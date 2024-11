Kolik amerických celebrit bude po zvolení Trumpa emigrovat?

Pokud je v České republice něco stejného či podobného jako v USA, tak je to skutečnost, že se část lidí nedokáže smířit s tím, když většina národa volí jinak, než jak si oni sami přáli.

Pokud je v České republice něco stejného či podobného jako v USA, tak je to skutečnost, že se část lidí nedokáže smířit s tím, když většina národa volí jinak, než jak si oni sami přáli. Přičemž jak v naší malé zemi uprostřed Evropy, tak i v té velké za Atlantikem platí, že mezi takovými lidmi bývají poměrně často osobnosti ze světa umění.

Asi nejvíce rozhořčení a slov o možné emigrace bylo v naší zemi slyšet poté, co v roce 2013 poprvé zvítězil v prezidentské volbě Miloš Zeman. Někteří podporovatelé Zemanova protikandidáta Karla Schwarzenberga výsledek volby zjevně neunesli a například uznávaný filmový režisér Jan Hřebejk ho tehdy okomentoval slovy: „Rudá a hnědá prasata táhnou populistu Zemana na Hrad“.

A jak jsem si v médiích přečetl některé ohlasy záhy po skončení letošních prezidentských voleb v USA, i tam některé osobnosti z řad zpěváků, herců či režisérů rozdýchávaly přesvědčivé vítězství Donalda Trumpa velmi těžce. Jak je psáno například v článku zde na iDnes, některé celebrity skutečně zašly v kritice těch svých spoluobčanů, kteří dali hlas republikánskému kandidátovi, hodně daleko.

Velmi emotivně reagovala na sociální síti například herečka Christina Applegate slovy: „Proč? Řekněte mi proč? Moje dcera pláče, protože ji mohou odebrat ženská práva. Proč? A pokud se mnou nesouhlasíte, přestaňte mne sledovat.“ Mnohem stručnější, ale o to více ostřejší, byl pak vzkaz zpěvačky Cardi B na Instagramu: „Nenávidím vás všechny!“ Herec John Cusack pak Trumpovo vítězství okomentoval slovy: „Skutečnost, že si Spojené státy zvolí zničení sebe sama volbou usvědčeného zločince, násilníka a nacisty, je známkou hlubokého nihilismu.“

Nejenom některé známé osobnosti se pak před volbami nechaly slyšet, že v případě vítězství Donalda Trumpa jsou připraveny z USA emigrovat. A byť podle některých zdrojů (viz například zde) záhy po Trumpově vítězství výrazně narostl počet Američanů, kteří na internetu začali pátrat po možnostech emigrace do Kanady, Austrálie či na Nový Zéland, troufnu si říci, že realita nebude až tak horká. Ostatně, při googlování na internetu jsem narazil například na 8 let starý článek s titulkem Desítky celebrit chtějí po vítězství Donalda Trumpa emigrovat. A byť dle zmíněného článku v roce 2016 (tedy po prvním Trumpově zvolení prezidentem) hovořili o záměru odstěhovat se z USA například zpěvačka Cher, herečka Barbra Streisand nebo herec Bryan Cranston, nevím o tom, že by tak někdo z nich skutečně učinil.

Obdobně je tomu ostatně i u nás v České republice. Ačkoliv před každými prezidentskými či sněmovními volbami vždy někdo mluví o tom, že v případě vítězství toho či onoho je připraven emigrovat, k žádnému masovému úprku z naší země po jakýchkoliv volbách nikdy v novodobé historii nedošlo.