Nejenom prezident Pavel by měl české fotbalisty nabudit
Šance českých fotbalistů na postup ze základní skupiny na fotbalovém mistrovství světa nevypadají po čtvrteční remíze s JAR příliš růžově. Jeden dosud uhraný bod by na postup ze třetího místa určitě nestačil. Evenetuální dva body s velkou pravděpodobností také ne, takže jedinou šancí, jak si postup do play off vybojovat, je porazit v posledním zápase Mexiko. Což je ovšem tým, který předchozí dva zápasy vyhrál a navíc mu bude v zápase proti nám bouřlivě fandit vyprodaný Aztécký standion v Mexiko City.
Jak tedy českou fotbalovou reprezentaci nabudit? Nestačí jen pasivně fandit u televize (jak to předvedl v zápase proti Jižní Korei premiér Andrej Babiš - viz odkaz zde) nebo případně fandit v hospůdce s kelímkem piva v ruce (jak to například předvedli předseda ODS Martin Kupka a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský při zápase proti JAR - viz odkaz zde). Jak už zmínil v dnešním článku kolega bloger Pavel Ďuran, prezident Pavel by neměl váhat a do hlavního mexického města by se měl osobně vypravit.
Vždyť jeho přítomnost je takřka vždy pro české sportovce stimulem, který vede k významnému úspěchu. Což se potvrdilo jak na hokejovém mistrovství světa v roce 2024 v Praze, tak i na letošní zimní olympiádě v Itálii. Když se totiž pan prezident přišel podívat na závod v paralelním obřím slalomu na snowboardu, přineslo to české výpravě zlatou medaili! Sice ji nevybojovala očekávaná favoritka Ester Ledecká (která se pak za své vyřazení ve čtvrtfinále panu prezidentovi omluvila), ale dokonale ji zastoupila jiná česká reprezentantka, Zuzana Maděrová.
Ale teď vážně. Čeští fotbaloví reprezentanti zatím svým fanouškům udělali radosti velmi málo, ať už ziskem dosud jediného bodu, tak především svými nemastnými, neslanými výkony. Snad s výjimkou úvodu zápasu s Jihoafrickou republikou, kdy soupeře zmáčkli a svůj tlak korunovali již v 6. minutě gólem Michala Sadílka. Jenže pak, místo toho, aby v tlaku pokračovali a přidali další góly, tak začali hrát defenzivně a jakoby spoléhat na to, že jednogólový náskok udrží až do konce záapasu. Což se jim ovšem vymstilo a na vyrovnávací gól z trochu přísné penalty v 83. minutě již odpovědět nedokázali.Když jsem si pak v některých médiích (viz například zde) přečetl, že trenér Koubek zhodnotil výkon českého týmu pozitivně, tak se mi nechtělo věřit vlastním očím...
Včera večer jsem sledoval zápas skupiny E mezi Německem a Pobřežím Slonoviny. Pro ty, co jej neviděli, strúčně k jeho průběhu: Německo bylo v prvním poločase jasně lepší, nicméně rozhodčí mu dva góly neuznali a naopak Afričané z jediné střely za celý poločas vstřelili gól. Začátek druhé půle byl naopak ve znamení náporu „Slonů“ (jak se mužstvu ze západní Afriky někdy přezdívá), na což německý trenér zareagoval v 60. minutě trojnásobným střídáním. Což byl vydařený tah, neboť již 8 minut poté se dva z nově příchozích hráčů (Amiri a Undav) podíleli na vyrovnávacím gólu.
Pokud někdo očekával, že poté začnou oba týmy hrát opatrně, neboť remíza po jejich vítězstvích v prvním zápase skupiny by de facto stvrdila jejich postup, tak se mýlil. Jak Němci, tak i fotbalisté Pobřeží Slonoviny totiž neúnavně podnikali útočné výpady, kterými ohrožovali branku soupeře. Afričané prováhali velkou šanci těsně před koncem zápasu, naopak německý kanonýr Undav zamířil v 94. minutě opět přesně a favorit tak nakonec v poměru 2:1 zvítězil. Afričané byli nejspíš po trochu smolné prohře zklamaní, nicméně za svůj ofenzivní výkon se rozhodně nemuseli stydět.
Když se vrátím k české reprezentaci: na místě jejího trenéra by možná nebylo od věci, kdyby českým hráčům nařídil záznam ze zápasu Německo - Pobřeží Slonoviny povinně sledovat, aby viděli, jak se má hrát i za relativně příznivého vztahu. To by je možná mohlo nabudit víc než případná přítomnost českého prezidenta či kteréhokoliv jiného politika na jejich zápase proti Mexiku.
Josef Nožička
Záslužný počin ministra Klempíře
Ministr kultury Oto Klempíř je prakticky od svého nástupu do funkce terčem kritiky z mnoha stran. Včera jsem nicméně v médiích zaznamenal zprávu o skutku, za který je dle mého názoru tohoto kontroverzního politika třeba pochválit.
Josef Nožička
Proč je největším poraženým fotbalového zápasu s Jižní Koreou Andrej Babiš
Hlavní vinu na naší porážce v úvodním zápase fotbalového šampionátu nenese ani trenér Koubek, ani samotní hráči.
Josef Nožička
Kam až může vést článek o kontroverzní vítězce Rolland Garros? K napsání čtyř reblogů!
Trochu nevážnou formou o obvyklém dění na zdejším blogovém prostoru. Podotýkám, že případná podobnost v textu vystupujících postav s reálnými osobami je tentokrát čistě úmyslná.
Josef Nožička
O „kontroverzní“ vítězce Rolland Garros či o tom, kam nenávist ke všemu ruskému může vést
Pokud někteří novináři budou na ruských sportovcích hledat za každou cenu něco negativního, tak to paradoxně může vést k tomu, že s nimi naopak budou mnozí lidé sympatizovat.
Josef Nožička
Veselé příhody z jedné současné školy
Dvě příhody z jedné současné školy. Podotýkám, že půjde o smyšlené příběhy a také případná podobnost v nich vystupujících postav s reálnými osobami je čistě náhodná.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Muž na elektrokoloběžce utrpěl v Opavě po srážce s osobním autem těžká zranění
Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se dnes po poledni v Opavě těžce...
Požár chalupy v Liptani na Bruntálsku způsobil škodu tři miliony korun
Osm jednotek hasičů zasahovalo dnes u požáru chalupy v Bučávce, místní části obce Liptaň na...
V Prostějově padl osm let starý teplotní rekord, bylo tam 32,6 stupně Celsia
V Prostějově dnes padl osm let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě...
Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí...
Pronájem bytu 3+1, 82 m2, Kamenná - Chomutov
Okružní, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
11 500 Kč/měsíc
- Počet článků 1809
- Celková karma 33,03
- Průměrná čtenost 3105x