Komu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na pochod k Českému rozhlasu
Že jsou nezávislá média základem fungující demokracie, to jistě ví každý aspoň trochu inteligentní občan. Ne každý si však uvědomuje, že postavení těch skutečně nezávislých médií se v naší zemi stále zhoršujeme. Nejenom, že musí čelit konkurenci médií, patřících bohatým oligarchům, ale od nástupu autoritářské Babišovy vlády v prosinci loňského roku je ohrožena nezávislost i těch dosud nejsvobodnějších a nejobjektivnějších sdělovacích prostředků, tedy České televize a Českého rozhlasu.
Tato hanobná vláda, snažící se táhnout naši zemi směrem na Východ, totiž chce již od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky, které přitom všichni občané, kterým jde o skutečně objektivní zpravodajství, platí dobrovolně a rádi. Členové Babišova kabinetu tak činí pod průhlednou záminkou, že se jim zdá nespravedlivé, když poplatky platí i ty, kteří veřejnoprávní média nesledují. Samozřejmě, že placení České televize i rozhlasu ze státního rozpočtu by pak znamenalo, že by tato média fakticky řídil Babiš s Macinkou a Okamurou (na základě spolupráce s Klempířem). Pochopitelně potom například hrozí, že do pořadů typu Otázky bez Václava Moravce přestanou být zváni demokratičtí politici typu Víta Rakušana, Marka Bendy, Jana Jakoba nebo Olgy Richterové.
Poněkud dřímající opozice toho zatím udělala pro záíchranu demokracie v naší zemi poměrně málo, ale naštěstí tu máme spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten nezklamal ani tentokrát a na dnešní podvečer zorganizoval v Praze akci s výstižným názvem „Ruce pryč od médií!“ Jak je psáno na webových stránkách tohoto spolku, akce odstartuje na Staroměstkém náměstí, odkud se účastníci vydají pochodem před budovu Českého rozhlasu. Přičemž hned v prvních větách příslušné tiskové zprávy je rázně uvedeno: „Už dost. Přišel čas vyjít do ulic!“
A já s tím naprosto souhlasím. Vždyť nebýt veřejnoprávních médií, odkud bychom se například dozvěděli objektivní informace o odsouzení bývalé Babišovy spolupracovnice Nagyové v kauze Čapí hnízdo, o tom, že Babišova vláda na rozdíl od té předchozí neplní své závazky vůči NATO nebo o úspěšných domácích i zahraničních cestách prezidenta Petra Pavla? Možná někdo namítne, že v Deníku N nebo na Forum 24 lze dohledat objektivní informace také, ale jenom na ně pro udržení prozápadního kurzu naší země spoléhat nelze.
Proto by zejména lidé, bydlící v Praze nebo jejím blízkém okolí, neměli váhat a vyrazit dnes na zhruba jedenapůl kilometrový pochod, kterým nejenom udělají něco pro své zdraví, ale dle slov organizátorů se stanou součástí hrdého a svobodného občanského odporu. Přičemž, jak organizátoři dále v pokynech píší, akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ostatně, když se mnohé děti dříve těšily do prvomájového nebo lampionového průvodu, proč by se dnešní děti nemohly zrovna tak těšit do pochodu za nezávislá média?
Josef Nožička
