Milion chvilek napsal premiérovi otevřený dopis. A není to trochu málo?

Kauza miliardového daru od odsouzeného obchodníka s drogami, která znamenala konec ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve Fialově vládě, přece jen přinesla i jednu pozitivní věc. Díky ní jsem se totiž dozvěděl, že spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož účelem je podpora demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuze v České republice, stále existuje.

Proč jsem měl pochybnosti o tom, že činnost spolku, jehož kampaň byla spuštěna v roce 2018 při příležitosti 70. výročí komunistického puče, ochabla či dokonce úplně ustala? Jistě si mnozí z nás vzpomínají, kolik v období 2018-2021 tento spolek, tehdy vedený Mikulášem Minářem a Benjaminem Rollem, zorganizoval masových demonstrací, namířených nejčastěji proti tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti v jeho vládě Marii Benešové. Přičemž například demonstrace na Letenské pláni v červnu 2019 se zúčastnilo kolem 250 tisíc protestujících.

Nicméně poté, co na podzim roku 2021 byla Babišova vláda nahrazena vládou Petra Fialy, aktivity Milionu chvilek výrazně ustaly (s výjimkou několika akcí na podporu Ukrajiny a protestu proti dnes už bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi poté, co v roce 2023 poněkud komicky vysvětloval několikahodinovou schůzku s někdejším poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým v jedné pražské restauraci). Ani například aféra Dozimetr, večírek ministra Jurečky do pozdních nočních hodin v den tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo přijetí problematického paragrafu o „neoprávněné činnosti pro cizí mocnost“ nepřiměly „chvilkaře“ svolat jakoukoliv protestní akci.

Až nynější bitcoinová kauza zřejmě probudila nové vedení Milionu chvilek pro demokracii (v jeho čele nyní stojí Lukáš Hilpert) z poklidného spánku. Jak jsem si totiž přečetl v článku zde na iDNES, „chvilkaři“ napsali před třemi dny otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi, v jehož úvodu je doslovně napsáno: „Kauza bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka je bezprecedentním selháním důvěry veřejnosti v samotné základy právního státu. Není to jen osobní pád jednoho muže, ale hluboký otřes ve vnímání politické odpovědnosti a důvěryhodnosti celé Vaší vlády, za kterou nesete odpovědnost jako její předseda.“

V dopise (celé jeho znění je možné nalézt zde) pak představitelé Milionu chvilek žádají premiéra o celkem pět věcí, které by měl v souvislosti s kauzou zajistit. Je nicméně jasné, že minimálně u dvou z nich požadavky „chvilkařů“ splněny nebudou. V bodě 1 se totiž požaduje, aby novým ministrem spravedlnosti byl nezávislý odborník, který by neměl být členem ODS (jak však všichni, kdo politiku sledují, vědí, nástupkyní Pavla Blažka bude místopředsedkyně ODS Eva Decroix). V bodě 3 je pak požadováno vyvození odpovědnosti ministra financí Zbyňka Stanjury kvůli prohlížení a tolerování Blažkových kroků - zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se Stanjurova židle ve vládě či ve vedení ODS otřásala.

Je tudíž otázkou, zda pouhé napsání otevřeného dopisu není za dané situace od někdejších bedlivých strážců demokratického a právního státu trochu málo. Když to člověk srovná třeba s tím, že proti Marii Benešové pořádal před šesti lety Milion chvilek masové demonstrace (viz odkaz zde) ještě předtím, než do čela resortu spravedlnosti nastoupila...