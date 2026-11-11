Milion chvilek se nemá proč omlouvat, 1190 Kč za svobodu médiím je zcela symbolická cena
Tak jsme se opět projevili jako národ závistivců. Přitom to ještě do včerejška vypadalo, že se český národ konečně probral a zprávy o tom, jak bude Letenská pláň již tuto neděli praskat ve švech a jak téměř všechny vlaky do Prahy jsou na tento den již beznadějně vyprodané, musely potěšit každého, kdo si přeje zachování svobodných veřejnoprávních médií v naší zemi.
Spolek Milion chvilek pro demokracii, který nedělní celonárodní protest pořádá, se však u některých zpátečnických občanů místo projevů vděku dočkal kritiky. Některým závistivcům se totiž zdála příliš vysoká cena speciální večerníčkovské čepice, kterou spolek nabízel zájemcům na internetovém e-shopu. Představitelé Milionu chvilek v reakci na tyto kritické hlasy včera čepice stáhli z prodeje a směrem k veřejnosti omluvně dodali: „Podcenili jsme, jak může působit, když se symbol společného občanského úsilí objeví na poměrně drahých výrobcích.“
Je samozřejmě třeba ocenit, že se Mikuláš Minář a spol. postavili k malicherné kritice čelem. Na rozdíl například od ministra Macinky, který se za skandální výrok o feministkách a ruských mužatkách omluvil až poté, co ho seřvala doma manželka (a dost možná i někteří představitelé proruského Institutu Václava Klause). Omluva od Mikuláše Mináře za cenu 1190 Kč však dle mého názoru na místě není. Jak je zmíněno například v článku na iDnes, čepice byly vyrobeny z vysoce kvalitního látkového materiálu a spolek Milion chvilek pro demokracii by z jejich prodeje neměl žádný zisk. Čemuž není sebemenší důvod nevěřit.
Ostatně, jaký je problém pro toho, komu jde o zachování demokracie v naší zemi (jenž by byla výrazně ohrožena, pokud by financování České televize i Českého rozhlasu bylo závislé na Babišově vládě, které jde jen o co největší zisky Agrofertu), zaplatit něco málo přes 1000 Kč? Prostě ti méně vydělávající dnes nepůjdou na večeři do restaurace na svatomartinskou husu a demonstrující studenti vysokých škol si takovou částku snadno vydělají na brigádě. Večerníčkovská čepice pak všem zůstane jako cenný suvenýr a vzpomínka na to, jak skvěle zorganizovaná demonstrace na Letné odstartovala pád nejhorší a nejostudnější vlády v dějinách České republiky. Ostatně, není jistě náhoda, že se Babiš s Macinkou chystají den po demonstraci zbaběle odletět do Izraele!
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