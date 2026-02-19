Navštíví Donald Trump olympijské hokejové finále?
Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě. Ne, že by šlo u nejmocnějšího muže planety o nějakou životně důležitou věc, ale předchozí zprávy o tom, jak se v dějišti her vůči němu vymezují někteří američtí sportovci, ho lehce znepokojovaly (viz odkaz zde).
Ihned po zdvořilostním pozdravu se proto nechal od ministra zahraničí informovat o tom, jak se věci v Miláně či Cortině vlastně mají.
Rubio: „Pane prezidente, olympiáda probíhá k naší plné spokojenosti. Počet medailí na kontě americké výpravy každý den narůstá, převážná většina diváků nejvíc fandí nám a to údajné bučení na pana vicepremiéra při zahajovacím ceremoniálu bylo zcela marginální záležitostí.“
Trump: „To jsem samozřejmě rád. A co ten lyžař – lůzr, který si dovolil říct, že na olympiádě nereprezentuje naši zemi?“
Vance: „Donalde, buď naprosto v klidu. Pár lůzrů se najde všude, a to bučení na mě bylo dílem pár jedinců, zřejmě podplacených Dánskem. Však se jim naši hokejisté za tu jejich neochotu podstoupit nám Grónsko pomstili a přesvědčivě je porazili. A zatímco Dánové už vypadli, naši borci mají našlápnuto do finále.“
Tato slova Donalda Trumpa uspokojila a navíc při zmínce o finále ihned viditelně ožil.
Trump: „To rád slyším, na to finále bych rád zavítal. Je to už jisté?“
Rubio: „Na takových 99 % je. Pravda, je potřeba ještě v semifinále vyřadit Slovensko.“
Trump: „Slovensko? To je ta východoevropská země, kde je ministrem pro sport můj dobrý známý Mr. Turek?“
Rubio: „Ne, ten žije v jiné zemi kousek vedle a je myslím ministrem něčeho jiného. Každopádně Slovensko je velmi sympatická země, o čemž jsem se nedávno přesvědčil při mé osobní návštěvě.“
Trump: „Také si myslím, že Robert Fico je rozumný politik a Slovensko nebude chtít riskovat další navýšení cel z naší strany. A finále nás pak čeká proti komu?“
Rubio: „S největší pravděpodobností proti Kanadě. I když těm namyšleným javorovým listům dali Češi ve čtvrtfinále pořádně zabrat!“
Trump: „Tak teď už jsem rozhodnut téměř na 100 procent! Kanaďany je třeba co nejvíc ponížit, aby jejich občané pochopili, že dobrovolné připojení jejich země k USA je pro ně tou nejrozumnější věcí. Zařiďte mi na víkend letadlo do Milána!“
P. S. Tak jsem si trochu zafantazíroval, návštěva Donalda Trumpa na hokejovém finále by byla samozřejmě zajímavá. Nicméně v semifinálovém zápase proti USA budu fandit slovenským hokejistům, kteří zatím na olympiádě předvádějí velmi sympatické výkony.
Josef Nožička
Vyloučení ukrajinského sportovce: má pravdu Petr Pavel, nebo Martin Doktor?
Případ vyloučeného ukrajinského skeletonisty včera zastínil na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině veškerá sportovní dění.
Josef Nožička
Sport je krásný (a krutý zároveň)
Na rozdíl od toho, když jdete do divadla na Shakespeara, ve sportu nikdy nevíte, jak to dopadne, a ani sebevětší favorit nikdy nemá dopředu nic jistého.
Josef Nožička
Vláda chystá audit výdajů na obranu a opozice je z toho nervózní
Zatímco předchozí vláda premiéra Fialy plánovala pro letošní rok výdaje na obranu ve výši 2,35 % HDP, nový vládní kabinet takto „hujerský“ vůči NATO být neplánuje.
Josef Nožička
Jak Trčálek, Herda a Jurčák koštovali burčák
Smyšlený příběh, který se odehrává v období burčáku v jedné vesnici na Valašsku a vystupují v něm tři zdejší známé osoby.
Josef Nožička
Čeští olympionici se bohužel musí bez portrétu prezidenta Pavla obejít
Byť sportovci své odvážné občanské postoje veřejně nevyjadřují tak často jako mnozí čeští umělci, i mezi nimi by se jistě našla řada těch, kteří by chtěli dát najevo svou podporu našeho ukázkově demokratického pana prezidenta.
