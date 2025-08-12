Možná to Jan Hrušínský skutečně dělá z přesvědčení...
Při včerejším brouzdání internetem mě zaujal článek na iDNES, pojednávající o sporu mezi hercem a divadelním ředitelem Janem Hrušínským a politickou stranou Motoristé sobě. O co v tomhle sporu, který rezonoval na sociální síti Facebook, jde?
Lídryně strany Motoristé v Olomouckém kraji Gabriela Sedláčková nejprve zveřejnila na Facebooku příspěvek s titulkem „Dotace jen pro kulturu, ne politické šaškování“, ve kterém uvedla, že umělecké dotace dnes dostává ten, kdo politicky stojí na správné straně. Jako příklad uvedla jak Bolka Polívku, jehož divadlo nedávno dostalo od města Brna dotaci na čtyři roky v celkové výši 24 milionů korun, tak i výše zmíněného Jana Hrušínského, kterého v příspěvku označila za „vládního roztleskávače“.
Ředitele Divadla na Jezerce příspěvek naštval natolik, že straně Motoristé poslal několikastránkovou předžalobní výzvu, jejíž text zveřejnil na svém facebookovém profilu. V doprovodném textu následně uvedl, že po jejím doručení „Klausovi soudruzi“ kvůli strachu z komplikací svou lež stáhli a příslušný příspěvek ze sítí Facebook i Instagram smazali. Příspěvek se nicméně na facebookovém profilu Motoristů během včerejšího odpoledne objevil znovu a předseda strany Petr Macinka navíc pro iDNES.cz uvedl, že podle serveru Hlídač státu bylo divadlo pana Hrušínského v uplynulých letech významným příjemcem dotací z veřejných rozpočtů.
Nelenil jsem a zmíněnou informaci jsem si na serveru Hlídač státu (což je nevládní nezisková organizace, zaměřující se na kontrolu veřejných financí) dohledal. Z odkazu zde vyplývá, že Divadlo na Jezerce, které Jan Hrušínský založil v roce 2004, dostalo v období 2004-2021 od státu celkem 35 dotací v celkové výši zhruba 23,5 milionu korun. Paradoxní však je, že více než polovinu této částky inkasovalo v období 2018-2021 (nejvíc, téměř 7 milionů, v covidovém roce 2021), tedy v období vlády Andreje Babiše. Jelikož Jan Hrušínský patřil již v té době k ostrým Babišovým kritikům, a například zavření všech českých divadel po vypuknutí pandemie v březnu 2020 označil za „likvidaci nepohodlných“ (viz odkaz zde), tak lze asi těžko v této souvislosti mluvit o tom, že Hrušínského divadlo dostalo dotace za příkladný politický postoj svého ředitele a vlastníka. Věcí jinou ovšem je, že mnozí z těch, co dnes předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra kritizují za to, že naši zemi v covidových letech rekordně zadlužil, už často zapomněli, jak tehdy mimo jiné volali po co největších kompenzacích všem, kterým pandemie znemožnila či ztížila jejich byznys.
Když si navíc člověk proletí facebookový profil Jana Hrušínského, tak zjistí, že tento umělec ze slavné herecké rodiny se k politice vyjadřuje velmi často, přičemž obvykle nešetří ostrými slovy na adresu téměř všech opozičních subjektů. Na adresu Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka například nedávno napsal, že jsou směšní a opovrženíhodní skoro jako Zeman s Klausem, všechny české europoslance, kteří nedávno hlasovali pro vyslovení nedůvěry Ursuly von der Leyenové, obvinil, že pracující ve prospěch teroristického Ruska. A jako třešničku na dortu bych pak uvedl, že zhruba před rokem Jan Hrušínský současné vládní koalici na Facebooku vzkazoval, že by potřebovala více Otakarů Foltýnů.
Možná, že někdejší signatář Anticharty skutečně prozřel až později a svá dnešní ostrá prohlášení na adresu opozice píše čistě ze svého přesvědčení, a není při nich nijak motivován snahou získat vyšší dotace pro své divadlo. Ale asi se nelze divit tomu, když v jeho případě budou případné přidělené dotace zkoumány bedlivěji než u těch umělců, kteří se k politice aktivně nevyjadřují.
Josef Nožička
A není to trochu málo, pane Rakušane?
Hnutí STAN dělá od začátku bitcoinové kauzy na svého koaličního partnera „bububu“, ale jen tak trochu...
Josef Nožička
Být bitcoinovým koordinátorem není v Česku vůbec jednoduché
Po dlouhém rozmýšlení jsem se přece jen rozhodl ještě jednou se k bitcoinové kauze vrátit, neboť chci v souvislosti s ní vyslovit uznání jedné osobě.
Josef Nožička
Hrozí letos naší zemi ovlivnění či zmanipulování voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše domácí politická reprezentace než cizí mocnost.
Josef Nožička
Kdo by to v roce 2015 řekl...
Nejenom mnozí němečtí političtí představitelé v otázce migrační politiky po 10 letech poněkud procitli.
Josef Nožička
Když někoho antikomunisticky setře „známý herec“ nebo „známý sportovec“
Za slovník některých známých osobností ze světa kultury či sportu, vyjadřujících se k politice, by se občas museli stydět i ti pověstní dlaždiči a dřevorubci.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech
Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého...
KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder
Premium Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České...
Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky
V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba...
Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou
Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku....
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1716
- Celková karma 34,22
- Průměrná čtenost 3177x