Kontroverzní slavení Sabalenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDnes viděl jiný přenos
Do finále ženského turnaje WTA v australském Brisbane se probojovaly Běloruska Aryna Sabalenková a ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Zápas jsem sledoval na programu Canal+ Sport2 a rozhodně jsem nelitoval, že jsem si kvůli němu v neděli ráno přivstal. Byl totiž k vidění oboustranně hezký tenis se spoustou krásných výměn, nicméně přece jen trochu lepší byla současná světová jednička Sabalenková, která svou ukrajinskou soupeřku zdolala v poměru 6:4 6:3.
Většina zpravodajských serverů v České republice (viz například Deník.cz zde) si nicméně více než sportovní stránky všímala toho, co se dělo při skončení zápasu a při následném slavnostním ceremoniálu. Na serveru iDnes se v této souvislosti dokonce objevil článek s titulkem „Sestra spí se třemi dekami, tíží Ukrajinku. Sabalenková proti ní kontroverzně slavila“.
Když shrnu z mého pohledu to nejpodstatnější v kostce: Kosťuková po vítězném mečbolu Sabalenkové nepodala své soupeřce ruku, při ceremoniálu rovněž odmítla společné focení a při proslovu k divákům mluvila o tom, že na Ukrajině jsou aktuálně tisíce lidí bez elektřiny i teplé vody a její sestra spí kvůli obrovské zimě pod třemi přikrývkami. Naproti tomu Sabalenková se při závěrečném proslovu vyjadřovala pouze k tenisu a své soupeřce pogratulovala k úspěšnému tažení až do finále prestižního turnaje.
Kde tedy sportovní redaktor iDnes Stanislav Kučera viděl to kontroverzní slavení běloruské tenistky? V článku na tohle konto konkrétně píše: „Když totiž Sabalenková proměnila mečbol, předvedla poněkud kontroverzní oslavu. Rychle si políbila oba bicepsy, čímž mohla reagovat na kauzu ze závěru loňského roku. Server Tennis365.com tehdy Kosťukovou vyzpovídal a zveřejnil článek, v němž 23letá Ukrajinka uváděla, že se cítí proti Sabalenkové či Ize Šwiatekové v nevýhodě, protože prý mají vyšší hladinu testosteronu.“
Sabalenková tvrdí, že tohle gesto bylo jen srandou směrem k jejímu týmu, ale i kdyby ne: není spíše nefér od ukrajinské tenistky, když některé své soupeřky bez důkazů obviňuje z vyšší hladiny testosteronu? Co se týká jejích slov ohledně těžké situace na Ukrajině, to samozřejmě každý aspoň trochu empatický člověk chápe a je v pořádku, když tuto skutečnost při ceremoniálu připomene. Jinou věcí ovšem je, proč v této souvislosti některé ukrajinské hráčky a někteří sportovní novináři (zejména ti čeští) opakovaně útočí na Arynu Sabalenkovou, přičemž poukazují na to, že Bělorusko je spojencem válčícího Ruska.
O Sabalenkové se v této souvislosti občas píše, že má přátelský vztah s běloruským prezidentem Lukašenkem, nicméně ona na tohle konto již v roce 2023 na tiskové konferenci odpověděla: „Hrály jsme v Bělorusku hodně Fed Cupů a on se s námi po zápase fotil. Tehdy se nic špatného v Bělorusku, Rusku nebo na Ukrajině nedělo. A už jsem mnohokrát řekla, že nepodporuju válku, nechci, aby se má země účastnila jakéhokoli konfliktu.“ (viz odkaz zde)
Proto mi to časté útočení na tenistku, která je dle žebříčku WTA již téměř 15 měsíců světovou jedničkou, přijde poněkud nefér. Nevím, kolik let je panu redaktorovi Kučerovi, nicméně nechť si ti, co dobu před rokem 1989 zažili, položí otázku, co by říkali na to, pokud by se tehdy ve světě uplatňoval obdobný přístup k československým sportovcům kvůli tomu, že Československo tenkrát patřilo k nejvěrnějším spojencům Sovětského svazu (mimo jiné i v době, kdy vedl útočnou válku v Afghánistánu).
Josef Nožička
Když se muslimská země bojí islámského radikalismu v západní Evropě
Spojené arabské emiráty přestanou kvůli obavám z islámského radikalismu financovat studentům ze své země pobyt na univerzitách ve Velké Británii.
Josef Nožička
Jak Macinka zařídil Turkovo jmenování ministrem
Jelikož uvnitř strany Motoristé sobě začala narůstat nervozita ohledně toho, zda Filip Turek bude ministrem životního prostředí jmenován, předsedovi Macinkovi nezbylo, než vymyslet ďábelský plán...
Josef Nožička
Vláda ruší „Foltýnův odbor". Přežijeme to?
Na včerejší vládní tiskové konferenci bylo oficiálně oznámeno, že na Úřadu vlády se ruší odbor strategické komunikace státu, kterému se občas přezdívalo „Foltýnův odbor“.
Josef Nožička
Jak předsedu Pirátů rozčílil projev, který neviděl
Když už měl včera Zdeněk Hřib potřebu sdělovat světu, že projevy Okamury ani Babiše neviděl, tak je potom velmi zvláštní, co dnes na svém facebookovém profilu napsal.
Josef Nožička
Tenisový souboj pohlaví? Byť je terčem kritiky, svůj účel splnil
V neděli se uskutečnil v Dubaji dlouho očekávaný tenisový zápas mezi běloruskou hráčkou Arynou Sabalenkovou a australským tenistou Nickem Kyrgiosem.
