: „Macinka, Turek a Klempíř jsou ubozí idioti a jejich voliči ještě větší. SPD a PRO a Trikolóra jsou náckové, kterých se normální člověk štítí dotknout v gumových rukavicích. A všichni jsou u moci jen díky Andreji Babišovi. Babiš je rakovina.“
Co k tomu s ohledem na výše napsané dodat? Snad jen to, že například výše zmiňovaný ministr zahraničí Macinka paradoxně usiluje o co nejvíc přátelské vztahy naší země s Izraelem (viz například jeho nedávná návštěva v této zemi)...
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