Marian Jurečka - superman české politiky

Jurečka zaslouží mimořádnou pozornost jak tím, kolik ministerských postů si již během své politické kariéry vyzkoušel, tak i tím, jak si své křeslo dokázal udržet i přes některé průšvihy ne zrovna malých rozměrů.

Pokud se na internetových diskusích debatuje vážně i nevážně o tom, kdo je největším „supermanem“ na české politické scéně, nejčastěji padají jména premiéra Petra Fialy a expremiéra Andreje Babiše (v minulosti pak byli v této souvislosti zmiňováni i Miloš Zeman, Václav Klaus či Miroslav Kalousek). Dle mého názoru je však jako kandidát na tuto pozici poněkud neprávem opomíjen stávající místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Tento původní profesí soukromý zemědělec z Přerovska totiž zaslouží mimořádnou pozornost jak tím, kolik ministerských postů si již během své politické kariéry vyzkoušel, tak i tím, jak si ministerské křeslo i křeslo předsedy lidovců dokázal udržet i přes některé průšvihy ne zrovna malých rozměrů. Ostatně, posuďte sami...

Ve vládě premiéra Sobotky, v níž byli tehdy zastoupeni politici z ČSSD, ANO i KDU-ČSL, zastával Marian Jurečka post ministra zemědělství, což bylo s ohledem na to, že je vystudovaným zemědělským inženýrem a navíc se (jak jsem již zmínil výše) předtím živil jako soukromý zemědělec, vcelku logické. Po čtyřech letech, které KDU-ČSL strávila v opozici (a Jurečka se mezitím stal jejím předsedou), se stal členem vládního týmu znovu. K překvapení většiny veřejnosti však tentokrát nestanul v čele resortu zemědělství, ale ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě toho dostal ve vládě i post vicepremiéra.

Několik měsíců navíc vedl i resort životního prostředí (v období listopad 2022 - březen 2023, kdy ze zdravotních důvodů rezignovala Jurečkova lidovecká kolegyně Anna Hubáčková a jejího nástupce Petra Hladíka odmítal Miloš Zeman jmenovat). Když pak nedávno dostal od premiéra Fialy vyhazov ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, nebyl dosavadním řízením tohoto resortu pověřen nikdo z hnutí STAN (což by se nabízelo s ohledem na to, že STAN v posledních sněmovních volbách kandidovalo společně s Piráty), ale právě Marian Jurečka.

Že by přitom byl šéf KDU-ČSL za své působení na svém „hlavním jobu“, tedy ministerstvu práce a sociálních věcí, často v médiích chválen, to se zrovna říci nedá. Ovšem jeho hlavním škraloupem bylo to, jak se zachoval (či spíše nezachoval) po tragické události, ke které došlo v prosinci loňského roku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Jak si nejspíš mnozí stále pamatují, v budově jeho ministerstva tehdy probíhal předvánoční večírek ještě dlouho poté, co již celá země věděla o tragických následcích střelby na fakultě. Jurečka navíc médiím lhal jak ohledně toho, kdy se zprávu o tragédii dozvěděl, tak i o tom, že on sám se už v daný večer do budovy ministerstva nevracel (viz například odkaz zde).

Přesto se premiér Fiala tehdy spokojil s tím, že se Jurečka za „nesprávné vyhodnocení situace“ dodatečně omluvil. Jurečku následně podrželo i předsednictvo KDU-ČSL a celostátní konference této křesťanské strany. On sám nicméně prohlásil, že na letošním mimořádném sjezdu již nebude kandidovat na předsedu lidovců, pokud jeho strana v průzkumech nedosáhne nad pět procent, ve volbách do europarlamentu nezíská dva očekávané mandáty a v senátních volbách pak rovněž aspoň dva mandáty.

Přestože z těchto deklarovaných podmínek byla naplněna pouze ta poslední, Jurečka před několika dny oznámil, že se o předsednický post KDU-ČSL bude ucházet znovu (viz odkaz zde). Navíc v těchto dnech vyšlo najevo, že Jurečkův resort přišel v době, kdy politici z vládní koalice často mluví o tom, že by si kvůli stále rostoucímu zadlužení naší země měli lidé utáhnou opasky, s návrhem, aby prezidentova žena dostávala od nového roku paušální náhrady na reprezentraci státu ve výši až 95 tisíc korun měsíčně (viz odkaz zde).

Jestliže se o lidoveckých politicích občas říká, že mají hroší kůži, pak o jejich současném předsedovi to platí dvojnásob...