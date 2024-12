Když vyhraje nesprávný kandidát, zruší se volby (aneb demokracie á la Rumunsko)

Šíření nepravdivých informací přes sociální sítě samozřejmě některé voliče při jejich rozhodování, komu dají svůj hlas, ovlivnit může, ovšem v dnešním digitálním světě lze těžko zabránit tomu, aby se tak v kterékoliv zemi stávalo.

Před 14 dny proběhlo v Rumunsku první kolo prezidentských voleb, jejichž vítězem se poněkud překvapivě stal kandidát krajní pravice Calin Georgescu, označovaný za proruského kandidáta. Jako druhá v pořadí se pak umístila šéfka středopravého opozičního sdružení Zachraňme Rumunsko Elena Laconiová, která těsně předčila současného rumunského premiéra Marcela Ciolacu. Druhé kolo voleb mělo proběhnout právě dnes...

Jenže jak ti, co sledují politiku aspoň okrajově, nejspíš vědí, nakonec je všechno jinak. Rumunský ústavní soud totiž v tomto týdnu první kolo voleb zrušil s odůvodněním, že dokumenty zpravodajských služeb poukázaly na zasahování Ruska do kampaně a propagování Georgesca. Významnou roli přitom měla hrát v kampani sociální platforma TikTok, kde se těsně před volbami objevila spousta falešných účtů, podporujících proruského kandidáta (viz odkaz zde).

Jak na zásah ústavního soudu reagovali rumunští politici? Zatímco těsně nepostoupivší premiér Ciolacu podle očekávání verdikt ústavních soudců pochválil a označil ho za „jediné správné řešení“, vítěz prvního kola Georgescu ho naopak označil za „puč“. Výrazně kritická vůči soudcům ovšem byla i druhá v pořadí Elena Laconiová, když doslovně prohlásila: „Toto je okamžik, kdy Rumunsko pošlapalo demokracii. Bůh, pravda, lid a právo zvítězí. Tady nejde o mě. Hroutíte ekonomiku, ničíte demokracii, vedete zemi do anarchie,“ (viz odkaz zde).

K tématu se již vyjádřil svým jedinečným stylem kolega bloger Ladislav Pokorný v článku zde, já jsem tentokrát místo satiry zvolil vážnější formu, neboť mi to, co se v Rumunsku jakožto v zemi, která se podobně jako my vydala po roce 1989 na cestu od komunistické diktatury ke svobodě, stalo, přijde dosti smutné. V tomto případě totiž souhlasím se slovy Eleny Laconiové o „pošlapání demokracie“. Soud v demokratické zemi má samozřejmě právo za jistých okolností prohlásit volby za neplatné. Například v případě, že by se prokázalo kupčení s hlasy ve velkém měřítku, že by došlo k manipulacím s odevzdanými hlasy ve volebních místnostech nebo by se například dodatečně prokázalo, že některý z kandidátů získal státní občanství podvodným způsobem apod.

Ale nic takového se dle všeho v Rumunsku nestalo. Není samozřejmě fér, když se nějaký stát snaží ovlivňovat volby v jiné zemi, ale to by v krajním případě mohli být například obviněni ze snahy ovlivnit slovenské volby i někteří čeští politici, kteří před nimi vyjádřili podporu tomu či onomu kandidátovi. Případně kvůli tomu, že některé neziskové organizace vypravily při posledních slovenských parlamentních i prezidentských volbách takzvané volební vlaky z České republiky na Slovensko.

Šíření nepravdivých informací na TikToku či přes jiné sociální sítě samozřejmě některé rumunské voliče při jejich rozhodování, komu dají svůj hlas, ovlivnit mohlo, ovšem v dnešním digitálním světě lze těžko zabránit tomu, aby se tak v kterékoliv zemi stávalo. Ostatně, na TikToku si nedávno zřídil účet i český premiér a předseda ODS Petr Fiala (přestože Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal loni v březnu varování před jejím používáním). Přijde mi proto absurdní, pokud rumunský ústavní soud zrušil kvůli masivní kampani, vedené přes tuto sociální platformu, volby.