Na podporu veřejnoprávních médií se lidem běžet příliš nechtělo
Na podporu veřejnoprávních médií se už nejenom demonstruje, stávkuje, jedná v Evropské komisi, ale také běhá. Jak je psáno například na stránkách Českého rozhlasu zde, agentura Post Bellum uspořádala včera v Praze běh z Letenské pláně k budově Českého rozhlasu jakožto projev nesouhlasu s tím, že by mohla být veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu. Jak je v článku uvedeno, akce se aktivně zúčastnilo 907 registrovaných běžců.
Je necelá tisícovka běžců vysoké či nízké číslo? Názory na to budou jistě různé, já bych se nicméně s ohledem na to, jak vysoké počty lidí dorazily dle zpráv médií například 25. října na demonstraci na Staroměstském náměstí nebo na demonstrace, konané v několika českých městech tento týden v úterý, spíše přikláněl k druhé variantě. Nijak velký počet účastníků nicméně neměla ani akce na podporu zrušení veřejnoprávních poplatků, kterou včera zorganizoval v Praze spolek Svatopluk. Jednalo se o pochod od Kongresového centra k budově České televize na Kavčích horách a dle odhadu zpravodaje ČTK se jí zúčasnilo několik stovek lidí, organizátoři akce uvádějí číslo dva tisíce (viz odkaz zde).
Uběhnout 4 kilometry a 360 metrů (tuhle délku zvolili organizátoři běhu záměrně jakožto symbol toho, že příslušný zákon byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení odhlasován ve 4:36 ráno) holt už není tak pohodlné jako přijít demonstrovat na náměstí. Samozřejmě, že u lidí staršího věku nebo lidí se zdravotními problémy je pochopitelné, když zvolí první formu protestu. Ale například aktivista Mikuláš Minář, youtuber Kovy nebo někteří mladí poslanci a poslankyně z Pirátské strany či STAN si na podporu veřejnoprávních médií přijít zaběhat mohli...
Na závěr dnešního blogu bych chtěl dodat, že s placením koncesionářských poplatků ve výši něco málo přes 200 Kč problém nemám a dle mého názoru jsou mnohem důležitější věci, kterými by se měla Poslanecká sněmovna prioritně zabývat. Jsem však překvapen, kolik hysterie a nevraživých komentářů záměr vládní koalice prosadit jejich zrušení v české společnosti vyvolal.
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