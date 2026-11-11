Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Milion chvilek se nemá proč omlouvat, 1190 Kč za svobodu médiím je zcela symbolická cena

Josef Nožička
Spolek Milion chvilek pro demokracii, který v neděli pořádá na Letné protest na podporu veřejnoprávních médií, se u některých zpátečnických občanů místo projevů vděku dočkal kritiky.

Tak jsme se opět projevili jako národ závistivců. Přitom to ještě do včerejška vypadalo, že se český národ konečně probral a zprávy o tom, jak bude Letenská pláň již tuto neděli praskat ve švech a jak téměř všechny vlaky do Prahy jsou na tento den již beznadějně vyprodané, musely potěšit každého, kdo si přeje zachování svobodných veřejnoprávních médií v naší zemi.

Spolek Milion chvilek pro demokracii, který nedělní celonárodní protest pořádá, se však u některých zpátečnických občanů místo projevů vděku dočkal kritiky. Některým závistivcům se totiž zdála příliš vysoká cena speciální večerníčkovské čepice, kterou spolek nabízel zájemcům na internetovém e-shopu. Představitelé Milionu chvilek v reakci na tyto kritické hlasy včera čepice stáhli z prodeje a směrem k veřejnosti omluvně dodali: „Podcenili jsme, jak může působit, když se symbol společného občanského úsilí objeví na poměrně drahých výrobcích.“

Je samozřejmě třeba ocenit, že se Mikuláš Minář a spol. postavili k malicherné kritice čelem. Na rozdíl například od ministra Macinky, který se za skandální výrok o feministkách a ruských mužatkách omluvil až poté, co ho seřvala doma manželka (a dost možná i někteří představitelé proruského Institutu Václava Klause). Omluva od Mikuláše Mináře za cenu 1190 Kč však dle mého názoru na místě není. Jak je zmíněno například v článku na iDnes, čepice byly vyrobeny z vysoce kvalitního látkového materiálu a spolek Milion chvilek pro demokracii by z jejich prodeje neměl žádný zisk. Čemuž není sebemenší důvod nevěřit.

Ostatně, jaký je problém pro toho, komu jde o zachování demokracie v naší zemi (jenž by byla výrazně ohrožena, pokud by financování České televize i Českého rozhlasu bylo závislé na Babišově vládě, které jde jen o co největší zisky Agrofertu), zaplatit něco málo přes 1000 Kč? Prostě ti méně vydělávající dnes nepůjdou na večeři do restaurace na svatomartinskou husu a demonstrující studenti vysokých škol si takovou částku snadno vydělají na brigádě. Večerníčkovská čepice pak všem zůstane jako cenný suvenýr a vzpomínka na to, jak skvěle zorganizovaná demonstrace na Letné odstartovala pád nejhorší a nejostudnější vlády v dějinách České republiky. Ostatně, není jistě náhoda, že se Babiš s Macinkou chystají den po demonstraci zbaběle odletět do Izraele!

Autor: Josef Nožička | středa 11.11.2026 8:10 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Josef Nožička

Na podporu veřejnoprávních médií se lidem běžet příliš nechtělo

Na podporu veřejnoprávních médií se už nejenom demonstruje, stávkuje, jedná v Evropské komisi, ale také běhá.

8.11.2026 v 12:30 | Karma: 28,74 | Přečteno: 603x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

O hrozivém snu spisovatele Karla

Smyšlený příběh o tom, co by také mohlo v příštím roce způsobit mistrovství světa v hokeji za účasti Ruska...

5.11.2026 v 21:20 | Karma: 26,00 | Přečteno: 627x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Jak přežít den bez plnohodnotného vysílání České televize?

Jak jistě zaregistrovali všichni lidé nejenom u nás, ale i v celém demokratickém světě, pracovníci České televize i Českého rozhlasu dnes vyhlásili prostřednictvím iniciativy Veřejnoprávně celodenní stávku.

3.11.2026 v 8:10 | Karma: 35,26 | Přečteno: 818x | Diskuse | Média

Josef Nožička

Šok z návratu ruských hokejistů

Byť k návratu ruských sportovců na různé světové a evropské šampionáty již začalo postupně docházet během letošního roku, přece jen asi málokdo čekal, že k něčemu takovému dojde i v případě hokeje jakožto kolektivního sportu.

31.10.2026 v 8:32 | Karma: 26,94 | Přečteno: 648x | Diskuse | Sport

Josef Nožička

Ne úplně státnický, ale moudrý projev

S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, a dokonce se tohle slovo stalo takřka opovrhovaným, souhlasím bezezbytku.

29.10.2026 v 14:04 | Karma: 29,60 | Přečteno: 932x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
7. listopadu 2026  6:30

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.
9. listopadu 2026  15:04

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...
9. listopadu 2026  11:20

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...

Básně místo zlata. Angličanka v Praze Rudolfa II. rozehrála vysokou hru

Ambit ukrývá hrob Westonie - na fotce je vpravo dole.
11. listopadu 2026

V klášterní chodbě na Malé Straně odpočívá žena, jejíž život by vydal na román. Byla nevlastní...

Bývalá pekárna v Jihlavě se mění na hotel s wellness a autosalonem

Pekárna v Jihlavě byla uvedena do provozu v listopadu 1975. V prosinci 2024 se...
11. listopadu 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Do prosince 2024 tam pekli chleby, rohlíky a sladké pečivo. V polovině příštího roku už by na...

Vražda taxikářky a pokus o zabití dvojice v autě u soudu. Obžaloba chce výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....
11. listopadu 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Jednoho člověka podle obžaloby zavraždil a u dalších dvou se mu to nepovedlo jen díky shodě...

Stovky solárů nad stovkami bytů. Na panelácích v Ústí je největší elektrárna

Na střechy tří panelových domů s 365 byty v Brandtově ulici v Ústí nad Labem...
11. listopadu 2026  7:02

Na střechy tří panelových domů s 365 byty v Brandtově ulici v Ústí nad Labem nainstalovali celkem...

Josef Nožička

  • Počet článků 1850
  • Celková karma 31,05
  • Průměrná čtenost 3060x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.