Nejenom Jan Hrušínský se domnívá, že řádění Slávistů je důsledkem chování Babišovy vlády

Počet „fanoušků“, kteří se chodí na fotbal vyřvat či případně porvat, opravdu nesouvisí s tím, kdo momentálně sedí na Pražském hradě nebo ve Strakově akademii.

Ti, kdo četli můj včerejší blog s názvem Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského, již vědí, že syn někdejšího skvělého herce Rudolfa Hrušínského a ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský napsal na sociálních sítích příspěvek, ve kterém nepřímo obviňuje současnou vládní koalici z toho, že chování jejích politiků je negativním příkladem pro ty slávistické ultras, kteří jako smyslů zbavení vtrhli v sobotu před závěrem zápasu na hrací plochu a mimo jiné napadli některé hráče Sparty. Jan Hrušínský pak v závěru svého příspěvku ještě dodává (což jsem ve včerejším blogu nezmínil), že hrubnutí české společnosti začalo již s příchodem Miloše Zemana v roce 2013 na Pražský hrad.

Je ovšem škoda, že sám Jan Hrušínský k tomu hrubnutí a rozdělování společnosti svými občasnými výroky přispívá také. Stačí například popojet na jeho facebookovém účtu o kousek níže a podívat se, co tento umělec všem vzkázal v den svátního svátku 8. května: „Něco k dnešnímu dni vítězství nad nacionálním socialismem Adolfa Hitlera? Přežili jsme nacismus i socialismus. Tak přece se nebudeme bát party neschopných hlupáků, kteří nám pod vedením Andreje Babiše obě zlé ideologie znovu nenápadně vnucují, aby zakryli vlastní nepoctivost!“ U pana Hrušínského už jsme bohužel na takové výlevy v posledních letech zvyklí...

Jak jsem však během včerejška a dneška zjistil, Jan Hrušínský nebyl jedinou „celebritou“, která fotbalovou ostudu při derby „pražských S“ zneužila ke kritice současné české vlády. I místopředsedkyně Pirátské strany (a někdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny) Olga Richterová v nedělní debatě na CNN Prima News na adresu Babišovy vlády prohlásila: „Rozumná a bezpečná opatření, která fungují na západ od nás, jsou správným krokem. Musíme ovšem zdůraznit, že hrubnutí společnosti, které se odráží i ve sportu, je bohužel také důsledkem jednání momentální vlády,“ (viz odkaz zde).

A podobné názory jsem během včerejška a dneška zaznamenal i na zdejších internetových diskusích, za všechny bych zde zmínil výrok diskutéra Jana Vochosky, který je velmi častým návštěvníkem diskusí nejenom pod mými blogy. Včera v diskusi pod blogem kolegy Filipa Vracovského (mimochodem, velmi dobře a trefně napsaným) napsal: „Ruská válka a Babišova lůzovláda probouzí v lidech to nejhorší. Toto není jen o fotbale, toto je celospolečenské nastavení v ČR.

Co k tomu říci? Nevím, zda pan Vochoska chodí na ligový fotbal, případně zda a jak dlouho na něj v minulosti chodil. Můj názor jakožto pravidelného návštěvníka ligových zápasů FC Slovácko po dobu již více než 20 let je ten, že mezi částí fotbalových fanoušků se holt najdou i „magoři“, pro které není prvořadým cílem sledovat fotbalový zápas a možná ani ne vítězství jejich týmu, ale to, aby se co nejvíc vyřvali a dostali se do slovní (a občas i fyzické potyčky) s příznivci soupeře. Přičemž počet těchto „magorů“ opravdu nesouvisí s tím, kdo momentálně sedí na Pražském hradě nebo ve Strakově akademii.

Úplně zabránit vstupu takových „fanoušků“ do fotbalových ochozů přitom asi možné není. Důležité je proto především to, aby pořadatelská služba na každém zápase eliminovala nebezpečí toho, aby na fotbalových stadionech docházelo k jakémukoliv násilí (což se bohužel v sobotu v Edenu nedělo a pořadatelská služba tam totálně selhala).

Autor: Josef Nožička | pondělí 11.5.2026 18:02 | karma článku: 13,87 | přečteno: 145x

Josef Nožička

Josef Nožička

  • Počet článků 1797
  • Celková karma 33,08
  • Průměrná čtenost 3117x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

