Kolik lidí by přišlo na Letnou před dvěma či třemi lety?
Demonstrace, která se uskutečnila minulou neděli na pražské Letné, byla největším protestním shromážděním v naší zemi od památných listopadových demonstrací v roce 1989, které vedly k pádu tehdejšího komunistického režimu. Odhadovaným počtem účastníků 400 tisíc totiž překonala i dvě demonstrace z roku 2019 (v červnu a v listopadu), které rovněž organizoval na Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Sice se vedou v médiích určité spory o tom, zda Milionem chvilek uváděný počet letošních demonstrantů není trochu nadsazený (zajímavý blog o tomto tématu nedávno napsal zdejší kolega bloger Pavel Ďuran zde), ale dle televizních záběrů a mnohých fotografií asi nelze zpochybňovat, že na Letnou dorazil opravdu velký počet účastníků, což by současná vláda neměla brát úplně na lehkou váhu. Já jsem si v této souvislosti nicméně spíše položil otázku, kolil lidí by asi dorazilo na Letnou, kdyby čistě teoreticky uspořádal Mikuláš Minář nějakou protivládní demonstraci i v období Fialovy vlády.
Píšu čistě teoreticky, protože zatímco v roce 2019 uspořádal spolek Milion chvilek více než deset demonstrací (vesměs namířených proti Babišovi, Zemanovi či tehdejší ministryni spravedlnosti Benešové) a od jmenování Babišovy vlády v prosinci loňského roku stihl pak již šest protestních akcí (viz odkaz z Wikipedie zde), v období 2021-2025 bylo jedinou protestní akcí „chvilkařů“, související s politikou Fialovy vlády, shromáždění v srpnu 2023 na pražském Klárově, namířené proti ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Nikoliv ovšem, jak by se někdo mohl domnívat, kvůli bitcoinové kauze, ale na protest proti Blažkově několikahodinové schůzce s bývalým Zemanovým poradcem Nejedlým v jedné pražské restauraci...
Byla snad politika Fialova kabinetu natolik precizní, že Mikuláš Minář a spol. neměli důvod žádnou jinou demonstraci proti jeho politice pořádat? To si zrovna nemyslím, ostatně to, že mu dle tehdejších průzkumů důvěřovalo jen zhruba 25 % občanů, mluví za své. Je ale možné, že takové věci, jako například zvyšování daní v rozporu s předvolebními sliby (ať už daně z nemovitosti či DPH), veřejně pronesené urážející výroky vládního koordinátora pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna, kauza Dozimetr, úzce spojená s hnutím STAN, nebo pokus o legalizaci praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, nepovažovali představitelé Milionu chvilek za natolik závažné, aby proti nim jakékoliv protestní akce svolávali...
V souvislosti s protivládními demonstracemi v období 2021-2025 (pořádané různými iniciativami) a těmi současnými (pořádanými Milionem chvilek) je pak zajímavý rozdíl i v postoji dnes již bývalého premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Ten například v roce 2022 v souvislosti s demonstrací, které se na Václavském náměstí zúčastnilo kolem 70 tisíc lidí, prohlásil, že ji svolaly síly, jež se hlásí k proruské orientaci a mají blízko k extrémním pozicím (viz odkaz zde). V souvislosti s protestní akcí zemědělců v březnu 2024 pak demonstrantům doslovně vzkázal: „Ale opravdu to nemíním udělat, ani odsouhlasit, ani pod tlakem demonstrací. Jednak já pod tlakem nejednám, a kdo to se mnou takto zkouší, tak nedopadne dobře, a druhá věc, to by potom mohlo znamenat, že každý, kdo začne demonstrovat, tak dosáhne splnění svých požadavků,“ (viz odkaz zde).
Přitom stejný politik po demonstraci z minulé neděle, oficiálně svolané na protest proti rušení koncesionářských polatků, Babišově vládě vzkázal: „Já věřím, že vláda začne chápat, že to, co dělá, je v očích lidí ohrožením demokracie, že si to občané nechtějí nechat líbit a že na základě toho stáhne ten nebezpečný zákon o poplatcích.“
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