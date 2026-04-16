Koho navrhnou opoziční strany odvolat příští týden?
Včera tomu byly přesně 4 měsíce, co byla prezidentem republiky jmenována současná vláda (její premiér Andrej Babiš byl jmenován 9. prosince, ostatní členové vládního kabinetu 15. prosince loňského roku). Za tuhle poměrně krátkou dobu již čelila v Poslanecké sněmovně pokusu o vyslovení nedůvěry, spolek Milion chvilek pro demokracii proti ní již stihl uspořádal dvě protestní demonstrace (zatímco v období 2021-2025, kdy nám vládl kabinet Petra Fialy, nebylo o těchto „strážcích demokracie“ téměř slyšet), a takřka jako na běžícím páse někdo ze zástupců opozičních stran vyzývá premiéra Babiše, aby toho či onoho člena vlády odvolal (případně aby dotyčný ministr rezignoval sám).
Jen tak namátkou k tomu poslednímu zmíněnému. Koncem ledna takřka všechny parlamentní opoziční strany vyzývaly k odvolání či rezignaci ministra zahraničí Petra Macinky poté, co prezident Petr Pavel zveřejnil obsah esemek, ve kterých se Macinka pokoušel hlavu státu vydírat kvůli neochotě jmenovat ministrem Filipa Turka (viz odkaz zde). Některé kroky ministra kultury Oty Klempíře přiměly studenty vysokých uměleckých škol (za podpory některých opozičních politiků) zorganizovat petici za jeho odvolání či demisi a také uspořádat proti ministrovi kultury v březnu protestní demonstraci (viz odkaz zde). Zatím naposledy pak čelil výzvám k odstoupení či odvolání ministr obrany Jaromír Zůna.
Požadavek na Zůnovo odvolání vznesl v tomto týdnu předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, k této straně s aktuálními volebními preferencemi kolem 3 % se pak přidala i ODS (viz odkaz zde). Důvodem bylo to, že ministr obrany údajně cenzuruje prezidenta republiky, neboť dle zjištění některých investigativních novinářů ministerstvo obrany zakázalo zveřejnit v médiích rozhovor, který Petr Pavel posytl generálnímu štábu. Tento „závažný problém“ však vzápětí vyřešil ministr zahraničí Macinka tím, že „cenzurovaný“ rozhovor s prezidentem zveřejnil na svém facebookovém profilu (viz odkaz zde...)
S návratem totality či nasazování roubíku prezidentovi (o kterých v souvislosti s výše zmíněným prezidentovým rozhovorem mluvil předseda ODS Martin Kupka) to tedy asi nebude tak horké. Přesto věřím tomu, že si současné opoziční strany brzy najdou dalšího člena Babišova kabinetu, který bude čelit jejich výzvám k demisi. Je pouze otázkou, zda to příště bude ministryně financí Schillerová, ministr životního prostředí Červený nebo případně kvůli aktuální „Babišově drahotě“ na čerpacích stanicích samotný premiér.
Je samozřejmě svatým právem parlamentní opozice kroky vlády kritizovat, vyzývat k odvolání toho či onoho ministra, případně pak požadovat demisi celé vlády. Jenom by možná neměli mnozí opoziční politici tak rychle ztrácet paměť a vzpomenout si, co všechno prošlo v uplynulém volebním období například tehdejšímu ministru vnitra Rakušanovi (který mimo jiné dával svým dětem na hraní šifrovaný telefon), ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi (bujaře slavícímu na vánočním večírku v den tragické střelby na filozofické fakultě UK), ministru financí Stanjurovi (nejenom v souvislosti s bitcoinovou kauzou) a některým dalším.
Josef Nožička
Pět důvodů, proč by na summit NATO měl jet prezident Petr Pavel
Každému vzdělanému člověku se správně nastavenými hodnotami je jistě jasné, který politik by měl naši zemi na summitu v Ankaře reprezentovat.
Josef Nožička
O trochu nedomyšleném rozhodnutí ministra školství
Ministr školství Robert Plaga rozhodl 31. března o zkrácení školního roku. Kdyby se svým rozhodnutím přišel o den později, dost možná by ho řada lidí považovala za aprílový žert.
Josef Nožička
Stane se europoslanec Zdechovský novou jednotkou slušnosti?
Člověk často zírá nad tím, jaké „slušné“ komunikace jsou čeští politici (bez ohledu na stranickou příslušnost) na sociálních sítích schopni.
Josef Nožička
Teta Milka
Tetu Milku jsem nepoznal osobně, historky o ní znám vesměs z vyprávění mých prarodičů. A jelikož šlo o vyprávění v jistém směru poučné, rozhodl jsem se o něj s vámi podělit.
Josef Nožička
Respektuje pan prezident zákony? Podle logiky lidoveckého poslance Bartoška nejspíš ne
Je otázkou, zda Janu Bartoškovi a některým dalším opozičním poslancům spíše než o dodržování zákonů nejde hlavně o to, komplikovat současné vládě co nejvíce život.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...
Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů
Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba neuskutečnila už pár desítek let. Brzy se ale má stát...
Soud rozhoduje o prodloužení vazby obviněného Jiřikovského z bitcoinové kauzy
Městský soud v Brně od devíti hodin rozhoduje o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě....
Vrtů budou ještě desítky, líčí manažer cestu za teplem ze země. Trvá už 20 let
Na začátku, tedy před více jak 20 lety, byla vize levnějšího a ekologičtějšího zdroje tepla pro...
Prodej nízkonákladového bytu 3+kk (Praha-západ) v klidné lokalitě Libčice nad Vltavou, část Letky
Letecká, Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
8 000 000 Kč
