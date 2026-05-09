Nehoráznost premiéra Babiše
Jak bylo v médiích dopředu avizováno, ve včerejší významný den proběhla na Pražském hradě schůzka prezidenta Petra Pavla s předsedou vlády Andrejem Babišem. Všichni demokraticky smýšlející občané doufali, že skončí jediným možným výsledkem, potřebným pro šťastnou budoucnost naší země. Tedy, že premiér Andrej Babiš konečně uzná, že je nanejvýš potřebné, aby na červencovém summitu NATO v Ankaře reprezentoval Českou republiku prezident Petr Pavel.
Pan prezident je totiž svým dlouhodobým postojem k navyšování výdajů na obranu potřebnou zárukou prosperity českých zbrojařských firem i toho, že naše země nebude v rámci NATO považována za „černého pasažéra“. Navíc Andreji Babišovi již dříve velkoryse nabídl, že může do Turecka odcestovat s ním. Ti největší optimisté pak možná věřili i tomu, že se oba naši vrcholní státní představitelé v Den vítězství nad nacismem dohodnou i na tom, kdo z nich vyrazí za dva týdny do Brna na Sudetoněmecký sjezd.
Schůzka však skončila tak, jak asi nečekali ani ti největší pesimisté. Nejenom, že nezodpovědný premiér po ní stále trval na tom, že do Ankary poletí on s Macinkou a Zůnou, ale navíc dorazil na Hrad s patnáctiminutovým zpožděním (viz odkaz zde). Je vůbec možné, že si to vůči někdejšímu elitnímu vojákovi (Petr Pavel jím byl ať už coby předlistopadový důstojník ČSLA v rámci Varšavské smlouvy a později dokonce jako předseda vojenského výboru NATO) dovolí někdo, kdo se v 70. letech obraně socialistické vlasti úplně vyhnul obstaráním si modré knížky? V důsledku toho Andrej Babiš možná netuší, že v armádě nějaká „akademická čtrthodinka“ opravdu neplatí.
Když navíc premiér místo zdvořilé omluvy jen laxně konstatoval, že mu to „nějak nevyšlo“, a navíc si dovolil veřejně prohlásit, že prezident není jeho nadřízený, nebylo divu, že to od všech slušných opozičních politiků tvrdě schytal. Například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel mluvil v souvislosti s Babišovým chováním o „špinavém signálu z dob StB“. Nezbývá proto, než doufat, že se k premiérovu spratkovství rázně postaví i pan prezident a podá na něj co nejdříve kompetenční žalobu nejenom kvůli summitu NATO, ale i kvůli jeho pozdnímu příchodu na Pražský hrad.
Josef Nožička
