Navštíví Donald Trump olympijské hokejové finále?

Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě.

Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě. Ne, že by šlo u nejmocnějšího muže planety o nějakou životně důležitou věc, ale předchozí zprávy o tom, jak se v dějišti her vůči němu vymezují někteří američtí sportovci, ho lehce znepokojovaly (viz odkaz zde).

Ihned po zdvořilostním pozdravu se proto nechal od ministra zahraničí informovat o tom, jak se věci v Miláně či Cortině vlastně mají.
Rubio: „Pane prezidente, olympiáda probíhá k naší plné spokojenosti. Počet medailí na kontě americké výpravy každý den narůstá, převážná většina diváků nejvíc fandí nám a to údajné bučení na pana vicepremiéra při zahajovacím ceremoniálu bylo zcela marginální záležitostí.“
Trump: „To jsem samozřejmě rád. A co ten lyžař – lůzr, který si dovolil říct, že na olympiádě nereprezentuje naši zemi?“
Vance: „Donalde, buď naprosto v klidu. Pár lůzrů se najde všude, a to bučení na mě bylo dílem pár jedinců, zřejmě podplacených Dánskem. Však se jim naši hokejisté za tu jejich neochotu podstoupit nám Grónsko pomstili a přesvědčivě je porazili. A zatímco Dánové už vypadli, naši borci mají našlápnuto do finále.“

Tato slova Donalda Trumpa uspokojila a navíc při zmínce o finále ihned viditelně ožil.
Trump: „To rád slyším, na to finále bych rád zavítal. Je to už jisté?“
Rubio: „Na takových 99 % je. Pravda, je potřeba ještě v semifinále vyřadit Slovensko.“
Trump: „Slovensko? To je ta východoevropská země, kde je ministrem pro sport můj dobrý známý Mr. Turek?“
Rubio: „Ne, ten žije v jiné zemi kousek vedle a je myslím ministrem něčeho jiného. Každopádně Slovensko je velmi sympatická země, o čemž jsem se nedávno přesvědčil při mé osobní návštěvě.“
Trump: „Také si myslím, že Robert Fico je rozumný politik a Slovensko nebude chtít riskovat další navýšení cel z naší strany. A finále nás pak čeká proti komu?“
Rubio: „S největší pravděpodobností proti Kanadě. I když těm namyšleným javorovým listům dali Češi ve čtvrtfinále pořádně zabrat!“
Trump: „Tak teď už jsem rozhodnut téměř na 100 procent! Kanaďany je třeba co nejvíc ponížit, aby jejich občané pochopili, že dobrovolné připojení jejich země k USA je pro ně tou nejrozumnější věcí. Zařiďte mi na víkend letadlo do Milána!“

P. S. Tak jsem si trochu zafantazíroval, návštěva Donalda Trumpa na hokejovém finále by byla samozřejmě zajímavá. Nicméně v semifinálovém zápase proti USA budu fandit slovenským hokejistům, kteří zatím na olympiádě předvádějí velmi sympatické výkony.

Autor: Josef Nožička | čtvrtek 19.2.2026 10:40

Vyloučení ukrajinského sportovce: má pravdu Petr Pavel, nebo Martin Doktor?

Případ vyloučeného ukrajinského skeletonisty včera zastínil na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině veškerá sportovní dění.

13.2.2026 v 8:10 | Karma: 41,11 | Přečteno: 2650x | Diskuse | Sport

Josef Nožička

Sport je krásný (a krutý zároveň)

Na rozdíl od toho, když jdete do divadla na Shakespeara, ve sportu nikdy nevíte, jak to dopadne, a ani sebevětší favorit nikdy nemá dopředu nic jistého.

9.2.2026 v 8:02 | Karma: 22,38 | Přečteno: 403x | Diskuse | Sport

Josef Nožička

Vláda chystá audit výdajů na obranu a opozice je z toho nervózní

Zatímco předchozí vláda premiéra Fialy plánovala pro letošní rok výdaje na obranu ve výši 2,35 % HDP, nový vládní kabinet takto „hujerský“ vůči NATO být neplánuje.

8.2.2026 v 8:10 | Karma: 42,59 | Přečteno: 3504x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Jak Trčálek, Herda a Jurčák koštovali burčák

Smyšlený příběh, který se odehrává v období burčáku v jedné vesnici na Valašsku a vystupují v něm tři zdejší známé osoby.

4.2.2026 v 20:08 | Karma: 30,48 | Přečteno: 718x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Čeští olympionici se bohužel musí bez portrétu prezidenta Pavla obejít

Byť sportovci své odvážné občanské postoje veřejně nevyjadřují tak často jako mnozí čeští umělci, i mezi nimi by se jistě našla řada těch, kteří by chtěli dát najevo svou podporu našeho ukázkově demokratického pana prezidenta.

3.2.2026 v 10:40 | Karma: 33,51 | Přečteno: 958x | Diskuse | Politika
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

17. února 2026  16:01

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

19. února 2026  7:19

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
19. února 2026  7:19

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

17. února 2026  10:13

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

19. února 2026  7:09

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
19. února 2026  7:09

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Čím menší velikost, tím větší problém. Ten přichází při recyklaci telefonů, a to váží jen 200 gramů

19. února 2026  11:54

Co je s tříděnou elektronikou?
19. února 2026  11:54

Bezdrátové mikrofony, drobné kamery nebo třeba chytré prsteny. Trendem poslední doby je neustále se...

Případ rozřezaného bezdomovce v Plzni. Došetření nebude, rozhodl vrchní soud

19. února 2026  11:52

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela...
19. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Za bezdůvodný označil Vrchní soud v Praze postup plzeňského krajského soudu v případě rozřezaného...

Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty

19. února 2026  11:52

Na Sněžce je ve všední den jen pár lidí. (9. února 2026)
19. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obdržela dopis od svého zřizovatele, ministerstva...

Mělník dá zpracovat projekty na obnovu několika ulic, přibudou parkovací místa

19. února 2026  10:11

ilustrační snímek
19. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

Mělník nechá letos zpracovat projekty na obnovu ulic 17. listopadu, Dobrovského a lokality Fialka....

  Počet článků 1773
  Celková karma 33,71
  Průměrná čtenost 3138x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

