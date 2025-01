Možná je v tom ten Foltýn trochu nevinně...

Dnešní blog je určitou polemikou s blogem novináře Robina Krutila s názvem „Posedlost Foltýnem. Co jsou jeho někdejší svině zač?“.

Asi nejenom mne zaujal včerejší blog Robina Krutila s názvem „Posedlost Foltýnem. Co jsou jeho někdejší svině zač?“. Dlouholetý novinář MF DNES a IDNES.CZ (jak je uvedeno v profilu blogu pana Krutila) v něm rozebírá „památný“ výrok vládního zmocněnce pro stragickou komunikaci Otakara Foltýna, který pronesl vloni v létě na debatě v rámci filmového festivalu v jihočeských Slavonicích.

Stejně jako pan Krutil, i já zde pro připomenutí výrok plukovníka Foltýna doslovně ocituji: „Ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině“.

Robin Krutil se ve svém včerejším blogu podivuje nad tím, kolika lidem leží tento Foltýnův výrok stále v žaludku, a navíc kritizuje některé politiky (konkrétně bývalého prezidenta Miloše Zemana či bývalého premiéra a současného předsedu nejsilnější opoziční strany Andreje Babiše) z toho, že jeho slova nesprávně pochopili či úmyslně zkreslovali. V případě Andreje Babiše konkrétně cituje větu z jeho komentáře, otištěného nedávno v MF DNES: „K tomu si na Úřad vlády dosadil osobu, která vulgárně uráží všechny, kdo s politikou vlády nesouhlasí...“

Když se vrátíme k výroku pana Foltýna, tak dle jeho logiky je „sviní“ pouze ten, kdo obdivuje Putina, a nikoliv každý, kdo kritizuje Fialovu vládu. Takže pokud Andrej Babiš nemá náhodou na mysli nějaký jiný, dosud neznámý výrok vládního zmocněnce Foltýna, tak jsou tahle Babišova slova skutečně nepravdivá. Problém je však v tom, že někteří lidé mají skutečně ve zvyku označovat jakožto obdivovatele či příznivce Putina takřka každého, kdo se vyjadřuje kriticky k Fialově vládě nebo například k politice Evropské unie. Že se tak děje na internetových diskusích (občas i mně), nad tím se většinou člověk povznese a mávne rukou, případně i zasměje. Mnohem horší však je, když jako Putinovy příznivce či proruské kolaboranty označují své kritiky i někteří politici ze současné vládní koalice. Uvedu konkrétní příklady.

Když vloni v únoru zorganizovali protivládní demonstraci zemědělci, kteří tehdy přijeli na traktorech do Prahy před Úřad vlády, tak přední politik ODS Alexandr Vondra, který byl v loňských eurovolbách lídrem kandidátky SPOLU, obvinil v televizní debatě hlavního organizátora demonstrace Zdeňka Jandejska z proruské spolupráce či kolaborace (viz odkaz zde). Do studia tehdy přinesl dopis, ve kterém Jandejsek údajně nabízel Rusům spolupráci po začátku jejich agrese na Ukrajině. Pan Jandejsek se nicméně proti tomu ostře ohradil a europoslanec Vondra následně přiznal, že si pravostí dopisu jist není a nemůže vyloučit, že se jedná o „fake“...

Před loňskými červnovými volbami do Evropského parlamentu pak nechala koalice SPOLU, jejíž součástí jsou tři současné vládní strany, šířit na sociálních sítích koláž, kde měli předseda hnutí ANO Andrej Babiš a volební lídryně evropské kandidátky ANO Klára Dostálová na tvářích přimalovanou ruskou trikolóru a nad nimi pak byl volební slogan tohoto hnutí „Česko, pro tebe všecko“ upraven na „Rusko, pro tebe všecko“ (viz odkaz zde).

Jak už jsem zmínil shodou okolností v mém minulém blogu, i když k Andreji Babišovi lze mít spoustu výhrad, označovat ho za proruského politika či dokonce skrytého Putinova kamaráda považuji za zcela nesmyslné. Přesto tak někteří vládní politici poměrně často činí a ministr zahraničí Jan Lipavský ho vloni v březnu v jedné televizní debatě dokonce označil za bezpečnostní ohrožení České republiky (viz odkaz zde).

Já osobně ve svém okolí žádného člověka, který by byl obdivovatelem ruského agresora Putina, neznám. Nevylučují tím samozřejmě, že určité malé procento takových osob v naší zemi být může. To však neoprávňuje nikoho, obzvlášť pak politiky z jakékoliv strany, k tomu, aby takto účelově označovali své politické konkurenty, a tím se záměrně snažili pošpinit jejich obraz v očích veřejnosti. Je tedy otázkou, zda by pan Foltýn, coby vládní zmocněnec, zodpovědný za strategickou komunikaci a boj proti šíření dezinformací, neměl mimo jiné i na některé členy vládního kabinetu zapůsobit také v tomto směru...