Lídrem současné opozice je Petr, ale nikoliv Pavel!
Tomu, kdo sleduje dění na české politické scéně, nejspíš neuniklo, že prezident Petr Pavel občas bývá politiky z řad vládní koalice i některými novináři označován za lídra současné opozice. Český prezident se nicméně tomuto označení brání a například v jednom z dílů pořadu Zeptejte se prezidenta na dotaz tohoto typu odpověděl: „I když s některými kroky této vlády nemusím souhlasit, tak to neznamená, že jsem proti ní. Já jsem především pro úspěch a prosperitu této země,“ (viz odkaz zde). A jelikož i uznávaný herec Ondřej Vetchý na tohle konto prohlásil, že pan prezident není lídrem opozice, ale lídrem slušnosti v politice, tak jeho slovům není důvod nevěřit.
No jo, ale když jím tedy není Petr Pavel, tak kdo tedy, ptají se dost možná mnozí z nás, co ještě politikou nejsme úplně otráveni. Martin Kupka, který v lednu nahradil na pozici šéfa ODS Petra Fialu, dosud příliš výrazně nepůsobí, a o lídrech zbylých dvou stran pomalu se rozpadající koalice SPOLU to platí dvojnásob. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib je naopak často výrazný až příliš, ale snad na tom současná demokratická opozice není tak špatně, aby se jejím lídrem stal on. A co se týká předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který před loňskými sněmovními volbami prohlašoval, že chce být premiérem, tak ten, jak známo, čtyřikrát neuspěl při volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny.
Asi bych tedy byl ohledně výše položené otázky bezradný, kdybych zase po čase nezabrousil na stránky internetového deníku Forum 24. Tam mě upoutal komentář jeho šéfredaktorky Johany Šafrové (dříve Hovorkové) s titulkem: „Opozice hledá lídra proti Babišovi. Přitom už jednoho dávno má“. Ihned jsem odkaz na článek rozklikl, abych se jméno tohoto politika, který je hlavní nadějí pro budoucnost naší upadající země, dozvěděl.
Odpověděl jsem dostal hned v perexu, kde je zcela výstižně napsáno: „Tento lídr existuje, je to člověk, který dokáže Babiše vytočit, znervóznit a dostat do kouta. Člověk, který našel recept a jednou už hnutí ANO porazil. Jmenuje se Petr Fiala.“ Paní šéfredaktorka vzápětí dodává, že někteří čtenáři sice budou argumentovat tím, že koalice SPOLU, jejímž lídrem byl právě Petr Fiala, přece loňské volby prohrála. Následně však uvádí spoustu vesměs objektivních důvodů, proč tomu tak bylo.
A které důvody to dle paní šéfredaktorky Šafrové jsou? Jednak měla Fialova vláda smůlu, že čelila válce i ekonomické krizi, díky Motoristům navíc nepropadlo proruské opozici u voleb tolik hlasů jako minule. A také to, že někteří místopředsedové ODS svorně propadli propagandě hnutí ANO a prohlašovali do médií, že je důležité nebýt Antibabiš, ačkoliv je to v rozporu s jejich vlastními zájmy. Pokud lze Petru Fialovi něco vytknout, tak je to dle Johany Šafrové to, že jeho vládní koalice neprovedla „důslednou deagrofertizaci“. Kdyby naopak tehdejší vládní koalice „skutečně realizovala ten nejdůležitější program, což je Antibabiš, mohla vyhrát“, je přesvědčena šéfredaktorka našeho (spolu s Českou televizí) nejobjektivnějšího média.
A jak se každý, kdo si někdy v poslední době prohlédl facebookový profil Petra Fialy, mohl přesvědčit, bývalý premiér se nejspíš poučil a vzal si slova šéfredaktorky Šafrové k srdci. Namátkou uvedu texty některých jeho příspěvků z poslední doby: „Andrej Babiš pokračuje v rychlé demontáži naší zahraniční politiky.“, „Česko má výdaje na obranu hluboko pod 2 % HDP. Kvůli vládě Andreje Babiše!“ nebo „Viktor Orbán končí v čele Maďarska. Skvělá zpráva pro Evropu, špatná pro Babiše a Macinku“.
V souvislosti se zastropováním cen benzínu a nafty, se kterým Babišova vláda začala zhruba před 14 dny, pak Petr Fiala na videu z 8. 4. oznamuje: „Pamatujete si moje video z průhonické Pumpy? Tehdy tam prodávali naftu za 47,90 Kč. A nyní, po zastropování cen, za 48,90 Kč. Neříkám nic!“ (Petr Fiala tedy neříká nic ani nyní, kdy maximální cena za litr nafty je něco málo přes 41 Kč, ale zkušený politik samozřejmě nemusí komentovat úplně všechno...)
Josef Nožička
Co myslitelé z Cermatu při přijímacích zkouškách nedomysleli
Za vůbec nejdůležitější věc u přijímacích zkoušek považuji to, aby proběhly spravedlivým způsobem. Což však při současném způsobu jejich organizování zajištěno není.
Josef Nožička
Koho navrhnou opoziční strany odvolat příští týden?
Za pouhé 4 měsíce od svého nástupu již čelila Babišova vláda pokusu o vyslovení nedůvěry a takřka jako na běžícím páse někdo ze zástupců opozičních stran vyzývá premiéra, aby toho či onoho člena vlády odvolal.
Josef Nožička
Pět důvodů, proč by na summit NATO měl jet prezident Petr Pavel
Každému vzdělanému člověku se správně nastavenými hodnotami je jistě jasné, který politik by měl naši zemi na summitu v Ankaře reprezentovat.
Josef Nožička
O trochu nedomyšleném rozhodnutí ministra školství
Ministr školství Robert Plaga rozhodl 31. března o zkrácení školního roku. Kdyby se svým rozhodnutím přišel o den později, dost možná by ho řada lidí považovala za aprílový žert.
Josef Nožička
Stane se europoslanec Zdechovský novou jednotkou slušnosti?
Člověk často zírá nad tím, jaké „slušné“ komunikace jsou čeští politici (bez ohledu na stranickou příslušnost) na sociálních sítích schopni.
