Ne úplně státnický, ale moudrý projev
V médiích se dnes rozebírá projev prezidenta republiky Petra Pavla, přednesený včera večer ve Vladislavském sále Pražského hradu při příležitosti státního svátku. Prezidentův projev je vesměs hodnocen velmi kladně, někteří ho dokonce přirovnávají k památnému projevu Václava Havla, přednesenému před 29 lety v pražském Rudolfinu. I zde na blozích jsem narazil například na článek kolegy blogera Tomáše Vodvářky s názvem Státnický projev.
Včerejší slavnostní předávání státních vyznamenání jsem v televizi nesledoval (byl jsem v tu doba zrovna na cestě z hokeje z Brna, kam mě vzali kamarádi - letití fanoušci brněnské Komety, abych se prý jakožto dlouholetý fanoušek Zlína podíval na pořádný hokej). Dnes jsem si nicméně projev prezidenta Pavla přečetl na internetu a kdybych ho měl stručně zhodnotit, tak bych asi napsal, že s řadou prezidentových slov lze souhlasit, byť například jeho apel na to, že musíme být připraveni na možné nebezpečí války a jistá (byť adresně nevyřčená) kritika současné vlády kvůli přílišnému zadlužování země, se v jeho projevech opakuje prakticky pravidelně.
Na internetu jsem si nicméně dnes přečetl i projev jiného významného českého politika. Jde o politika, kterého jsem v době, kdy byl premiérem nebo ministrem financí, moc rád neměl. Nicméně jeho prezidentské období v letech 2003-2013 jsem již hodnotil mnohem kladněji, byť bylo škoda, že si ho na závěr trochu pokazil rozsáhlou a v řadě případů kontroverzní amnestií. Včera tento bývalý prezident a premiér přednesl při příležitosti státního svátku projev před pražským Obecním domem (viz odkaz zde).
Ne, že bych souhlasil úplně se vším, co bývalý prezident a premiér řekl, ale v tom dle mého názoru hlavním, tedy že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, a dokonce se tohle slovo stalo takřka opovrhovaným, souhlasím bezezbytku. Z předneseného projevu si proto dovolím ocitovat pasáž, která tento problém s poukazem na jinou historickou událost popisuje velmi výstižně:
„Ti z nás, kteří nepřehlížejí zkušenost z historie, přirovnávají dnešek k roku 1914, kdy – zdánlivě náhodnou či okrajovou událostí kdesi na Balkáně – vypukla první světová válka. Z literatury dobře známe idylickou, možnost skutečné války netušící atmosféru tehdejší doby (Stefan Zweig, bratři Mannové, Remarque, Brecht, Romain Rolland a další), z fotografií známe optimistické tváře vojáků rukujících na frontu s iluzí, že se za několik týdnů vrátí domů. Zdálo se, že jde jen o neškodné hry generálních štábů a politiků. Světovou katastrofu téměř nikdo neočekával.“
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